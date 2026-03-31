Ayda Max, ένα οικονομικό USB Headset που κάνει τα πάντα

Το Trust Ayda Max USB Headset αποτελεί μια πρακτική και οικονομική λύση για όσους αναζητούν άνετα ακουστικά για καθημερινή χρήση στον υπολογιστή. Με έμφαση στην άνεση και την καθαρή επικοινωνία, αυτό το over-ear headset ξεχωρίζει για την ευελιξία του σε γραφεία, τηλεδιασκέψεις και βασική gaming εμπειρία.



Σχεδιασμένο με μαλακά μαξιλαράκια αυτιών από PU δέρμα και επενδυμένο στήριγμα κεφαλής, προσφέρει εξαιρετική άνεση ακόμα και σε πολύωρη χρήση, μειώνοντας την πίεση στα αυτιά και απομονώνοντας εξωτερικούς θορύβους.

Το βάρος του -μόλις 167 γραμμαρίων- το καθιστά ιδανικό για ολόκληρη την ημέρα, είτε δουλεύετε από το σπίτι είτε σε κάποιο χώρο εργασίας. Οι 40mm drivers με μαγνήτες νεοδυμίου παρέχουν στερεοφωνικό ήχο (20-20.000 Hz) με ισορροπημένη απόδοση σε φωνές, μουσική και απλά παιχνίδια.



Το ευέλικτο boom μικρόφωνο με διπλό μηχανισμό ENC (Enhanced Noise Cancellation) εξασφαλίζει κρυστάλλινη φωνή σε πλατφόρμες όπως Teams, Zoom και Discord, «κόβοντας» περιττούς θορύβους. Διαθέτει flip-to-mute λειτουργία και ρυθμιστή έντασης στο αυτί για γρήγορο έλεγχο, ενώ η σύνδεση USB-A και USB-C εξασφαλίζει πλήρη συμβατότητα με PC, laptops και Mac.



Επιπλέον, είναι κατασκευασμένο από 85% ανακυκλωμένα πλαστικά, προάγοντας βιώσιμες πρακτικές χωρίς να θυσιάζει την ποιότητα. Είναι ιδανικό για φοιτητές, επαγγελματίες και casual gamers που θέλουν ένα αξιόπιστο headset χωρίς να πληρώσουν υπέρογκα ποσά.