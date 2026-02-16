Απρόβλεπτες εξελίξεις και αρκετή ένταση για 4 ζώδια, σήμερα 16/2.

Η εβδομάδα μας ξεκινά με ένταση και ανατροπές, καθώς σήμερα Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου βρισκόμαστε μία ανάσα πριν την 1η Ηλιακή Έκλειψη της χρονιάς (που γίνεται αύριο στο ζώδιο του Υδροχόου) και ειδικά σήμερα κορυφώνεται μία απρόβλεπτη εκκεντρική όψη τετραγώνου ανάμεσα στον Ήλιο από τον Υδροχόο με τον Ουρανό από τον Ταύρο! Η όψη αυτή δημιουργεί ένα ηλεκτρισμένο κλίμα, όπου τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο και οι ισορροπίες δοκιμάζονται. Οι αντιδράσεις είναι πιο έντονες, οι αλλαγές έρχονται ξαφνικά και η ανάγκη για ελευθερία συγκρούεται με την ανάγκη για ασφάλεια.

Σε συλλογικό αλλά και προσωπικό επίπεδο, η ημέρα φέρνει νευρικότητα, ανατροπές σε σχέδια, απρόσμενες ειδήσεις και αυξημένη παρόρμηση. Υπάρχει τάση για αμφισβήτηση, αντίδραση και βιαστικές κινήσεις, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν τα οικονομικά, τις σχέσεις και την επαγγελματική σταθερότητα. Γι’ αυτό απαιτείται προσοχή στις αποφάσεις και αποφυγή ρίσκου. Καλό είναι να έχουμε κατά νου ότι αυτή την ημέρα κάποιες συμπεριφορές ανθρώπων μπορεί να είναι αρκετά απρόβλεπτες!

Η μέρα δεν ενδείκνυται για ξεκινήματα ή δεσμεύσεις, αλλά για παρατήρηση, επαγρύπνηση και ψυχραιμία. Όσα συμβαίνουν τώρα λειτουργούν ως προειδοποιητικά σημάδια για τις αλλαγές που θα φέρει η Έκλειψη. Η ευελιξία, η προσαρμογή και η συνειδητή στάση είναι τα μεγαλύτερα «όπλα» μας σήμερα.

Πιο έντονη επιρροή δέχονται σήμερα οι Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί, Υδροχόοι του 3ου δεκαημέρου!

Διάβασε αναλυτικά τις ημερήσιες προβλέψεις για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – Οικονομικές και συναισθηματικές αστάθειες

Η εβδομάδα ξεκινά κάπως επεισοδιακά για όλους, αφού σήμερα Δευτέρα είμαστε παραμονές της 1ης Ηλιακής Έκλειψης του 2026, ενώ το τετράγωνο του Ήλιου από τον Υδροχόο με τον Ουρανό από τον Ταύρο κάνει ασταθές το κλίμα γύρω μας. Για σένα Κριέ μου, η μέρα χρήζει προσοχής σε θέματα που συνδέονται με τα οικονομικά σου! Ξαφνικά έξοδα, απρόσμενες εξελίξεις που αφορούν το εισόδημα, έρχονται και σου ανατρέπουν τα δεδομένα ή και κάποια σχέδια! Προσπάθησε να μην λειτουργείς με την παρόρμηση της στιγμής και πες όχι αυτή την ημέρα στο οικονομικό ή συναισθηματικό ρίσκο!

AstroTip: Η αντίδραση, η αμφισβήτηση και η τόλμη δεν βγαίνουν πάντα σε καλό, προσπάθησε να περιορίσεις αυτές τις τάσεις!

Ταύρος – Απρόβλεπτες εξελίξεις και νευρικότητα

Η εβδομάδα ξεκινά με έντονη αστάθεια και για σένα Ταύρε μου, καθώς βρισκόμαστε στην παραμονή της πρώτης Ηλιακής Έκλειψης του 2026 και το τετράγωνο του Ήλιου από τον Υδροχόο με τον Ουρανό από το ζώδιό σου σε φέρνει στο επίκεντρο απρόβλεπτων καταστάσεων. Η ημέρα μπορεί να φέρει ξαφνικές αλλαγές σε σχέδια, επαγγελματικά ή προσωπικά, δημιουργώντας ένταση, εκνευρισμό και την αίσθηση ότι δεν έχεις τον έλεγχο. Πρόσεξε ιδιαίτερα τον τρόπο που αντιδράς, γιατί η παρορμητικότητα και οι απότομες αποφάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε ρήξεις ή λάθη που δύσκολα διορθώνονται. Δεν είναι κατάλληλη στιγμή για ρίσκα, ούτε για συγκρούσεις με πρόσωπα εξουσίας ή συνεργάτες. Κράτησε χαμηλούς τόνους και παρατήρησε τις εξελίξεις.

Astro Tip: Μην αντιδράς από πείσμα – η ευελιξία σήμερα είναι δύναμη.

Δίδυμοι – Ανατροπές σχεδίων και ψυχική ένταση

Δίδυμέ μου, η σημερινή Δευτέρα σε βρίσκει με εσωτερική ανησυχία και αίσθηση ότι κάτι κινείται παρασκηνιακά, καθώς το τετράγωνο Ήλιου–Ουρανού ενεργοποιεί φόβους, άγχη και σκέψεις που δεν λέγονται εύκολα. Βρισκόμαστε στις παραμονές της Ηλιακής Έκλειψης και είναι πιθανό να υπάρξουν αιφνίδιες αλλαγές σε προγράμματα, ακυρώσεις ή ειδήσεις που σε αποσυντονίζουν. Η ημέρα δεν προσφέρεται για σημαντικές αποφάσεις, ούτε για βιαστικά συμπεράσματα, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν το μέλλον ή επαγγελματικά ανοίγματα. Προσπάθησε να ξεκουράσεις το μυαλό σου και να αποφύγεις υπερβολική ανάλυση. Όσα σε αγχώνουν σήμερα, σύντομα θα ξεκαθαρίσουν.

Astro Tip: Μην πιέζεις τον εαυτό σου να βρει απαντήσεις τώρα – έρχονται μόνες τους.

Καρκίνος – Ανασφάλεια στις σχέσεις και συναισθηματική φόρτιση

Η εβδομάδα ξεκινά με αρκετή συναισθηματική ένταση για σένα Καρκίνε μου, καθώς βρισκόμαστε στην παραμονή της πρώτης Ηλιακής Έκλειψης του 2026 και το τετράγωνο του Ήλιου από τον Υδροχόο με τον Ουρανό από τον Ταύρο ταράζει τις ισορροπίες στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Η ημέρα μπορεί να φέρει απρόβλεπτες συμπεριφορές από ανθρώπους που δεν περιμένεις ή ξαφνικές αλλαγές σε συμφωνίες και σχέδια που θεωρούσες δεδομένα. Οι ανασφάλειες κάνουν έντονα την εμφάνισή τους και υπάρχει η τάση να αντιδράς πιο συναισθηματικά απ’ όσο χρειάζεται. Απόφυγε σήμερα τις οριστικές αποφάσεις και τις ξεκαθαριστικές συζητήσεις, ειδικά αν νιώθεις πιεσμένος.

Astro Tip: Μην παίρνεις προσωπικά όσα συμβαίνουν – δώσε χρόνο πριν αντιδράσεις.

Λέων – Ένταση, αντιδράσεις και απρόβλεπτα γεγονότα

Λιοντάρι μου, η σημερινή Δευτέρα είναι από αυτές που απαιτούν ψυχραιμία, καθώς το τετράγωνο του Ήλιου από τον Υδροχόο με τον Ουρανό από τον Ταύρο επηρεάζει άμεσα τον άξονα καριέρας – σχέσεων. Βρισκόμαστε στις παραμονές της Ηλιακής Έκλειψης και είναι πιθανό να υπάρξουν αιφνίδιες εξελίξεις στα επαγγελματικά ή ένταση με πρόσωπα κύρους και εξουσίας. Η ανάγκη σου να επιβληθείς ή να αποδείξεις την αξία σου μπορεί σήμερα να σε οδηγήσει σε αντιπαραθέσεις που δεν χρειάζονται. Προσπάθησε να κρατήσεις αποστάσεις από συγκρούσεις και να μην λειτουργείς παρορμητικά. Ό,τι φαίνεται να κλονίζεται τώρα, θα σου δείξει σύντομα τι αξίζει πραγματικά να κρατήσεις.

Astro Tip: Η πραγματική δύναμη σήμερα είναι ο έλεγχος του εγωισμού.

Παρθένος – Κούραση, άγχος και ανάγκη προσαρμογής

Η εβδομάδα ξεκινά με έντονη πίεση για σένα Παρθένε μου, καθώς η παραμονή της πρώτης Ηλιακής Έκλειψης του 2026 σε συνδυασμό με το τετράγωνο του Ήλιου από τον Υδροχόο με τον Ουρανό από τον Ταύρο δημιουργεί νευρικότητα και αποδιοργάνωση στην καθημερινότητά σου. Υποχρεώσεις, εκκρεμότητες και απρόβλεπτες αλλαγές στο πρόγραμμα σε βγάζουν από τον ρυθμό σου και σε κάνουν να νιώθεις ότι χάνεις τον έλεγχο. Πρόσεξε σήμερα την υγεία, την κόπωση και τα νεύρα σου, καθώς υπάρχει τάση για υπερβολικό στρες. Δεν είναι κατάλληλη ημέρα για να πιέσεις καταστάσεις ή να απαιτήσεις άμεσα αποτελέσματα. Κράτησε πιο ευέλικτη στάση και άφησε κάποια πράγματα να εξελιχθούν μόνα τους.

Astro Tip: Δεν χρειάζεται να τα ελέγχεις όλα – σήμερα η προσαρμογή είναι κλειδί.

Ζυγός – Ερωτικές και οικονομικές ανατροπές

Ζυγέ μου, η σημερινή Δευτέρα φέρνει αναστάτωση σε θέματα που αφορούν τα οικονομικά και τα αισθηματικά σου, καθώς το τετράγωνο του Ήλιου από τον Υδροχόο με τον Ουρανό από τον Ταύρο, σε παραμονή Ηλιακής Έκλειψης, δημιουργεί αιφνίδιες εξελίξεις και συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα. Μπορεί να προκύψει ένα απρόσμενο έξοδο, μια αλλαγή σε μια οικονομική συμφωνία ή μια ένταση σε ερωτική σχέση που σε αιφνιδιάζει. Η ημέρα δεν προσφέρεται για ρίσκο, ούτε για σημαντικές δεσμεύσεις, καθώς το κλίμα είναι ασταθές και οι αποφάσεις λαμβάνονται υπό πίεση. Προσπάθησε να κρατήσεις ισορροπία και να μην παρασυρθείς από έντονα συναισθήματα.

Astro Tip: Όταν το έδαφος κουνιέται, κράτα σταθερό τον εαυτό σου.

Σκορπιός – Εσωτερική ένταση και απρόβλεπτες αντιδράσεις

Η εβδομάδα ξεκινά με έντονη ψυχολογική φόρτιση για σένα Σκορπιέ μου, καθώς η παραμονή της Ηλιακής Έκλειψης και το τετράγωνο του Ήλιου από τον Υδροχόο με τον Ουρανό από τον Ταύρο φέρνουν αναστάτωση κυρίως στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Η ημέρα μπορεί να φέρει αιφνίδιες αντιδράσεις από ανθρώπους του περιβάλλοντός σου ή εξελίξεις που σε βγάζουν από τη συναισθηματική σου ισορροπία. Πρόσεξε σήμερα τα ξεσπάσματα, τις απόλυτες τοποθετήσεις και τις κινήσεις που γίνονται εν θερμώ. Δεν είναι κατάλληλη στιγμή για ρήξεις ή τελεσίγραφα, όσο δίκιο κι αν νιώθεις ότι έχεις.

Astro Tip: Κράτα τον έλεγχο των συναισθημάτων σου – όχι τον έλεγχο των άλλων.

Τοξότης – Αποδιοργάνωση και αλλαγές στο πρόγραμμα

Τοξότη μου, η σημερινή Δευτέρα σε φέρνει αντιμέτωπο με αλλαγές στην καθημερινότητα, στη δουλειά ή στο πρόγραμμά σου, καθώς το τετράγωνο Ήλιου–Ουρανού σε παραμονή Ηλιακής Έκλειψης δημιουργεί νευρικότητα και αίσθηση αποδιοργάνωσης. Υποχρεώσεις προκύπτουν ξαφνικά ή κάποια σχέδια ανατρέπονται, αναγκάζοντάς σε να κινηθείς πιο ευέλικτα απ’ όσο θα ήθελες. Πρόσεξε την κόπωση και την υπερένταση, καθώς σήμερα το σώμα σου δείχνει πιο εύκολα τα σημάδια πίεσης. Απόφυγε τη βιασύνη και τις υπερβολικές απαιτήσεις από τον εαυτό σου.

Astro Tip: Όταν το πρόγραμμα χαλάει, μην χαλάς κι εσύ μαζί του.

Αιγόκερως – Συναισθηματική αναστάτωση και οικονομική προσοχή

Αιγόκερέ μου, η εβδομάδα ξεκινά με ένταση για θέματα που αφορούν την ασφάλεια, τα οικονομικά και τα συναισθήματά σου, καθώς το τετράγωνο του Ήλιου από τον Υδροχόο με τον Ουρανό από τον Ταύρο, σε παραμονή Ηλιακής Έκλειψης, φέρνει απρόβλεπτες εξελίξεις. Ένα έξοδο, μια αλλαγή σε οικονομικό πλάνο ή μια συναισθηματική ανασφάλεια μπορεί να σε ταράξει περισσότερο απ’ όσο δείχνεις. Η ημέρα δεν προσφέρεται για ρίσκο, επενδύσεις ή σημαντικές αποφάσεις. Κράτησε αμυντική στάση και παρατήρησε τι αλλάζει γύρω σου. Αυτές τις μέρες είναι πολύ πιθανό να είναι τονισμένη η ανάγκη σου για αυτονομία κάτι που μπορεί να φέρει σύγκρουση και στα αισθηματικά σου!

Astro Tip: Η σταθερότητα χτίζεται και με το να ξέρεις πότε να περιμένεις.

Υδροχόος – Νευρικότητα, αντιδράσεις και απρόβλεπτες εξελίξεις

Υδροχόε μου, η σημερινή Δευτέρα σε φέρνει στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς ο Ήλιος βρίσκεται στο ζώδιό σου και σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό από τον Ταύρο, σε παραμονή της πρώτης Ηλιακής Έκλειψης του 2026 η οποία γίνεται στο ζώδιο σου. Το κλίμα είναι ηλεκτρισμένο και μπορεί να βιώσεις έντονη νευρικότητα, ξαφνικές αλλαγές σε σχέδια ή εντάσεις που σχετίζονται με οικογενειακά ή επαγγελματικά ζητήματα. Η ανάγκη σου για ελευθερία και αυθεντικότητα συγκρούεται με υποχρεώσεις και πιέσεις, κάνοντάς σε πιο απότομο στις αντιδράσεις σου. Απόφυγε σήμερα τις ρήξεις και τις παρορμητικές αποφάσεις, γιατί οι εξελίξεις δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει.

Astro Tip: Πριν αντιδράσεις, πάρε απόσταση – η ψυχραιμία είναι το μεγαλύτερο όπλο σου.

Ιχθύες – Εσωτερική αναστάτωση και σύγχυση σκέψεων

Ιχθύ μου, η σημερινή ημέρα σε βρίσκει πιο ευάλωτο συναισθηματικά, καθώς η παραμονή της Ηλιακής Έκλειψης και το τετράγωνο Ήλιου–Ουρανού δημιουργούν σύγχυση, ανησυχία και έντονη εσωτερική κινητικότητα. Μπορεί να νιώθεις ότι κάτι αλλάζει γύρω σου χωρίς να μπορείς ακόμη να το ορίσεις ξεκάθαρα, γεγονός που εντείνει το άγχος και την ανασφάλεια. Πρόσεξε σήμερα την επικοινωνία, τα λόγια που λες αλλά και αυτά που ακούς, γιατί υπάρχει τάση για παρεξηγήσεις ή υπερβολικές σκέψεις. Δεν είναι κατάλληλη ημέρα για αποφάσεις ή δεσμεύσεις. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου και άφησε τις εξελίξεις να ωριμάσουν.

Astro Tip: Όταν όλα μοιάζουν θολά, η σιωπή είναι σοφή επιλογή.