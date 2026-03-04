Αβερώφειο Παρθεναγωγείο: Στο Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας το ιστορικό σύμβολο του Ελληνισμού

Σε μια κίνηση με έντονο ιστορικό και πολιτιστικό αποτύπωμα, η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου, προχωρά στην παραχώρηση του ιστορικού Αβερώφειου Παρθεναγωγείου στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής.

Η συμφωνία αφορά μακροχρόνια μίσθωση διάρκειας 20 ετών και προβλέπει την αξιοποίηση του εμβληματικού κτιρίου στην Αλεξάνδρεια της Αίγυπτος ως σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο αφιερωμένο στην έρευνα και την προβολή του ελληνικού πολιτισμού.



Η υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε από τη διευθύνουσα σύμβουλο της ΕΤΑΔ, Ηρώ Χατζηγεωργίου, και τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεόδωρος Β΄. Στην τελετή παρέστη επίσης ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μαρεώτιδος Δαμασκηνός, Πατριαρχικός Επίτροπος Αλεξανδρείας, καθώς και στελέχη της ΕΤΑΔ.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Το ιστορικό κτίριο, συνολικής επιφάνειας περίπου 7.370 τετραγωνικών μέτρων, βρίσκεται στις οδούς Sidy El Mitwally 31 και Sesostis 1 στο κέντρο της Αλεξάνδρειας.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, προβλέπεται η ίδρυση Ανώτατης Σχολής Φιλοσοφικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, η οποία θα λειτουργεί υπό την αιγίδα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.

Η σχολή θα περιλαμβάνει τμήματα όπως:

Ιστορίας

Αρχαιολογίας

Ελληνικής Φιλοσοφίας

Ελληνικής Λογοτεχνίας

Παιδαγωγικών Σπουδών

Παιδαγωγικής Κατάρτισης

Στόχος είναι η δημιουργία ενός διεθνούς εκπαιδευτικού πυρήνα που θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τη μελέτη του ελληνικού πολιτισμού και της ιστορίας του Ελληνισμού της διασποράς.

Τι είναι το Αβερώφειο Παρθεναγωγείο

Το Αβερώφειο Παρθεναγωγείο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτίρια της ελληνικής παρουσίας στην Αλεξάνδρεια.

Ιδρύθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα με δωρεά του μεγάλου εθνικού ευεργέτη Γεώργιος Αβέρωφ και για δεκαετίες λειτούργησε ως εκπαιδευτικό ίδρυμα για τα κορίτσια της πολυπληθούς ελληνικής κοινότητας της πόλης.

Στην περίοδο ακμής της ελληνικής παροικίας στην Αίγυπτο, το σχολείο αποτέλεσε κέντρο παιδείας, πολιτισμού και κοινωνικής ζωής, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και ταυτότητας στην περιοχή.

Το επιβλητικό κτίριο παραμένει μέχρι σήμερα σύμβολο της ιστορικής παρουσίας του Ελληνισμού στην Αλεξάνδρεια και της στενής σχέσης Ελλάδας και Αιγύπτου.

ΕΤΑΔ: «Ένα σύμβολο του παρελθόντος γίνεται θεμέλιο για το μέλλον»

Η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΤΑΔ, Ηρώ Χατζηγεωργίου, χαρακτήρισε τη συμφωνία «απόφαση υψηλού ιστορικού και εθνικού συμβολισμού», σημειώνοντας ότι η επαναλειτουργία του κτιρίου ως πανεπιστημιακού ιδρύματος συνδέει το παρελθόν με ένα σύγχρονο διεθνές εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Όπως ανέφερε, η αξιοποίηση του Αβερώφειου αποδεικνύει ότι η δημόσια ακίνητη περιουσία μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο πολιτιστικής επιρροής, γνώσης και διεθνούς συνεργασίας.

Πατριάρχης Θεόδωρος Β΄: «Γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου»

Από την πλευρά του, ο Θεόδωρος Β΄ μίλησε για μια «ημέρα ιστορικής μνήμης αλλά και ελπιδοφόρας προοπτικής», τονίζοντας ότι το ιστορικό κτίριο αποτελεί ζωντανό σύμβολο της πνευματικής ακτινοβολίας του Ελληνισμού στην Αλεξάνδρεια.



Σύμφωνα με τον Πατριάρχη, το Αβερώφειο θα ανακαινιστεί και θα μετατραπεί σε κοιτίδα γνώσης και διαλόγου, ενισχύοντας την πολιτιστική συνεργασία μεταξύ Ελλάδα και Αίγυπτος.



Στόχος, όπως σημείωσε, είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος όπου θα καλλιεργούνται η παιδεία, η συνεργασία των λαών και η ειρηνική συνύπαρξη — «ένας νέος φάρος παιδείας για τον σύγχρονο κόσμο».