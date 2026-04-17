Αρχαιοελληνικό νόμισμα βρήκε 13χρονος σε χωράφι στο Σπάνταου της Γερμανίας

«Ένας 13χρονος μαθητής ανακάλυψε ένα σπάνιο ελληνικό νόμισμα του 3ου αιώνα π.Χ. σε αγροτική έκταση στο Σπάνταου. Σύμφωνα με την υπηρεσία προστασίας μνημείων πρόκειται για το πρώτο αρχαιολογικό εύρημα της ελληνικής αρχαιότητας στην πόλη.



Το χάλκινο νόμισμα χρονολογείται από το διάστημα 281-261 π.Χ. και αποτελεί ελληνιστική κοπή από το νομισματοκοπείο του Ιλίου, γνωστού και ως Τροία, στη σημερινή βορειοδυτική Τουρκία, σημειώνει η DW. «Στην εμπρόσθια όψη απεικονίζεται το κεφάλι της θεάς Αθηνάς με κορινθιακό κράνος, ενώ στην πίσω όψη εμφανίζεται η Αθηνά με δόρυ στο δεξί χέρι και αδράχτι στο αριστερό», επισημαίνει.

Όπως γράφει η WELT, «αρχικά δεν ήταν σαφές εάν επρόκειτο για αρχαιολογικό εύρημα ή για σύγχρονο συλλεκτικό αντικείμενο που είχε χαθεί. Ωστόσο, έρευνα ειδικών στον χώρο αποκάλυψε σαφείς ενδείξεις μακροχρόνιας χρήσης της περιοχής ως τόπου ταφής […] από την εποχή του χαλκού ή της πρώιμης εποχής του σιδήρου», ενώ βάσει των στοιχείων η περιοχή χρησιμοποιήθηκε και σε μεταγενέστερες περιόδους.



Παράλληλα, «δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως πώς το νόμισμα έφτασε από την αρχαία Ελλάδα στη βόρεια κεντρική Ευρώπη. Είναι ωστόσο γνωστό ότι ήδη στην αρχαιότητα υπήρχαν εμπορικές επαφές μεταξύ της περιοχής της Βαλτικής και της Μεσογείου».