Autovision Hellenic Kart Championship 3ος αγώνας Σπάτα– Στα ύψη ο συναγωνισμός

Αφού πέρασαν από την Καλαμάτα, οι πρωταγωνιστές του εφετινού Πανελληνίου Πρωταθλήματος Καρτ επέστρεψαν στα Σπάτα, στην πίστα που φιλοξένησε τον πρώτο εφετινό αγώνα του θεσμού. Παρά το πρωινό ψιλόβροχο, την ώρα των χρονομετρημένων δοκιμών η άσφαλτος είχε στεγνώσει, κάνοντας ευκολότερη την διαχείριση για τους συμμετέχοντες και τις ομάδες τους.

Πρώτη, όπως πάντα, μπήκε στην πίστα η μικρότερη κατηγορία, η Mini, για τη διαδικασία που περιλαμβάνει διαδοχικά τις Ελεύθερες δοκιμές, ακολουθούμενες από Χρονομετρημένες και στη συνέχεια Προημιτελικό, Ημιτελικό και τελικό αγώνα.

Στο πρώτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Φίλιππος Τρούλης, ο οποίος σημείωσε και τον ταχύτερο γύρο του αγώνα, ενώ είχε κερδίσει και τον Ημιτελικό. Στην δεύτερη θέση τερμάτισε ο Χρύσανθος Φερεντίνος, ο οποίος είχε την ίδια θέση σε όλες τις προηγούμενες δοκιμασίες της ημέρας. Η τρίτη θέση ανήκει στον Χρήστο Χριστοφορίδη, αλλά αξίζει να αναφέρουμε ότι η διαφορά του από τον πρώτο ήταν στα 0,2 δευτερόλεπτα. Ενδεικτικό του απολαυστικού συναγωνισμού της κατηγορίας. Στην κατάταξη της υποκατηγορίας Mini B Νικητής ήταν ο Φίλιππος Τρούλης, δεύτερος ο Χρήστος Χριστοφορίδης και τρίτος ο Δημήτρης Πεταλίδης.

To podium της κατηγορίας Mini

Λόγο μικρού αριθμού συμμετεχόντων η κατηγορία Junior μπήκε στην πίστα μαζί με την Senior, ωστόσο η κατάταξη τους υπολογίζεται ανεξάρτητα. Έτσι την καρό σημαία της Junior πήρε ο Λευτέρης Τουμπάκας, ο οποίος είχε κερδίσει τον Προκριματικό και ήταν δεύτερος στον Ημιτελικό. Δεύτερος τερμάτισε ο Θάνος Ζάχος, νικητής του Ημιτελικού και τρίτος ο Poleman των Χρονομετρημένων δοκιμών Νίκος Καραγιάννης. Την τετράδα συμπλήρωσε ο Γιώργος Ψαρουδάκης.

Μάχες στην κατηγορία Junior

Εντυπωσιακή ήταν για άλλη μια φορά η Senior με πολλές μονομαχίες και προσπεράσεις σε όλους τους αγώνες. Την νίκη απέσπασε τελικά ο Ζαν-Πωλ Καρράς, νικητής και του Ημιτελικού αγώνα. Μόλις 0,3 δευτερόλεπτα πίσω του ήταν ο Κωνσταντίνος Αναστασόπουλος, ο οποίος είχε την καλύτερη επίδοση στις Χρονομετρημένες δοκιμές και την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Φιλίπ Αρμάνδ Καρράς, αφού πρώτα είχε δύο τρίτες και μια δεύτερη θέση σε Χρονομετρημένες δοκιμές, Ημιτελικό και Προκριματικό αντίστοιχα. Μάλιστα κατάφερε να κάνει και τον ταχύτερο γύρο του αγώνα. Τέταρτος τερμάτισε ο Εμμανουήλ Αλεξανδρής και πέμπτος ο Σωκράτης Πολυχρονίδης, ο οποίος αν και δεν πέρασε τη γραμμή τερματισμού, είχε συμπληρώσει 10 από τους 12 γύρους και πήρε κατάταξη.

Κατηγορία Senior

Με 19 καρτ μέσα στην πίστα, η ΚΖ2 & KZ2 Master πρόσφερε πολύ ωραίο θέαμα και δεκάδες αλλαγές στην κατάταξη. Τελικός νικητής στην ΚΖ2 ήταν ο Φώτης Σωτηρόπουλος, ο οποίος έκανε τον ταχύτερο γύρο της ημέρας με χρόνο 49,317 δευτερόλεπτα και μέση ταχύτητα 98.54 χλμ./ώρα. Ο Σωτηρόπουλος ήταν πρώτος και σε Προκριματικό και Ημιτελικό αγώνα, ενώ ο Χαράλαμπος Μητρόπουλος που τερμάτισε πίσω του, είχε αποσπάσει τον Pole position το πρωί. Τρίτος για την Κατηγορία ΚΖ2 ήταν ο Αντώνης Μπουραντάς. Μεταξύ των οδηγών της ΚΖ2 Master, όσων δηλαδή έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους, την νίκη πήρε ο Θεόδωρος Καραβασόπουλος, αφού πρώτα είχε την Τρίτη καλύτερη επίδοση στις Χρονομετρημένες δοκιμές, ήταν άτυχος στον Προκριματικό και τρίτος στον Ημιτελικό.

Κατηγορ΄ία KZ2 εκκίνηση

Στην δεύτερη θέση ολοκλήρωσε την προσπάθεια του ο Τσακανίκας, που είχε κερδίσει την Pole position στις δοκιμές, τον Προκριματικό και τον Ημιτελικό. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Άγγελος Αθανασάκης που μπήκε στο τελικό αφού είχε κάνει δεύτερο χρόνο στις Δοκιμές και είχε μια τρίτη και μια δεύτερη θέση στους πρωινούς αγώνες.

Στην Κατηγορία Club παρότι οι συμμετοχές ήταν τελικά τέσσερις, δεν έλειψε ο συναγωνισμός, με την καρό σημαία να πηγαίνει στον Noah Kamchis, νικητή και των Χρονομετρημένων δοκιμών, ακολουθούμενο από τον Ευθύμη Σταγιά (Club Junior) , δεύτερο στις Χρονομετρημένες δοκιμές και νικητή του Προκριματικού. Ο Χρήστος Βασταρούχας (Club Junior) ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου μετά από ποινή 5 δευτερολέπτων για μετατόπιση προμετωπίδας. Τέταρτος και τρίτος στην Club Junior τερμάτισε ο Θωμάς Θεοδοσίου.

Ο τέταρτος και τελευταίος αγώνας της χρονιάς θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου στην Θεσσαλονίκη