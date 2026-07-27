Ατρόμητος: Ιστορική πώληση του 17χρονου Καρανδρίκα στη Μπάγερν Μονάχου

Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε μια σπουδαία μεταγραφή, ίσως την σπουδαιότερη στην ιστορία του, καθώς παραχώρησε τον 17χρονο αμυντικό Κωνσταντίνο Καρανδρίκα στη Μπάγερν Μονάχου.

Ο νεαρός στόπερ μετεγγράφει στους Βαυαρούς και θα αγωνιστεί με την κ19 της ομάδας. Ο Καρανδρίκας πέρασε επιτυχημένα δοκιμαστικά αρχικά για μια εβδομάδα, εκεί οπού ενθουσίασε τους ανθρώπους της Γερμανικής ομάδας, με αποτέλεσμα να περάσει και δεύτερη φορά μερικούς μήνες αργότερα.

Μάλιστα ο Επικεφαλής Αθλητισμού και Ανάπτυξης Νέων της γερμανικής ομάδας, Μίκαελ Βίσινγκερ μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας και τόνισε: «Οι σκάουτερ μας παρακολουθούν τον Κωνσταντίνο εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι ένας αθλητικός κεντρικός αμυντικός με καλό παιχνίδι που θα ενισχύσει την ομάδα U19 μας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να τον υπογράψουμε για την ακαδημία νέων μας, είμαστε πεπεισμένοι για τις δυνατότητές του και ανυπομονούμε να δούμε τα επόμενα βήματά του μαζί μας».

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ατρομήτου

«Μεγάλη συμφωνία για την ομάδα μας, καθώς ο 17χρονος Περιστεριώτης, Κωνσταντίνος Καρανδρίκας θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπάγερν Μονάχου.

Η ΠΑΕ Ατρόμητος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πώληση του 17χρονου (21/5/2009), Κωνσταντίνου Καρανδρίκα, στον γίγαντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, Μπάγερν Μονάχου.

Ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας είναι Περιστεριώτης και τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα πραγματοποίησε στον Ηρακλή Περιστερίου, εκεί όπου τον εντόπισε το τμήμα σκάουτινγκ της ομάδας μας και αποκτήθηκε άμεσα.

Τον Ιανουάριο του 2026, ο Κωνσταντίνος πέρασε με απόλυτη επιτυχία από το πρωτο δοκιμαστικό των Βαυαρών διάρκειας μίας εβδομάδας και ως εκ τούτου ακολούθησε και δεύτερο λίγους μήνες αργότερα, αφήνοντας για ακόμα μία φορά άριστες εντυπώσεις, με την Μπάγερν Μονάχου τελικά να προχωρά στην απόφαση για την απόκτησή του.

Ο Ατρόμητος αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά ότι βρίσκεται στο πλάι των δικών του παιδιών, έδωσε τη συγκατάθεσή του ώστε ο Κωνσταντίνος να κάνει αυτό το τεράστιο άλμα στην καριέρα του, «διαφημίζοντας» την ομάδα μας και το ελληνικό ποδόσφαιρο στο ανώτατο επίπεδο ποδοσφαίρου.

Όλη η οικογένεια του Ατρόμητου εύχεται στον Κωνσταντίνο κάθε επιτυχία και θα παρακολουθούμε την εξέλιξή του με μεγάλη περηφάνια!».