Πανελλήνια παρουσίαση Mazda 6e-Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της Mazda δεν είναι SUV

Το νέο Mazda 6e σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη μάρκα, συνδυάζοντας την εκλεπτυσμένη αισθητική της Mazda με την προηγμένη ηλεκτρική τεχνολογία και την οδηγική φιλοσοφία Jinba Ittai (την απόλυτη ενότητα ανάμεσα σε οδηγό και αυτοκίνητο). Είναι ένα μοντέλο που επαναπροσδιορίζει τη σχεδιαστική και οδηγική ταυτότητα της Mazda, παραμένοντας πιστό στις αξίες της μάρκας και κοιτάζοντας καθαρά προς το μέλλον.

Εμφάνιση διαφορετική

Όπως αναφέρει ο Jo Stenuit, Διευθυντής του Eυρωπαϊκού Σχεδιασμού της Mazda, “Το εξωτερικό του Mazda 6e αποτελεί μια καθαρή έκφραση της φιλοσοφίας “Authentic Modern". Η κομψή, coupé-inspired σιλουέτα του αυτοκινήτου προσφέρει μια σπορ, ρευστή μορφή, ενώ διατηρεί την πρακτικότητα ενός πεντάθυρου hatchback.

Οι επιφάνειες ακολουθούν τη γλώσσα Kodo – Soul of Motion, με γραμμές που δημιουργούν την αίσθηση δυναμικής κίνησης ακόμη και στην ακινησία.

Το Aero-Fusiform σχήμα –που θυμίζει ένα τέλεια σμιλεμένο σχήμα στο οποίο συγκλίνουν όλες οι γραμμές– ενισχύει την αεροδυναμική και την αίσθηση ροής. Τα πάνελ των θυρών, εμπνευσμένα από το σπρέι ταχύπλοου σκάφους, παράγουν εντυπωσιακά παιχνίδια φωτός και σκιάς.

Στο πίσω μέρος, τα τέσσερα κυλινδρικά στοιχεία φωτισμού αποτίουν φόρο τιμής στη σχεδιαστική κληρονομιά της Mazda, ενώ η συνολική γεωμετρία αποπνέει σταθερότητα και δύναμη.

Για πρώτη φορά σε μοντέλο Mazda, το 6e διαθέτει φωτιζόμενο signature wing, το οποίο λειτουργεί και ως οπτική ένδειξη φόρτισης, προσδίδοντας μοναδική ταυτότητα στην εμπρός όψη.

Οι frameless πόρτες, οι ενσωματωμένες χειρολαβές και η ηλεκτρικά επεκτεινόμενη πίσω αεροτομή ολοκληρώνουν μια μορφή που συνδυάζει καθαρότητα, τεχνολογία και άψογη αεροδυναμική.

Εσωτερικό minimal

Το εσωτερικό του Mazda 6e ακολουθεί τη σχεδιαστική αρχή του «ma», της δύναμης του κενού χώρου. Η καμπίνα εκπέμπει ηρεμία και καθαρότητα, ενισχύοντας την αίσθηση ευρυχωρίας και premium ποιότητας.

Ένα αιωρούμενο οριζόντιο ταμπλό εκτείνεται σε όλο το πλάτος της καμπίνας, ενώ η υψηλή κεντρική κονσόλα δημιουργεί αίσθηση ασφάλειας και φυσικής εστίασης στον δρόμο. Ο μινιμαλισμός δεν σημαίνει απλότητα, σημαίνει σκόπιμη και προσεγμένη τοποθέτηση κάθε χειριστηρίου.

H πανοραμική γυάλινη οροφή αφήνει το φυσικό φως να πλημμυρίσει το εσωτερικό, ενώ το εξελιγμένο ambient σύστημα φωτισμού με 64 αποχρώσεις επιτρέπει την πλήρη εξατομίκευση της ατμόσφαιρας.

Τα mono-form καθίσματα με ενσωματωμένα προσκέφαλα προσφέρουν υψηλή άνεση και μια σύγχρονη, ενιαία αισθητική. Η Mazda προσφέρει μια επιλογή από ταπετσαρίες υψηλής ποιότητας: Ζεστό μπεζ ή μαύρο τεχνητό δέρμα στην έκδοση Takumi και πολυτελές υφασμάτινο ύφασμα Tan Nappa και Suede στην έκδοση Takumi Plus. Οι διακριτικές σατινέ πινελιές και οι λεπτομερείς ραφές ολοκληρώνουν την εκλεπτυσμένη, σοφιστικέ εμφάνιση.

Εκδόσεις: 190 kW (258 PS) 180 kW (245 PS) και οι δύο με 320 Nm ροπής, 0–100 km/h σε λιγότερο από 8 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα που ξεπερνά τα 175 km/h.

Μία σύντομη επαφή

Είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά και να οδηγήσουμε στους δρόμους της παραλιακής το Mazda 6e. Σύμφωνα με τους ιθύνοντες της εταιρίας το ηλεκτρικό 6 εξελίχθηκε από μηχανικούς σε Χιροσίμα και Όμπεροζελ με έναν στόχο: Να μεταφέρει την αίσθηση ενότητας οδηγού και οχήματος στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης.

Η ρύθμιση της ανάρτησης, του τιμονιού και των πεντάλ έχει γίνει με ακρίβεια, ενώ η πολλαπλών συνδέσμων πίσω ανάρτηση και η σχεδόν τέλεια κατανομή βάρους 50:50 δημιουργούν αίσθηση άμεσης απόκρισης, καθαρού feedback και εμπιστοσύνης στον δρόμο. Όσο αφορά τα παραπάνω μόνο στο τιμόνι ήθελα μία περισσότερο έντονη αίσθηση.

Το ολοκληρωμένο brake control προσφέρει ομαλές μεταβάσεις μεταξύ επιτάχυνσης–φρεναρίσματος–στροφής, ενώ η πίσω αεροτομή αναδύεται αυτόματα (και διακριτικά) στα 90 km/h για ενισχυμένη σταθερότητα.

Το νέο Mazda 6e διαθέτει τρία προγράμματα οδήγησης:

Normal Mode: Eναρμονίζοντας την αυτονομία και την απόδοση, καθιστώντας το ιδανικό για καθημερινή χρήση.

Sport Mode: Η λειτουργία Sport έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια πιο συναρπαστική και δυναμική εμπειρία. Προσφέρει ισχυρή επιτάχυνση, μέτρια αναγεννητική πέδηση και αυξημένη αντίσταση στο τιμόνι για καλύτερη αίσθηση του δρόμου.

Individual Mode: Eπιτρέπει στον οδηγό να ρυθμίζει την επιτάχυνση, την αναγεννητική πέδηση και τα χαρακτηριστικά του τιμονιού σύμφωνα με τις προτιμήσεις του. Η επιτάχυνση μπορεί να ρυθμιστεί σε μέτρια ή ισχυρή, η αναγεννητική πέδηση διατίθεται σε τέσσερα επίπεδα, χαμηλή, τυπική, μέτρια και ισχυρή και η αντίσταση του τιμονιού μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ τυπικής και σπορ ρύθμισης.

Στη μικρή βόλτα μας με το 6e είδαμε πως το νέο ηλεκτρικό Mazda διατηρεί τον αυθεντικό οδηγικό χαρακτήρα της μάρκας, προσθέτοντας νέα επίπεδα ακρίβειας, απόκρισης και ηλεκτρικής πολιτισμένης λειτουργίας. Με το Mazda 6e, η Mazda περνά με αυτοπεποίθηση στην ηλεκτρική εποχή, χωρίς να εγκαταλείπει τις θεμελιώδεις αρχές της, την ιαπωνική αισθητική, την ανθρωποκεντρικότητα και τη χαρά της οδήγησης.

