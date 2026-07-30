Άρης Σοϊλέδης: Αυτό ήταν το χρηματικό ποσό που πήρε από το «Survivor»

Πολλά ακούγονται και γράφονται για τα χρηματικά ποσά που έπαιρναν οι παίκτες του «Survivor» ως αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στο ριάλιτι επιβίωσης, οπότε βγήκε τώρα ο Άρης Σοϊλέδης για να αποκαλύψει το ακριβές ποσό που πήρε από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

«Η αμοιβή μου στο Survivor ήταν 7.000€ την εβδομάδα και στο σύνολό της, επειδή έμεινα περίπου 6 μήνες, ήταν 174.000€. Δεν είχα πάρει ποτέ τέτοιο συμβόλαιο στην καριέρα μου. Το μεγαλύτερο συμβόλαιο ήταν στη Ρουμανία, 150.000€», είπε στη διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με μπάλα».

«Ήμουν στη Στεάουα, έχασα τον αδερφό μου και μέσα σε έξι μήνες έχασα τον μπαμπά μου. Ήταν έξι πολύ δύσκολοι μήνες για μένα και για την οικογένειά μου. Επέλεξα λοιπόν να επιστρέψω στην Ελλάδα για να είμαι κοντά στη μητέρα μου και στους δικούς μου ανθρώπους, γιατί ένιωσα ότι με χρειάζονταν.

Επιστρέφοντας εδώ δεν υπήρχε κάποια πρόταση που να είναι κοντά στα οικονομικά που έπαιρνα στη Ρουμανία. Ήρθε η πρόταση από το Survivor, όπου τα λεφτά που θα έπαιρνα σε τέσσερα χρόνια ποδοσφαιρικά στην Ελλάδα, τα πήρα σε έξι μήνες εκεί».