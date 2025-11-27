Autovision Kart Championship – Στο Circuit27 με 32 συμμετοχές

Οι προθεσμία δήλωσης συμμετοχής για τον τέταρτο και τελευταίο αγώνα του εφετινού Πρωταθλήματος έληξε και οι 32 οδηγοί ετοιμάζονται για μια νέα πρόκληση, στην ιδιαίτερη πίστα Circuit27 στην Χαλκιδική.

Έτσι στην κατηγορία Mini θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε 9 μικρούς ταλαντούχους οδηγούς να αγωνίζονται για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η κατηγορία Junior, όπου συμμετέχουν οι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας οδηγοί, έχει 5 συμμετέχοντες και η θεαματική Senior έχει 6 οδηγούς. Η κατηγορία με τις περισσότερες συμμετοχές στο Circuit27 είναι η ΚΖ2, η οποία έχει kart που έχουν κιβώτιο ταχυτήτων και στο Grid του τελευταίου αγώνα θα έχει 12 οδηγούς, εκ των οποίων 10 συμμετέχουν στην ξεχωριστή υποκατηγορία KZ2 Master, στην οποία ανήκουν οδηγοί που έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους.

Το πρόγραμμα του αγώνα

Η αρχή θα γίνει φυσικά με τον Διοικητικό και τον Τεχνικό έλεγχο, που θα γίνουν το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, στο pits της πίστας, από τις 14.30 έως τις 17.00. Στις 18.00 θα δημοσιευτεί ο πίνακας εκκινούντων.

Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου το πρόγραμμα αρχίζει νωρίς, στις 9.00 με την ενημέρωση των αγωνιζόμενων. Αμέσως μετά η πίστα θα ανοίξει για 10 λεπτά ελεύθερων δοκιμών και 10 λεπτά χρονομετρημένων δοκιμών κάθε κατηγορίας. Οι αγώνες θα αρχίσουν στις 11.30 και θα γίνει ένας προκριματικός, ένας ημιτελικός και ένας τελικός αγώνας, αντίστοιχα για κάθε κατηγορία. Η είσοδος για τους θεατές είναι δωρεάν.

Τη διοργάνωση του Autovision Kart Championship έχουν αναλάβει τα σωματεία Άρτεμις και Α.Λ.Α. σε συνεργασία με την Iron Team.