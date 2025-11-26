Breaking news icon BREAKING
NEWS

Κίνηση: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους λόγω της στάσης εργασίας στον ΗΣΑΠ

Ελλάδα ΑΣΕΠ προσλήψεις θέσεις εργασίας Απασχόληση

ΑΣΕΠ 1Κ/2025: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τις προσλήψεις στον ΟΦΥΠΕΚΑ

Ο πίνακας διοριστέων θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σήμερα, Τετάρτη 26/11, εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 1Κ/2025 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 2/26.02.2025/τ. ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, δέκα (10) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021, όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ο πίνακας διοριστέων θα αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα ΑΣΕΠ προσλήψεις θέσεις εργασίας Απασχόληση

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader