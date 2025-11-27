Απρόσμενο θέαμα στη Μύκονο: Εμφανίστηκαν καλαμάρια «γίγαντες» βάρους 17 κιλών

Ένα ασυνήθιστο και εντυπωσιακό περιστατικό καταγράφηκε στον Ορνό της Μυκόνου. Δύο καλαμάρια «γίγαντες» εμφανίστηκαν ξαφνικά στα ρηχά νερά της περιοχής.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα τα δύο εντυπωσιακά καλαμάρια -με βάρος περίπου 17 κιλά το καθένα και μήκος που άγγιζε το ένα μέτρο- εντοπίστηκαν πολύ κοντά στην ακτή, σε βάθος που δεν συναντάται συχνά τέτοιο μέγεθος θαλάσσιων ειδών.

Οι παρευρισκόμενοι περιγράφουν ότι τα δύο μαλάκια κινούνταν αργά και δεν έδειχναν σημάδια απειλής, γεγονός που επέτρεψε σε έναν τολμηρό κάτοικο του νησιού να πλησιάσει και τελικά να βουτήξει στη θάλασσα για να τα πιάσει με τα χέρια.



Μετά τη «σύλληψή» τους τα καλαμάρια μεταφέρθηκαν άμεσα στην ξηρά και παραδόθηκαν σε γνωστό εστιατόριο της περιοχής.

Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου επιβεβαίωσε ότι το μέγεθός τους ήταν ιδιαίτερα σπάνιο, τόσο για την περιοχή όσο και για την εποχή και όπως ανέφερε, τα δύο γιγάντια καλαμάρια θα σερβιριστούν είτε ως καρπάτσιο είτε γεμιστά, με το γέμισμα να χρειάζεται 7 κιλά φέτα και 20 κιλά σπανάκι!

Δείτε βίντεο: