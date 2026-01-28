Αθηνά Ωνάση: Η σπάνια δημόσια εμφάνισή της με στιλ αλά Τζάκι Κένεντι

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας έχει επιλέξει να ζει τα τελευταία χρόνια η 40χρονη «χρυσή κληρονόμος», Αθηνά Ωνάση γι' αυτό και κάθε φορά που εμφανίζεται γίνεται πρώτη είδηση.

Χθες, Τρίτη 27 Ιανουαρίου, έδωσε το παρών στην επίδειξη μόδας του Stephane Rolland κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι και μαγνήτισε στην κυριολεξία τα φωτογραφικά φλας.

Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

Με στυλ αλά Τζάκι Κένεντι, όπως το χαρακτήρισαν πολλοί, καθώς επέλεξε να φορέσει ένα μαύρο, στενό, midi φόρεμα με ιδιαίτερα μανίκια και μαύρες ψηλοτάκουνες γόβες και μαλλιά τραβηγμένα προς τα πίσω, η Αθηνά Ωνάση φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί, στον ιστορικό χώρο Cirque d’Hiver Bouglione.

Η επίδειξη - που έγινε στο ιστορικό τσίρκο, όπου κάποτε ο Πικάσο δημιούργησε τη διακόσμηση, ο Σερζ Λιφάρ χορογράφησε και ο Ζαν Κοκτό σκηνοθέτησε - είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα πήγαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο Fondation des Hôpitaux, με σκοπό τη στήριξη εφήβων που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Παρούσα στην επίδειξη και η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας και πρόεδρος του Ιδρύματος, Μπριζίτ Μακρόν. «Τι τιμή να βλέπεις ένα τέτοιο όνειρο», σχολίασε.