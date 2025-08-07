Άρης Λεμεσού-ΑΕΚ 2-2 : Η διπρόσωπη Ένωση... πέταξε το «δώρο» και η πρόκριση περνάει από Φιλαδέλφεια

Η Ένωση έκανε ένα εκπληκτικό ξεκίνημα και πριν συμπληρωθούν 15 λεπτά αγώνα βρισκόταν μπροστά στο σκορ με 0-2. Ωστόσο, τα αμυντικά της κενά της στέρησαν την ευκαιρία να πάρει από... σήμερα την πρόκριση, με τον Άρη Λεμεσού να ισοφαρίζει πριν την λήξη του ημιχρόνου και να παίρνει μια ανέλπιστη ισοπαλία (2-2).

Από τον παράδεισο στην... κόλαση σε ένα 30λεπτο

Eurokinissi

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο την αναμέτρηση με τον Μάνταλο να περνάει τους πάντες να κάνει μια ωραία κάθετη στον Περέιρα και εκείνος να σκοράρει με πλασέ, μόλις στο 9ο λεπτό. Η πίεση της ΑΕΚ στο γήπεδο συνεχίστηκε και μετά το υπέρ της σκορ και στο 13ο λεπτό, απείλησε ξανά με τον Ρότα που κέρδισε κόρνερ. Ένα κόρνερ που έφερε το δεύτερο γκολ της Ένωσης στο 14ο λεπτό με σκόρερ τον Ρέλβας που άδειασε τους αντιπάλους του και έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» του Βανά για το 0-2.

Eurokinissi

Ένα λεπτό μετά, λίγο έλειψε να γίνει και το 0-3 με τον Πιερό να φεύγει στον χώρο από αριστερά, το πλασέ του όμως δεν ήταν καλό,, με την μπάλα να καταλήγει άουτ. Η απάντηση από τον Άρη Λεμεσού ήρθε στο 18ο λεπτό με τον Κακουλή να φεύγει μόνος του μετά από μπαλιά που ήρθε... από την άμυνα και να πλασάρει για να γράψει το 1-2. «Μουδιασμένη» ακόμη από το γκολ των γηπεδούχων, η ΑΕΚ βρέθηκε κοντά στο να ξεκινήσει από το... μηδέν, με τον Κακουλή να βρίσκεται και πάλι σε θέση βολής, αλλά τον Στρακόσια να επεμβαίνει έγκαιρα.

Eurokinissi

Αυτό συνέβη στο 31ο λεπτό. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα έφτασε στον Γκόλντσον που βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι ανενόχλητος και αυτός με δυνατό γυριστό σουτ ισοφάρισε σε 2-2. Σκορ το οποίο παρέμεινε μέχρι την λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Η ΑΕΚ έψαχνε το γκολ, οι γηπεδούχοι έστησαν τείχος

Eurokinissi

Η ΑΕΚ επέστρεψε από τα αποδυτήρια χωρίς αλλαγές, την στιγμή που ο Άρης Λεμεσού απέσυρε τον Κακουλή και τον Μόντνορ για τους Μαγιαμπελά και Κοκόριν. Οι δυο ομάδες μπήκαν όπως ακριβώς τελείωσαν το ημίχρονο με γρήγορο ρυθμό και προσπάθειες για αντεπιθέσεις. Στο 51ο λεπτό ο Πιερό απείλησε με ένα σουτ, όμως η μπάλα κατέληξε σε κόρνερ, έπειτα από κόντρα.

Τις πρώτες του αλλαγές έκανε και ο Νίκολιτς με τον Κοϊτά να περνάει στην θέση του Ζίνι και τον Πινέδα στην θέση του Μάνταλου. Ο Πιερό στο 60ο λεπτό βρέθηκε ξανά σε θέση βολής, όμως δεν βρήκε καλά την μπάλα, με αποτέλεσμα αυτή να καταλήξει άουτ. Τρία λεπτά μετά ο Νίκολιτς έριξε στην μάχη τους Κουτέσα και Γκατσίνοβιτς, στην θέση των Λιούμπισιτς, Μαρίν με στόχο να φρεσκάρει την ενδεκάδα.

Όσο περνούσε η ώρα, η ΑΕΚ έψαχνε λύσεις στην επίθεση, όμως οι Κύπριοι φάνηκε να βολεύονται στην ισοπαλία (ειδικά με τον τρόπο που αυτή ήρθε) και το τελικό σκορ (2-2), θα στείλει τις δυο ομάδες να παλέψουν για την πρόκριση στην Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ενδεκάδα του Άρη Λεμεσού: Βανά, Γιάγκο, Γκόλντσον, Μπάλογκαν, Κορέια, ΜακΚόσλαντ, Μαρίεβ, Χαραλαμπόπουλος, Μόντνορ, Κακουλλής, Κβιλιτάια,

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Περέιρα, Μαρίν, Ζίνι, Πιερό