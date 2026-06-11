Audi: Στην Ελλάδα 2 συλλεκτικά RS 3 και μεγάλες μειώσεις τιμών στα e-tron!

Τον απόλυτο οδηγικό ενθουσιασμό του RS3 και την ορθολογική ανακούφιση μιας σημαντικής οικονομικής ελάφρυνσης συνδυάζει η Kosmocar. Η Ελληνική αντιπροσωπεία της Audi φέρνει στο προσκήνιο ακριβώς μια διπλή είδηση στην ελληνική αγορά, ανακατεύοντας την τράπουλα τόσο στα high-performance hot hatches όσο και στην ηλεκτρική premium κατηγορία.

Μια σπάνια οδηγική «σειρήνα» στους ελληνικούς δρόμους

Ας ξεκινήσουμε με το συναίσθημα. Για τους λάτρεις της αυθεντικής σπορ οδήγησης, η Audi δημιούργησε παγκοσμίως μόλις 750 αντίτυπα του συλλεκτικού RS 3 Competition Limited. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο-σταθμό, εξοπλισμένο με τον εμβληματικό TFSI κινητήρα των 400 ίππων και το κορυφαίο σύστημα quattro S tronic. Το εντυπωσιακό είναι ότι η ελληνική εισαγωγική εταιρεία κατάφερε να εξασφαλίσει δύο από αυτά τα σπάνια «κομμάτια» για το Model Year 2026.

Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα θα βρεθούν ένα RS 3 Sportback Competition Limited και ένα RS 3 Sport Sedan Competition Limited. Οι δύο τυχεροί ιδιοκτήτες δεν θα αποκτήσουν απλώς ένα ταχύτατο αυτοκίνητο, αλλά ένα κομμάτι της σύγχρονης αυτοκινητικής ιστορίας, μια πραγματική επενδυτική ευκαιρία σε τέσσερις τροχούς.

Γενναίες μειώσεις τιμών στα ηλεκτρικά Audi MY27

Περνώντας στο Model Year 2027, η Audi κάνει μια στρατηγική κίνηση ματ, καθιστώντας την ηλεκτρική της γκάμα ακόμα πιο ελκυστική. Οι νέοι τιμοκατάλογοι κρύβουν ευχάριστες εκπλήξεις, με σημαντικές μειώσεις τιμών που αγγίζουν ακόμα και τις 8.000 ευρώ.

Η πιο εντυπωσιακή υποχώρηση τιμών εντοπίζεται στην οικογένεια του Audi A6 e-tron. Οι εκδόσεις Sportback και Avant στην έκδοση Progressive performance (367 hp) καθώς και Progressive quattro (428 hp) βλέπουν την τιμή τους να μειώνεται κατά 4.000 €. Το μεγάλο «δώρο» όμως έρχεται για τους λάτρεις των κορυφαίων επιδόσεων: τα πανίσχυρα S6 Sportback e-tron quattro και S6 Avant e-tron quattro των 503 ίππων γίνονται πλέον πιο προσβάσιμα, με τη μείωση της τιμής τους να φτάνει τις 8.000 €.

Παράλληλα, η Audi δεν άφησε παραπονεμένους τους φίλους των SUV. Η δημοφιλής σειρά του Q6 Sportback e-tron δέχεται και αυτή μια οριζόντια, σταθερή μείωση τιμής κατά 1.000 € σε όλες τις βασικές της εκδόσεις. Από την Progressive έκδοση των 252 ίππων, μέχρι την performance (306 hp), την quattro (428 hp) αλλά και την κορυφαία σπορ εκδοχή SQ6 Sportback e-tron quattro των 490 ίππων, η απόκτηση ενός premium ηλεκτρικού SUV γίνεται πιο συμφέρουσα από ποτέ.