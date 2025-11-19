Autovision Hellenic Kart Championship 2025: Τελευταίος αγώνας

Μετά την Πρεμιέρα στην νέα πίστα SFi Spata και την συνέχεια στην πίστα San Nicolas της Καλαμάτας, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα καρτ επέστρεψε στα Σπάτα και τώρα θα τερματίσει σε άλλη μια ολοκαίνουρια πίστα, αυτή τη φορά στην Βόρεια Ελλάδα.

Μια διαφορετική πίστα

Το Circuit27 βρίσκεται στην περιοχή Λάκκωμα Χαλκιδικής, 32 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το ασυνήθιστο όνομα του προέκυψε από το άθροισμα της συνολικής υψομετρικής διαφοράς της διαδρομής. Αυτό είναι και το στοιχείο που το διαφοροποιεί σημαντικά από ό,τι ξέραμε μέχρι σήμερα.

Πρόκειται για μια πολύ τεχνική πίστα μήκους 1.395 μέτρων με 14 στροφές σε μια έκταση 80 στρεμμάτων και χαρακτηρίζεται ως μια από τις πιο σύγχρονες πίστες καρτ της Ευρώπης. Είναι κατασκευασμένη για να φιλοξενεί πολύ σημαντικές αγωνιστικές διοργανώσεις, όμως διαθέτει και προηγμένες εγκαταστάσεις, σύγχρονα ενοικιαζόμενα καρτ, φωτισμό και υψηλά επίπεδα ασφάλειας, καθιστώντας την ιδανικό προορισμό και για ψυχαγωγική οδήγηση.

Πρόγραμμα και τρόπος διεξαγωγής του αγώνα

Οι οδηγοί θα αγωνιστούν στις κατηγορίες ΜΙΝΙ & MINI Β, JUNIOR, CLUB / Club Junior, SENIOR και KZ2 / ΚΖ2 Masters.

Η προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής λήγει την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου και η επίσημη λίστα συμμετοχών θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου.

Ο Διοικητικός και ο Τεχνικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί στον χώρο της πίστας το Σάββατο 29 Νοεμβρίου από τις 14.30 έως τις 17.00 και στις 18.00 θα δημοσιευτεί ο πίνακας εκκινούντων.

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 9.00 θα γίνει η ενημέρωση των αγωνιζόμενων και θα ακολουθήσουν ένα δεκάλεπτο ελεύθερων δοκιμών και ένα δεκάλεπτο χρονομετρημένων δοκιμών για κάθε κατηγορία. Οι προκριματικοί αγώνες θα αρχίσουν στις 11.30.



Στις κατηγορίες 60 Mini, Junior, Senior και KZ2 / KZ2 Masters, η διαδικασία περιλαμβάνει χρονομετρημένες δοκιμές, προκριματικό, ημιτελικό και τελικό αγώνα.

Οι χρόνοι των δοκιμών καθορίζουν τη σειρά εκκίνησης του προκριματικού αγώνα και η κατάταξη των επόμενων την σειρά εκκίνησης για τον τελικό. Νικητής είναι ο πρώτος που περνά τη γραμμή τερματισμού στον τελικό αγώνα.

Στην κατηγορία Club / Club Junior, οι οδηγοί συμμετέχουν σε δύο τελικούς. Οι χρονομετρημένες δοκιμές δίνουν το grid του πρώτου τελικού, ο οποίος καθορίζει τη σειρά εκκίνησης στον δεύτερο, από τον οποίο προκύπτει ο νικητής του αγώνα.



Το Autovision Hellenic Kart Championship διοργανώνεται από τα σωματεία ΑΡΤΕΜΙΣ και Α.Λ.Α. σε συνεργασία με την Iron Team και με την υποστήριξη της ΟΜΑΕ.

