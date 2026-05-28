Αστρολογικό SOS για 4 ζώδια σήμερα 28/5: Ποιοι πρέπει να προσέξουν;

Έκρυθμες χαρακτηρίζονται αστρολογικά οι γενικές τάσεις της Πέμπτης 28 Μαΐου 2026! Έχουμε μπροστά μας μία ημέρα που δεν θα λείψει η ένταση, ο εκνευρισμός και οι συναισθηματικές υπερβολές, καθώς η Σελήνη από το Σκορπιό σχηματίζει τετράγωνο με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο και αντίθεση με τον Άρη από τον Ταύρο. Έκδηλη λοιπόν θα είναι η εκρηκτικότητα, οι άνθρωποι θα λειτουργούν πιο παρορμητικά και άνευ ορίων. Παιχνίδια ελέγχου, κόντρες, ζήλιες αλλά και οικονομικές ή συναισθηματικές πιέσεις έρχονται στο προσκήνιο. Ιδιαίτερα προσεκτικοί χρειάζεται να είναι οι Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι που έχουν γεννηθεί στις 24 έως 28 Απριλίου, 27 έως 31 Ιουλίου, 27 έως 31 Οκτωβρίου και 24 έως 28 Ιανουαρίου αντίστοιχα, γιατί η ημέρα μπορεί να φέρει εντάσεις, συγκρούσεις ή ξαφνικά ξεσπάσματα. Ψυχραιμία, αυτοσυγκράτηση και αποφυγή ακραίων αντιδράσεων είναι το μεγάλο ζητούμενο της ημέρας.

Κριός – Εντάσεις και νεύρα

Μία ημέρα γεμάτη πείσμα αλλά και θυμό, είναι αυτή η Πέμπτη για το ζώδιο σου αγαπητέ μου Κριέ! Η Σελήνη από το Σκορπιό, διεγείρει το συναισθηματικό σου κόσμο, αλλά και τους φόβους και τις ανασφάλειες σου, ανησυχείς για τα οικονομικά και τις υποχρεώσεις που τρέχουν, ενώ υπάρχουν και κάποιες άλυτες υποθέσεις του παρελθόντος που προξενούν αναστάτωση! Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Πλούτωνα δημιουργεί ένα παρασκηνιακό κλίμα στις φιλίες και στις συνεργασίες σου, ενώ η αντίθεση Σελήνης- Άρη προμηνύει σήμερα μικρές εκρήξεις έντασης, κυρίως για οικονομικά αλλά και για θέματα αξιών!

AstroTip: Προτίμησε σήμερα να δώσεις έμφαση σε δραστηριότητες που σε βοηθούν να αποφορτίζεσαι από την αρνητική ενέργεια!

Ταύρος – Αντιπαραθέσεις και πιεστικές καταστάσεις



Η σημερινή Πέμπτη φίλε μου Ταύρε δοκιμάζει την υπομονή και τις αντοχές σου, καθώς η Σελήνη από τον Σκορπιό κινείται απέναντί σου και δημιουργεί ένταση στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Η αντίθεση της Σελήνης με τον Άρη από το ζώδιό σου σε κάνει πιο νευρικό, παρορμητικό και έτοιμο να αντιδράσεις έντονα σε οτιδήποτε θεωρείς άδικο ή πιεστικό. Παράλληλα, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο προκαλεί επαγγελματικό στρες και πιέσεις που δεν μπορείς εύκολα να αγνοήσεις. Απόφυγε τις ακραίες αντιδράσεις και τις συγκρούσεις χωρίς λόγο.

AstroTip: Μην λειτουργείς εγωιστικά απέναντι σε ανθρώπους που προσπαθούν να σε πλησιάσουν.

Δίδυμοι – Άγχος και εσωτερική ένταση



Η ημέρα αγαπητέ μου Δίδυμε κινείται σε αρκετά απαιτητικούς ρυθμούς και φαίνεται πως δυσκολεύεσαι να διαχειριστείς την πίεση που δημιουργούν οι υποχρεώσεις και οι εκκρεμότητες. Η Σελήνη από τον Σκορπιό σε βάζει σε διαδικασία να ασχοληθείς με θέματα δουλειάς, καθημερινότητας αλλά και με ζητήματα που επηρεάζουν την ψυχολογία σου. Το τετράγωνό της με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο προκαλεί έντονο εκνευρισμό σε συζητήσεις ή σε μετακινήσεις, ενώ η αντίθεση με τον Άρη από τον Ταύρο σε φορτίζει παρασκηνιακά και σε κάνει πιο ανυπόμονο. Προσπάθησε να κινηθείς ήρεμα και χωρίς υπερβολές.

AstroTip: Μην αφήνεις το άγχος να σε οδηγεί σε βιαστικές αντιδράσεις.

Καρκίνος – Πάθος, ζήλια και υπερβολές



Από το πρωί σήμερα Καρκίνε μου τα συναισθήματα γίνονται αρκετά πιο έντονα και δύσκολα μπορείς να κρατήσεις ισορροπίες σε αισθηματικά ή προσωπικά ζητήματα. Η Σελήνη από τον Σκορπιό διεγείρει το πάθος, την ανάγκη για επιβεβαίωση αλλά και την τάση να αντιδράς υπερβολικά όταν αισθάνεσαι πως δεν λαμβάνεις την προσοχή που θέλεις. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο δημιουργεί ανασφάλειες γύρω από οικονομικά ή συναισθηματικά θέματα, ενώ η αντίθεση με τον Άρη από τον Ταύρο φέρνει ένταση μέσα από φίλους ή κοινωνικές επαφές. Κράτησε χαμηλούς τόνους στις προσωπικές σου σχέσεις.

AstroTip: Μην μπλέκεις τον εγωισμό με το συναίσθημα γιατί θα πληγωθείς περισσότερο.

Λέων – Πίεση στο σπίτι και στις σχέσεις



Η σημερινή Πέμπτη αγαπητέ μου Λέοντα φέρνει ένταση στο οικογενειακό και προσωπικό σου περιβάλλον και δεν αποκλείεται να υπάρξουν στιγμές εκνευρισμού ή αντιπαράθεσης με άτομα που βρίσκονται πολύ κοντά σου. Η Σελήνη από τον Σκορπιό σε κάνει πιο ευάλωτο συναισθηματικά, ενώ το τετράγωνο με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο δυναμιτίζει εξελίξεις σε σχέσεις και συνεργασίες που ήδη περνούν κρίση. Παράλληλα, η αντίθεση της Σελήνης με τον Άρη από τον Ταύρο προκαλεί πίεση σε επαγγελματικά ζητήματα και μπορεί να υπάρξουν εντάσεις με ανώτερους ή συνεργάτες. Προσπάθησε να μη λειτουργήσεις από θυμό ή πείσμα.

AstroTip: Απόφυγε σήμερα τις μάχες εξουσίας και κράτησε αποστάσεις από τοξικές συμπεριφορές.

Παρθένος – Νεύρα και δύσκολες επικοινωνίες



Για σήμερα Πέμπτη αγαπητέ μου Παρθένε το ζώδιο σου μπαίνει σε μία διαδικασία έντονης σκέψης και εκνευρισμού, καθώς οι συζητήσεις και οι επαφές σου φαίνεται να αποκτούν μεγαλύτερη ένταση από όσο υπολόγιζες. Η Σελήνη από τον Σκορπιό σε κάνει πιο καχύποπτο και πιο απόλυτο στον τρόπο που εκφράζεσαι, ενώ το τετράγωνό της με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο δημιουργεί πίεση στην καθημερινότητα και στις υποχρεώσεις σου. Παράλληλα, η αντίθεση της Σελήνης με τον Άρη από τον Ταύρο προκαλεί αντιπαραθέσεις γύρω από απόψεις, σχέδια ή μετακινήσεις. Χρειάζεται ψυχραιμία για να αποφευχθούν εντάσεις και παρεξηγήσεις.

AstroTip: Μην επιμένεις να αποδείξεις πως έχεις δίκιο με κάθε κόστος.

Ζυγός – Οικονομικό άγχος και συναισθηματική φόρτιση



Από νωρίς σήμερα Ζυγέ μου φαίνεται πως το μυαλό σου περιστρέφεται γύρω από οικονομικά ζητήματα, υποχρεώσεις αλλά και ανασφάλειες που δύσκολα μπορείς να αγνοήσεις. Η Σελήνη από τον Σκορπιό τονίζει θέματα αξιών και σταθερότητας, ενώ το τετράγωνο με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο προκαλεί ένταση στα αισθηματικά ή σε μία προσωπική υπόθεση που σε πιέζει συναισθηματικά. Η αντίθεση της Σελήνης με τον Άρη από τον Ταύρο φέρνει εκνευρισμό γύρω από οικονομικά τρίτων, χρέη ή υποχρεώσεις που σε αγχώνουν περισσότερο από όσο δείχνεις. Απόφυγε τις παρορμητικές αντιδράσεις και κράτησε μέτρο.

AstroTip: Μην αφήνεις την ανασφάλεια να σε οδηγεί σε λάθος αποφάσεις.

Σκορπιός – Συναισθηματικές εκρήξεις και συγκρούσεις



Με τη Σελήνη να κινείται στο ζώδιό σου φίλε μου Σκορπιέ, η σημερινή Πέμπτη σου φέρνει αρκετά έντονα και φέρνει συναισθηματική φόρτιση αλλά και δυνατές αντιδράσεις απέναντι στους ανθρώπους γύρω σου. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο αναμοχλεύει οικογενειακά ζητήματα ή καταστάσεις που σε βαραίνουν ψυχολογικά, ενώ η αντίθεση με τον Άρη από τον Ταύρο δημιουργεί εντάσεις στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Κάποιο πρόσωπο μπορεί να σε προκαλέσει ή να νιώσεις πως πιέζεσαι υπερβολικά από απαιτήσεις και εγωισμούς. Χρειάζεται αυτοσυγκράτηση και αποφυγή ακραίων συμπεριφορών.

AstroTip: Μην αφήνεις το θυμό να καθορίζει τις κινήσεις και τις αποφάσεις σου.

Τοξότης – Παρασκήνιο και ψυχική κούραση



Η σημερινή Πέμπτη αγαπητέ μου Τοξότη έχει ένα πιο βαρύ και απαιτητικό κλίμα για σένα, καθώς η Σελήνη από τον Σκορπιό σε βάζει σε εσωτερική ένταση και σε κάνει να σκέφτεσαι περισσότερο όσα σε έχουν πληγώσει ή απογοητεύσει το τελευταίο διάστημα. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο προκαλεί νεύρα σε συζητήσεις, επαφές ή μετακινήσεις, ενώ η αντίθεση της Σελήνης με τον Άρη από τον Ταύρο δημιουργεί πίεση στην καθημερινότητα και στις υποχρεώσεις σου. Η κούραση γίνεται πιο έντονη και χρειάζεται προσοχή και στη φυσική σου κατάσταση.

AstroTip: Προσπάθησε να ξεκουραστείς περισσότερο και μην πιέζεις τα όριά σου.

Αιγόκερως – Ένταση σε φιλίες και αισθηματικά



Η σημερινή Πέμπτη αγαπητέ μου Αιγόκερε είναι ημέρα με αρκετή συναισθηματική φόρτιση και το ζώδιο σου βρίσκεται σε διαδικασία επανεξέτασης ανθρώπων, σχέσεων αλλά και καταστάσεων που δεν προσφέρουν πλέον ασφάλεια και σιγουριά. Η Σελήνη από τον Σκορπιό ενεργοποιεί το φιλικό και κοινωνικό σου περιβάλλον, ενώ το τετράγωνό της με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο δημιουργεί πίεση γύρω από οικονομικά ζητήματα ή θέματα αξιών. Παράλληλα, η αντίθεση της Σελήνης με τον Άρη από τον Ταύρο φέρνει εντάσεις στα αισθηματικά, πάθος αλλά και σκηνές ζήλιας ή ανταγωνισμού. Απόφυγε τις υπερβολικές αντιδράσεις και τις συναισθηματικές ακρότητες.

AstroTip: Μην μπλέκεις τον εγωισμό με την ανάγκη για επιβεβαίωση.

Υδροχόος – Πίεση και συγκρούσεις στον επαγγελματικό τομέα



Από το πρωί σήμερα Υδροχόε μου αισθάνεσαι πως οι απαιτήσεις γύρω σου αυξάνονται και οι καταστάσεις σε πιέζουν να πάρεις θέση ή να υπερασπιστείς τις επιλογές σου. Η Σελήνη από τον Σκορπιό στρέφει την προσοχή σου στα επαγγελματικά και στην εικόνα σου, ενώ το τετράγωνο με τον Πλούτωνα που βρίσκεται στο ζώδιό σου δημιουργεί έντονες αντιπαραθέσεις και παιχνίδια ελέγχου. Η αντίθεση της Σελήνης με τον Άρη από τον Ταύρο φέρνει εκνευρισμό μέσα στο σπίτι ή πίεση από οικογενειακές υποχρεώσεις που δεν μπορείς εύκολα να διαχειριστείς. Χρειάζεται ψυχραιμία και καλύτερη διαχείριση των νεύρων σου.

AstroTip: Μην προσπαθείς να ελέγξεις τους πάντες και τα πάντα γύρω σου.

Ιχθύες – Αναστάτωση και υπερβολικές αντιδράσεις



Η σημερινή ημέρα αγαπητέ μου Ιχθύ σε βάζει σε μία πιο ανήσυχη και φορτισμένη συναισθηματικά κατάσταση, καθώς η Σελήνη από τον Σκορπιό σε κάνει πιο ευαίσθητο αλλά και πιο απόλυτο στις απόψεις και στις αντιδράσεις σου. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο αναμοχλεύει φόβους, άγχη και σκέψεις που σε κουράζουν ψυχολογικά, ενώ η αντίθεση με τον Άρη από τον Ταύρο προκαλεί εκνευρισμό στις επικοινωνίες και στις επαφές σου. Κάποια συζήτηση σήμερα μπορεί εύκολα να ξεφύγει από τα όρια ή να δημιουργήσει παρεξηγήσεις. Προσπάθησε να αποφύγεις τις υπερβολές και τα βιαστικά συμπεράσματα.

AstroTip: Μην δίνεις σημασία σε λόγια που λέγονται πάνω στην ένταση της στιγμής.