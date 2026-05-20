Άρης στον Ταύρο: Τα γεγονότα και οι ανατροπές που φέρνει έως το τέλος Ιουνίου

Η ενέργεια γύρω μας αλλάζει από τις 19 Μαΐου, καθώς ο Άρης ο κόκκινος πλανήτης της δράσης, της πρωτοβουλίας και της μαχητικότητας, κάνει την είσοδό του στον Ταύρο όπου και θα παραμείνει έως τις 28 Ιουνίου! Ο Άρης στην αστρολογία, είναι ο πλανήτης που φανερώνει τον ενστικτώδη τρόπο που αντιδρούμε στην καθημερινότητά μας, ενώ είναι ο πλανήτης που κινητοποιεί και ενεργοποιεί, άμεσα συνδεδεμένος με τις εξελίξεις που υπάρχουν γύρω μας…

Ο Άρης από το ζώδιο του Ταύρου είναι σε μία «αδύναμη» θέση, με λίγα λόγια ο πλανήτης από αυτό το ζώδιο δύσκολα μπορεί να εκφράσει τις θετικές του ιδιότητες που είναι η έντονη δράση, η πρωτοβουλία, το σθένος, η μαχητικότητα … Οι τάσεις που κυριαρχούν την επόμενη περίοδο είναι πιο νωχελικές, ενώ πριν κάνουμε πράξη οτιδήποτε, θα θέλουμε εγγυήσεις και σιγουριά! Το διάστημα που ανοίγεται μπροστά μας, ανεξαιρέτως ζωδίου, επικεντρωνόμαστε πολύ περισσότερο στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας και στην διασφάλιση των κεκτημένων μας. Καθώς ο Ταύρο είναι ένα ζώδιο που συνδέεται άμεσα με την ύλη, το χρήμα, το συναίσθημα και τις αξίες είναι φανερό ότι όλη η ενέργεια μας θα δοθεί το επόμενο διάστημα σε κινήσεις και πρωτοβουλίες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να δημιουργήσουμε πιο ασφαλείς βάσεις στη ζωή μας. Ο Άρης από τον Ταύρο ωστόσο, είναι βέβαιο ότι το επόμενο διάστημα θα σφίξει παραπάνω τα «λουριά» στα οικονομικά και οι εξελίξεις που θα φέρει θα προβληματίσουν και θα εντείνουν την ανασφάλεια, γύρω από τον τομέα της οικονομίας!

Σε προσωπικό επίπεδο, η περίοδος που ανοίγεται μπροστά μας θα έχει έντονο το χαρακτηριστικό: Αναβάλω να πάρω πρωτοβουλίες και να κάνω κινήσεις, γιατί φοβάμαι την αλλαγή, ή δεν θέλω να διαταράξω την σταθερότητα μου! Δεν θα λείψουν ωστόσο οι τριγμοί στα οικονομικά και στα αισθηματικά, όπου θα διεγείρουν το πείσμα, την αδιαλλαξία αλλά και την ανάγκη για επιβολή! Καθώς ο Άρης κινείται στο ζώδιο του Ταύρου, θα «αγγίξει» τα σημεία των Εκλείψεων της χρονιάς , πρώτα της Ηλιακής Έκλειψης που θα σχηματιστεί 12/8 στο ζώδιο του Λέοντα (στις 5-7 Ιουνίου) και τέλος της Ηλιακής Έκλειψης που προηγήθηκε στο ζώδιο του Υδροχόου το Φεβρουάριο (27-28 Ιουνίου)! Η ενεργοποίηση των Εκλείψεων, αναμένεται να φέρει και σημαντικά προειδοποιητικά σημάδια (για το τί θα ακολουθήσει) αλλά και σπουδαία ξεκαθαρίσματα αυτή την περίοδο (για ζητήματα που μεσολάβησαν.

Τα ζώδια που βρίσκονται στον «κυκλώνα» των εξελίξεων αυτή την περίοδο είναι οι Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι , όπου μπαίνουν σε μία περίοδο όπου οι εξελίξεις γύρω τους θα είναι καταιγιστικές.

Σε ποιο τομέα θα έχεις γεγονότα με τον Άρη από το ζώδιο του Ταύρου;

Κριός: Ο κυβερνήτης πλανήτης του ζωδίου σου ο Άρης εισέρχεται στο ζώδιο του Ταύρου και παρόλο που το κλίμα γύρω σου ηρεμεί φαίνεται ότι η περίοδος αυτή θα είναι καταναλωτική και αγχωτική για ζητήματα που συνδέονται με τα οικονομικά σου! Θα χρειαστεί να κάνεις καλό προϋπολογισμό, ενώ τα γεγονότα της περιόδου θα σε παρακινήσουν να διασφαλίσεις τα συμφέροντά σου και να κάνεις κινήσεις προκειμένου να βελτιώσεις το εισόδημά σου!

Ταύρος: Με τον Άρη από το ζώδιο σου είναι σαν να βγαίνεις από την χειμερία νάρκη έτοιμος να κινηθείς και πάλι και να βάλεις μπροστά προσωπικά σχέδια! Ανακτάς τον δυναμισμό σου και βάζεις μπροστά σιγά – σιγά σχέδια που είχες στο συρτάρι και μέχρι τώρα ανέβαλες. Δεν παύει όμως οι μέρες να φέρνουν νευρικότητα, καβγαδάκια, κούραση ενώ το αίσθημα « ή τώρα ή ποτέ» θα είναι έντονο και μπορεί να προκαλεί έριδες στην καθημερινότητά σου!

Δίδυμοι: Ο Άρης θα κινείται για το επόμενο διάστημα ακριβώς πίσω από το ζώδιο σου, επομένως το διάστημα αυτό θα είναι κουραστικό ψυχικά και σωματικά, αλλά και αρκετά παρασκηνιακό! Από αυτή την θέση σε καλεί να προετοιμάσεις το έδαφος, να κρατήσεις λίγο πιο μυστικές τις κινήσεις σου, αλλά και να προφυλάξεις τον εαυτό σου από τις κακοτοπιές. Ποιες μπορεί να είναι αυτές; Η άσκοπη ανάλωση ενέργειας και η εξάντληση, το κουτσομπολιό, το παρασκήνιο! Το επόμενο διάστημα ευνοείσαι για να κλείσεις εκκρεμότητες

Καρκίνος: Η παρουσία του Άρη στο ζώδιο του Ταύρου είναι ευεργετική για το ζώδιο σου, καθώς σε παρακινεί να ανακτήσεις την δημιουργικότητά σου και να κοινωνικοποιηθείς πολύ περισσότερο! Η περίοδος που ανοίγεται μπροστά σου είναι ιδανική για να δεις φίλους, να οργανώσεις σχέδια, να ξεκινήσεις νέες δραστηριότητες, να κυνηγήσεις όνειρα και επιθυμίες! Προσοχή όμως στις επιλογές ανθρώπων που σε πλαισιώνουν, κάποιες στιγμές ο εκνευρισμός θα προκύπτει εξαιτίας της κακιάς παρέας.

Λέων: Εξαιρετικά σημαντική είναι η περίοδος που ανοίγεται μπροστά σου, καθώς όλη η ενέργειά σου στρέφεται στα επαγγελματικά, στους στόχους, στις προσωπικές φιλοδοξίες και στην κοινωνική σου εικόνα! Το διάστημα αυτό θα πάρεις πρωτοβουλίες που θα αφορούν την επαγγελματική προοπτική, τις συνεργασίες που θα διατηρήσεις, το μονοπάτι που θα επιλέξεις να ακολουθήσεις στην εργασία σου! Προσοχή μόνο στις εντάσεις που μπορεί να δημιουργηθούν με άτομα που κατέχουν μία υψηλότερη θέση από εσένα!

Παρθένος: Η πορεία του Άρη από το ζώδιο του Ταύρου φέρνει αισιοδοξία για το ζώδιο σου Παρθένε μου! Μπαίνεις σε ένα διάστημα πειραματισμού, αναζήτησης, ενώ η ενέργειά σου στρέφεται σε σχέδια για το μέλλον, σε κάποιο ταξίδι που οργανώνεις και κινητοποιείσαι προκειμένου να επεκτείνεις την δράση σου! Αν ασχολείσαι με νομικές υποθέσεις, τώρα μπορούν να τρέξουν επιτυχώς! Το διάστημα αυτό αναμένεται γενικότερα να «τρέξουν» ανεμπόδιστα οι υποθέσεις σου!

Ζυγός: Ο Άρης από τον Ταύρο αυξάνει το πάθος και την ανάγκη σου για διεκδίκηση, μαζί όμως διεγείρει και κάποια αρνητικά ένστικτα ή και φόβους που πηγάζουν από προσωπικές ανασφάλειες. Την περίοδο αυτή, αγχώνεσαι για τα οικονομικά, τους λογαριασμούς, τις κοινές οικονομικές υποθέσεις. Τα έξοδα τρέχουν και προσπαθείς να τα βάλεις όλα σε μία σειρά! Παράλληλα στην αισθηματική ζωή μπορεί να εκδηλώνονται συναισθήματα ζήλειας και οι κινήσεις σου να είναι περισσότερο απόλυτες από το φόβο μην χάσεις αυτό που αγαπάς.

Σκορπιός: Με τον Άρη να κινείται στο διαμετρικά απέναντι ζώδιο από το δικό σου τον Ταύρο, μπαίνεις σε μία έκρυθμη περίοδο εξελίξεων που αφορούν τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου φίλε μου Σκορπιέ! Αρκετές στιγμές η ένταση προκύπτει εξαιτίας των δράσεων και των επιλογών των ανθρώπων που σε πλαισιώνουν στενά! Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι το διάστημα αυτό θα έχεις και δομικές αλλαγές στους σταθερούς τομείς της ζωής σου (σπίτι, δουλειά)! Προσπάθησε ωστόσο να διατηρήσεις αυτή την περίοδο κάποιες αποστάσεις ασφαλείας από ανθρώπους που ξέρεις ότι σου προκαλούν εκνευρισμό.

Τοξότης: Η ενέργεια σου το επόμενο διάστημα στρέφεται ολοκληρωτικά στην εργασία, την καθημερινότητα, το πρόγραμμα αλλά και στην φυσική σου κατάσταση! Είναι ένα εξαιρετικό διάστημα για να πάρεις την πρωτοβουλία και να ξεκινήσεις άσκηση, διατροφή, αλλαγές σε συνήθειες της καθημερινότητας. Παράλληλα το πρόγραμμα σου θα είναι απαιτητικό και στον επαγγελματικό τομέα θα χρειαστεί να λειτουργήσεις με καλό προγραμματισμό, χωρίς να φορτώνεις το πρόγραμμά σου περισσότερο από όσο αντέχεις! Το διάστημα αυτό, έχει άγχος, τρέξιμο και πολλές υποχρεώσεις!

Αιγόκερως: Η πορεία του Άρη στον Ταύρο κρίνεται θετική για το δικό σου ζώδιο, καθώς ο πλανήτης της δράσης θα κινείται στον οίκο του ωροσκοπίου σου που συνδέεται με την ψυχαγωγία, τον έρωτα και τα παιδιά! Επιλέγεις και κάνεις πράξη κάποια σχέδια για να περάσεις καλά, η αισθηματική ζωή ενεργοποιείται, οι στιγμές διασκέδασης είναι περισσότερες ενώ υποθέσεις που αφορούν τα δημιουργικά σχέδια ή τα παιδιά, μπαίνουν στα σκαριά υλοποίησης!

Υδροχόος: Αρκετή νευρικότητα προκαλεί η παρουσία του Άρη στο ζώδιο του Ταύρου έως και το τέλος Ιουνίου! Μπαίνεις σε μία περίοδο που είναι πολύ πιθανό να προκύψουν χωροταξικές αλλαγές – μερεμέτια στο σπίτι, μετακόμιση ,αλλαγή επαγγελματικής έδρας -! Ο Άρης από αυτή την θέση όμως, βγάζει στην «φόρα» και υποθέσεις του παρελθόντος που πρέπει να κλείσεις, είτε αυτές αφορούν την οικογένεια, είτε προσωπικά ζητήματα! Διατήρησε την ψυχραιμία σου τις στιγμές εκείνες που αισθάνεσαι ότι η σταθερότητα που ζητάς, για την ώρα δεν είναι εφικτή!

Ιχθύες: Με τον Άρη να κινείται στο ζώδιο του Ταύρου μπαίνεις σε μία επικοινωνιακή περίοδο όπου η σκέψη θα γίνεται άμεσα δράση! Οι μέρες σου γεμίζουν επικοινωνίες, μηνύματα, επαφές, κοντινές μετακινήσεις ενώ το μυαλό τρέχει με γρήγορες στροφές! Είναι η ιδανική περίοδος για να προχωρήσει ένα συμφωνητικό ή για να βάλεις μπροστά ένα σχέδιο ή μία απόφαση! Τι πρέπει να προσέξεις; Τα λόγια σου μπορεί να είναι πιο κοφτά και αιχμηρά, ενώ θέλει παραπάνω προσοχή και το όχημα για τυχόν βλάβες!