Autovision Kart Championship, 3ος αγώνας

Το Autovision Hellenic Kart Championship επιστρέφει στο «Speed Force International Raceway» στα Σπάτα, εκεί που άρχισε η εφετινή διαδρομή του Πρωταθλήματος. Ο 3ος από τους 4 εφετινούς αγώνες για την ανάδειξη των Πρωταθλητών Ελλάδος στο kart θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή στην νέα πίστα στα Σπάτα και η λίστα συμμετοχών είναι μεγάλη.

Οι πρωταγωνιστές κάθε κατηγορίας είναι έτοιμοι για της μάχες του δεύτερου μισού της σαιζόν, που είναι και η τελευταία ευκαιρία να τους απολαύσουμε εντός Αττικής.

Οι πρωταγωνιστές

Στην μικρότερη κατηγορία, την Mini, 9 λιλιπούτιοι αλλά ικανότατοι οδηγοί έχουν δηλώσει συμμετοχή, μεταξύ τους η μία από τις δύο γυναίκες του αγώνα. Η κατηγορία Junior έχει μόνο 4 συμμετέχοντες, οι οποίοι όμως είναι ταχύτατοι και εντυπωσιακοί.

Στην Senior, που ως τώρα έχει προσφέρει συναρπαστικό συναγωνισμό, στο grid των Σπάτων θα δούμε 5 οδηγούς. Η ΚΖ2, η κατηγορία με τα kart που έχουν κιβώτιο ταχυτήτων, έχει 19 συμμετοχές, εκ των οποίων 9 αγωνίζονται στην ξεχωριστή υποκατηγορία KZ2 Master, για οδηγούς που έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους.

Ιδιαίτερη είναι η κατηγορία Club, στην οποία εντάσσεται και η Club Junior για οδηγούς έως 15 ετών. Εδώ συμμετέχουν οδηγοί που δεν έχουν τερματίσει ψηλότερα από την 6η θέση σε αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος kart και ιδιωτικών επάθλων. Σε αυτή την κατηγορία ο αγώνας στα Σπάτα έχει συνολικά 7 συμμετοχές, μεταξύ τους και της δεύτερης εκπροσώπου του ωραίου φύλου.

Το πρόγραμμα στα Σπάτα

Το μεσημέρι του Σαββάτου 1η Νοεμβρίου από τις 14.30 έως τις 17.00 θα πραγματοποιηθεί ο Τεχνικός και Διοικητικός έλεγχος, ώστε στις 18.00 να δημοσιευτεί ο πίνακας εκκινούντων. Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου το πρόγραμμα αρχίζει από τις 8.30 με την ενημέρωση των αγωνιζόμενων. Θα ακολουθήσουν ένα δεκάλεπτο ελεύθερων δοκιμών και ένα δεκάλεπτο χρονομετρημένων δοκιμών για κάθε κατηγορία, ενώ οι αγώνες θα αρχίσουν στις 11.00. Υπενθυμίζουμε ότι η είσοδος για τους θεατές είναι δωρεάν.

Τη διοργάνωση του Autovision Kart Championship έχουν αναλάβει τα σωματεία Άρτεμις και Α.Λ.Α. σε συνεργασία με την Iron Team.