Ασημένιο Μετάλλιο για την Deutz-Fahr

Η Deutz-Fahr διακρίθηκε με το ασημένιο μετάλλιο στην Agritechnica 2025, για το καινοτόμο TAGS (Tractor Assisted Guidance System), που θέτει νέα πρότυπα στην αυτοματοποίηση και την ασφάλεια των γεωργικών μηχανημάτων. Πρόκειται για ένα αποφασιστικό βήμα προόδου προς την αυτοματοποίηση και την ασφάλεια τόσο στο δρόμο όσο και στο χωράφι. Το βραβευμένο σύστημα εισάγει προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού, ειδικά προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της γεωργικής εργασίας.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) των αυτοκινήτων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για ομαλούς δρόμους και σταθερές κυκλοφοριακές συνθήκες, το TAGS έχει αναπτυχθεί ειδικά για γεωργική χρήση, προσφέροντας υποστήριξη τόσο στις οδικές μετακινήσεις όσο και στις εργασίες στο χωράφι. Από την πλοήγηση σε στενά αγροτικά μονοπάτια έως την προσαρμογή σε απαιτητικά και ανώμαλα εδάφη, το σύστημα υπερβαίνει τους περιορισμούς των κλασικών αισθητήρων και λογισμικών — και ακριβώς εκεί είναι που η Deutz-Fahr κάνει τη διαφορά.

Ένα σύστημα, δύο εκδόσεις, απεριόριστη ασφάλεια

Η τεχνολογία TAGS ενσαρκώνει τη φιλοσοφία της Deutz-Fahr ‘‘τρακτέρ ως αισθητήρας’’: συνεχώς συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα από το χωράφι, σε πραγματικό χρόνο. Με την ενσωμάτωση αισθητήρων και προηγμένης τεχνολογίας απευθείας στο μηχάνημα, η Deutz-Fahr μετατρέπει το τρακτέρ σε ένα «έξυπνο» εργαλείο γεωργίας, που λειτουργεί με μεγαλύτερη ακρίβεια, αποδοτικότητα και ασφάλεια.

Το Tractor Assisted Guidance System (TAGS) βασίζεται σε ψηφιακές κάμερες υψηλής ανάλυσης ειδικά σχεδιασμένες για γεωργική χρήση, με δυνατότητα High Dynamic Range (HDR), ενσωματωμένες αρμονικά στον σχεδιασμό του τρακτέρ. Οι κάμερες αυτές προσφέρουν άμεση, καθαρή εικόνα υψηλής ευκρίνειας, ενώ είναι ανθεκτικές στο νερό και στους κραδασμούς, σχεδιασμένες για να ανταπεξέρχονται ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες εργασίας. Το TAGS υποστηρίζει έως τρεις μονοχρωματικές κάμερες, με δυνατότητα επέκτασης.

Για ακόμη πιο προηγμένη λειτουργικότητα, οι στερεοσκοπικές κάμερες προσφέρουν 3D χαρτογράφηση του περιβάλλοντος σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, το σύστημα της Deutz-Fahr μετρά με ακρίβεια το βάθος, το σχήμα και την κίνηση των αντικειμένων, επιτρέποντας στο τρακτέρ να αντιλαμβάνεται πλήρως το περιβάλλον του. Έτσι, μπορεί να κινηθεί με ασφάλεια και ακρίβεια ακόμη και σε απαιτητικά εδάφη, όπως ακαθόριστα μονοπάτια και καλλιεργημένα χωράφια.

Για να προσαρμόζεται σε κάθε τύπο γεωργικής χρήσης και ανάγκης, το σύστημα προσφέρεται σε δύο εκδόσεις: Standard και Advanced.

Η έκδοση Standard περιλαμβάνει

• Lane Assist – Διατηρεί το τρακτέρ με ασφάλεια στη λωρίδα, με οπτικές και ηχητικές προειδοποιήσεις

• Ανίχνευση Ανθρώπων (Human Detection) – Προειδοποιεί για την παρουσία ατόμων στις επικίνδυνες ζώνες γύρω από το τρακτέρ

• Crossroad Assist – Προσφέρει πανοραμική εικόνα 190° μπροστά, επεκτείνοντας το οπτικό πεδίο

• Ένδειξη Προσπέρασης (Overtake Indicator) – Ειδοποιεί τον χειριστή για οχήματα που πλησιάζουν από πίσω.



Η έκδοση Advanced περιλαμβάνει

• Off-Road Lane Assist – Αναγνωρίζει τον τύπο εδάφους, ακόμη και χωρίς διαγραμμίσεις λωρίδων

• 3D Obstacle Detection – Εντοπίζει στατικά και κινούμενα αντικείμενα

• Adaptive Cruise Control (ACC) – Διατηρεί ασφαλή απόσταση τόσο στο δρόμο όσο και στο χωράφι

• Traffic Sign Recognition – Αναγνωρίζει τις πινακίδες με τεχνητή νοημοσύνη και στέλνει αυτόματες ειδοποιήσεις

• Υποστηρίζεται με υψηλής απόδοσης AI-ECU, έτοιμο για μελλοντικές αυτόνομες λειτουργίες

Ασφάλεια, νοημοσύνη, συμβατότητα με το μέλλον

Συνδυάζοντας στερεοσκοπική όραση, τεχνητή νοημοσύνη σε πραγματικό χρόνο και ευέλικτη προσαρμογή συστήματος, το TAGS είναι αποτέλεσμα της Έρευνας και Ανάπτυξης της Deutz-Fahr, σε συνεργασία με τη Stereolabs στη Γαλλία – ειδική στην τεχνητή νοημοσύνη για την αντίληψη του χώρου σε πραγματικό χρόνο – και το Politecnico di Milano, ενός από τα κορυφαία τεχνολογικά πανεπιστήμια της Ευρώπης.

Η βράβευση με το Ασημένιο Μετάλλιο στα Agritechnica Innovation Awards 2025 επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Deutz-Fahr στην καινοτομία και την τεχνολογική εξέλιξη, κάνοντας τη δουλειά του αγρότη πιο εύκολη, ασφαλή και έτοιμη για το μέλλον της γεωργίας.



