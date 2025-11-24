ΑΣΕΠ: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 7Κ2024 για τις 1113 θέσεις εργασίας στο δημόσιο

Όπως γίνεται γνωστό από το ΑΣΕΠ εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 7Κ/2024 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 51/22.10.2024/τ. ΑΣΕΠ, Φ.Ε.Κ και 53/30.10.2024/τ. ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, χιλίων εκατόν δεκατριών (1.113) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), σε φορείς του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021, όπως ισχύει.



Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Ο πίνακας διοριστέων θα αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.