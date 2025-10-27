Ασφάλεια πέντε αστέρων για το Mazda 6e

Στις δύο κατηγορίες προστασίας ενηλίκων και παιδιών, το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της Mazda σημείωσε εξαιρετική βαθμολογία 93%. Το Mazda 6e βαθμολογήθηκε επίσης με 74% για την προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου και με 77% για τα συστήματα υποβοήθησης ασφαλείας.

Η αξιολόγηση με 93% του Mazda 6e στην προστασία των ενήλικων επιβατών, περιελάμβανε τη μέγιστη βαθμολογία στη δοκιμή πλευρικής πρόσκρουσης και επαρκή προστασία σε όλες τις κρίσιμες περιοχές του σώματος, κατά τη διάρκεια προσομοίωσης της πλέον σοβαρής πλευρικής πρόσκρουσης. Ο πλευρικός αερόσακος που έχει σχεδιαστεί για τον μετριασμό των τραυματισμών μεταξύ επιβατών σε πλευρικές συγκρούσεις παρείχε ιδανική προστασία στον οδηγό και τον συνοδηγό. Τα προσκέφαλα στα μπροστινά και πίσω καθίσματα επέδειξαν μοναδική ικανότητα προστασίας από τραυματισμούς του αυχένα σε περίπτωση οπίσθιας σύγκρουσης.

Στην κατηγορία προστασίας των παιδιών επιβατών, το νέο πεντάθυρο hatchback της Mazda σημείωσε επίσης συνολική βαθμολογία 93% και πέτυχε τη μέγιστη βαθμολογία στις δοκιμές πρόσκρουσης, τόσο με Μετωπική, όσο και με Πλευρική Σύγκρουση σε παιδιά ηλικίας από έξι έως και δέκα ετών. Η σωστή εγκατάσταση των παιδικών καθισμάτων -με σύστημα Ελέγχου Εγκατάστασης CRS- έλαβε επίσης τη μέγιστη βαθμολογία και το Σύστημα Παρακολούθησης Επιβατών του Mazda 6e, που ενημερώνει τον οδηγό για την παρουσία των παιδιών στο αυτοκίνητο, αναγνωρίστηκε ως μια ιδιαίτερα θετική προσθήκη.

Στην κατηγορία Ευάλωτων Χρηστών του δρόμου, το νέο Mazda 6e παρείχε ως επί το πλείστον επαρκή προστασία για τους πεζούς.

Τα συστήματα αυτόνομης πέδησης έκτακτης ανάγκης (AEB) και υποστήριξης λωρίδας πέτυχαν τη μέγιστη βαθμολογία για την προστασία των μοτοσικλετιστών και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την εικόνα του αυτοκινήτου στο δρόμο αλλά και την ασφάλεια για το σύνολο των χρηστών του δρόμου. Το όχημα σημείωσε επίσης καλή βαθμολογία στην προστασία των ποδηλατών με το σύστημα AEB και τις προειδοποιήσεις ανοίγματος θυρών για όλες τις πλευρικές πόρτες, με αποτέλεσμα συνολική βαθμολογία 74% σε αυτήν την κατηγορία.

Η ολοκληρωμένη γκάμα Προηγμένων Συστημάτων Υποβοήθησης Οδηγού (ADAS) του νέου Mazda 6e το βοήθησε να εξασφαλίσει μια πολύ καλή βαθμολογία που αφορά στα Συστήματα Υποβοήθησης Ασφάλειας (77%). Το σύστημα AEB έδειξε να είναι πολύ σωστά ρυθμισμένο και να αντιδρά σύμφωνα με τα αναμενόμενα πρότυπα, σε άλλα οχήματα. Η στάνταρ παρακολούθηση κατάστασης οδηγού ανίχνευσε κόπωση και απόσπαση της προσοχής, το σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας διορθώνει διακριτικά την πορεία του οχήματος και το σύστημα υποβοήθησης ταχύτητας αναγνώρισε τα κατά τόπους όρια ταχύτητας.

Στην οδήγηση και την ασφάλεια που προκύπτει από τα δυναμικά χαρακτηριστικά του νέου Mazda 6e, συμβάλλουν ιδιαίτερα σημαντικά το χαμηλό κέντρο βάρους, η ιδανική κατανομή του σε ποσοστό 47:53 % και η εξαιρετική οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου.

Ο σχεδιασμός του cockpit με επίκεντρο τον οδηγό και η προηγμένη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής (HMI) του αυτοκινήτου βοηθούν τον οδηγό να παραμένει απόλυτα συγκεντρωμένος στα καθήκοντά του. Το ολοκαίνουργιο Mazda 6e συνδυάζει την ιαπωνική φιλοσοφία, τον προσεγμένο σχεδιασμό και την προηγμένη τεχνολογία για να προσφέρει μια εμπειρία ηλεκτρικής οδήγησης που είναι εκλεπτυσμένη, άνετη και απόλυτα ασφαλής.