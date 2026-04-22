Αθλητικές μεταδόσεις: Οι ώρες και τα κανάλια των playouts της Super League
Με τρεις πολύ σημαντικές αναμετρήσεις διεξάγεται σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου, η 4η αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League.
Στις 16:00, στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών, ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον Ατρόμητο και θέλει να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.
Στις 17:00, η ΑΕΛ Novibet φιλοξενεί την Κηφισιά, θέλοντας να επανακάμψει, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Cosmote Sport1HD.
Τέλος, στις 20:00, ο Αστέρας AKTOR φιλοξενεί τον Παναιτωλικό σε μια σπουδαία αναμέτρηση, η οποία θα μεταδοθεί από το Novasports 2HD.