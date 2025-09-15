Αθλητικές μεταδόσεις: Η ώρα και το κανάλι για τον τελικό του Καραλή και το Super Cup Ολυμπιακός-ΑΕΚ

Την Δευτέρα (15/9), ο Εμμανουήλ Καραλής θα «ριχτεί» στη μάχη του τελικού του επί κοντώ του Παγκοσμίου στο Τόκιο, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα σε εκείνον και τον Μόντο Ντουπλάντις. Ο Manolo διεκδικεί μετάλλιο και η προσπάθειά του θα μεταδοθεί ζωντανά από ΕΡΤ 2 που θα έχει την κεντρική μετάδοση των αγώνων, ενώ αποκλειστικά ο τελικός του επί κοντώ ανδρών θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ Sports 2 και θα ξεκινήσει στις 13:45, ώρα Ελλάδος.

Παράλληλα, τη δική του προσπάθεια, στα προκριματικά του μήκους, θα κάνει ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Έλληνας αθλητής αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στο Τόκιο και ο αγώνας του θα εκκινήσει στις 13:40 ώρα Ελλάδος, με ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ2.

Ο Τεντόγλου επιστρέφει στον στίβο όπου πριν τέσσερα χρόνια έγραψε ιστορία στους Ολυμπιακούς Αγώνες με το πρώτο του Ολυμπιακό χρυσό. Ο 27χρονος άλτης που μετρά ήδη 11 χρυσά μετάλλια από το 2018 μέχρι σήμερα, ρίχνεται στη μάχη του προκριματικού με στόχο να κάνει όσα λιγότερα άλματα γίνεται. Το όριο έχει οριστεί στα 8.15μ, με τον Έλληνα πρωταθλητή να αγωνίζεται δεύτερος στη σειρά. Παρά το γεγονός ότι ταλαιπωρείται τις τελευταίες εβδομάδες από ενοχλήσεις στην ποδοκνημική, ο ίδιος δηλώνει αποφασισμένος να «κλείσει» την πρόκριση με ένα μόνο άλμα, ώστε να μην επιβαρύνει το πόδι του.

«Μάχη» Ολυμπιακού και ΑΕΚ για το πρώτο τρόπαιο στο χάντμπολ

Στο κλειστό γυμναστήριο Καματερού θα διεξαχθεί ο πρώτος τελικός της φετινής αγωνιστικής σεζόν στο χάντμπολ ανδρών, ανάμεσα στον πρωταθλητή Ολυμπιακό και την Κυπελλούχο ΑΕΚ, για το Σούπερ Καπ 2025.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 19:00 και είναι ειδικής μεταχείρισης. Συγκεκριμένα δεν έχουν διατεθεί καθόλου εισιτήρια, έχει δοθεί μονάχα συγκεκριμένος αριθμός προσκλήσεων για τις ανάγκες των δύο φιναλίστ και της ομοσπονδίας.

Οι δύο ομάδες, τη σεζόν 2024-2025, βρέθηκαν αντιμέτωπες επτά φορές, εκ των οποίων οι δύο στην κανονική διάρκεια της Handball Premier, όπου ο «δικέφαλος» επικράτησε και άλλες πέντε στους τελικούς του πρωωταθλήματος. Για την κατάκτηση του τίτλο οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το break και το 2/2 όμως η ΑΕΚ ισοφάρισε κι έστειλε το πρωτάθλημα σε πέμπτο παιχνίδι, στο οποίο κι επικράτησαν εκτός έδρας τους, οι παίκτες του Ολυμπιακού.

Ο φετινός τελικός στο Σούπερ Καπ μάλιστα είναι κάτι ιδιαίτερο για την ομάδα της ΑΕΚ, καθώς δεν έχει κατακτήσει το συγκεκριμένο τρόπαιο. Η Ένωση έχει αγωνιστεί άλλη μια φορά στην ιστορία, κι αυτή ήταν το 2023, ξανά κόντρα στον Ολυμπιακό, όπου κι ηττήθηκε με ένα γκολ διαφορά (25-26).

Οι τελικοί του Σούπερ Καπ Ανδρών

1999 (ΚΓ Πανελληνίου) Ιωνικός ΝΦ- ΑΣΕ Δούκα 26-20

2022 (ΚΓ Ηλιούπολης) Ολυμπιακός ΣΦΠ- ΑΕΣΧ Πυλαίας 30-24

2023 (Δαϊς) ΑΕΚ- Ολυμπιακός ΣΦΠ 25-26

2024 (ΚΓ Ηλιούπολης) Ολυμπιακός ΣΦΠ- ΠΑΟΚ 32-25

Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του τελικού

Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά τη Δευτέρα 15/9, από την κρατική τηλεόραση και συγκεκριμένα από το κανάλι της ΕΡΤ2, στις 19:00, από το κλειστό γυμναστήριο Καματερού.