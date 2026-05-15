Αργεντινή: «Είμαι ουρολόγος, όχι ουφολόγος» - Απίστευτη γκάφα σε ζωντανή εκπομπή

Ένα απρόοπτο και χιουμοριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Αργεντινή κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής, όταν σε ζωντανή σύνδεση προκλήθηκε σύγχυση ανάμεσα στους όρους «ουρολόγος» και «ουφολόγος».

Το στιγμιότυπο σημειώθηκε στην εκπομπή «Y qué» του δικτύου Vorterix, που παρουσιάζει ο Guillermo Aquino, στο πλαίσιο της νέας τηλεοπτικής σεζόν 2026. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο καλεσμένος κλήθηκε να μιλήσει για… UFO, ωστόσο η παραγωγή είχε καλέσει ουρολόγο, προκαλώντας την αμήχανη αλλά και αστεία αντίδραση του γιατρού, ο οποίος σχολίασε χαρακτηριστικά: «Soy urólogo, no ufólogo» («Είμαι ουρολόγος, όχι ουφολόγος»).

Το περιστατικό προκάλεσε γέλια στο στούντιο, ενώ το σχετικό απόσπασμα κυκλοφόρησε γρήγορα στα social media, όπου έγινε viral. Χρήστες σχολίασαν με χιούμορ τη σύγχυση, με αρκετούς να παραδέχονται ότι έχουν μπερδέψει τους δύο όρους στο παρελθόν.