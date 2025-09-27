Αυτά είναι τα δημοφιλέστερα ονόματα στην Ελλάδα - Έκπληξη στην πρώτη θέση για τους άνδρες

«Σπίτι χωρίς Γιάννη, προκοπή δεν κάνει» λέει η λαϊκή παροιμία, αλλά φαίνεται πως στην Ελλάδα μια χαρά τα καταφέρνουμε και χωρίς... Γιάννηδες, αφού τα πρωτεία τα έχουν οι... Γιώργηδες.

Στις γυναίκες ωστόσο, επιμένουμε παραδοσιακά με τις Μαρίες να έχουν την πρωτοκαθεδρία διαχρονικά.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τα επικρατέστερα ονόματα στην Ελλάδα, με βάση τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2021, ο Γιώργος και η Μαρία βρίσκονται στην κορυφή, με τις προτιμήσεις να έχουν μικρές διαφοροποιήσεις από το 1940.

Στα στοιχεία που παρουσίασε η ΕΛΣΤΑΤ σε σχετικά βίντεο στο TikTok, καταγράφονται τα 30 πιο δημοφιλή ονόματα σε άνδρες και γυναίκες για κάθε έτος γέννησης, ως ποσοστό των ατόμων που γεννήθηκαν εκείνη τη χρονιά στην Ελλάδα και ανήκουν στον μόνιμο πληθυσμό με ελληνική ή ελληνική και άλλη ιθαγένεια. Σε όσους έχουν διπλό όνομα, υπολογίζεται μόνο το πρώτο.

Μαρία, Μαράκι, Μαριώ

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι το όνομα Μαρία παραμένει στην κορυφή των προτιμήσεων των Ελλήνων. Το συγκεκριμένο όνομα μάλιστα, βρίσκεται στην πρώτη θέση από τη δεκαετία του 1940 με ποσοστό 9,48% και παραμένει στην κορυφή μέχρι σήμερα, φτάνοντας το 2021 στο 7,71%.

Ωστόσο, υπάρχουν και ονόματα - φωτοβολίδες, που έχουν κάνει δυναμική είσοδο στην 30άδα για κάποιο διάστημα, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να κρατηθούν στις κορυφαίες θέσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το όνομα Χρυσή, το οποίο το 1940 είχε ποσοστό 1,58%, αλλά στη συνέχεια φαίνεται να μην παραμένει στα αγαπημένα των Ελλήνων, με αποτέλεσμα το 2021 να είναι εκτός της κορυφαίας 30άδας.

Υπάρχουν ωστόσο και ονόματα που τα τελευταία χρόνια εμφανίζουν ανοδική τάση, κερδίζοντας τις προτιμήσεις των Ελλήνων. Η Ιωάννα τη δεκαετία του 1940 βρισκόταν στη 14η θέση με 1,65%, ενώ το 2021 τη βρίσκουμε στην τέταρτη θέση με τα δημοφιλέστερα ονόματα. Αντίστοιχα, η Χριστίνα τη δεκαετία του 1940 βρισκόταν στην 30ή θέση, ενώ πλέον έχει ανέβει στην έβδομη.

Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει το όνομα Ελευθερία, το οποίο τα τελευταία χρόνια δεν βρίσκεται μεταξύ των δημοφιλέστερων ονομάτων. Στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1940 ωστόσο, οι πολίτες βάφτιζαν τα κορίτσια τους Ελευθερία, με το συγκεκριμένο όνομα βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις τους εκείνα τα χρόνια.

♬ πρωτότυπος ήχος - Hellenic Statistical Authority @statistics.gr Τα 20 επικρατέστερα γυναικεία ονόματα κατά έτος γέννησης (1940-2021) όπως προέκυψαν απο την #Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ( #ΕΛΣΤΑΤ ). Επικρατέστερα ονόματα κατά έτος γέννησης, ως ποσοστό % των ατόμων που γεννήθηκαν στην Ελλάδα το αντίστοιχο έτος και ανήκουν στον μόνιμο πληθυσμό με ελληνική ή ελληνική και άλλη ιθαγένεια. Στα διπλά ονόματα υπολογίστηκε μόνο το πρώτο. Περισσότερα: https://www.statistics.gr The 20 most common female names by year of birth (1940–2021), as recorded in the 2021 Population and Housing Census of the Hellenic Statistical Authority ( #ELSTAT

Τα 30 επικρατέστερα γυναικεία ονόματα (έτος γέννησης 2021)

Μαρία Ελένη Αικατερίνη Ιωάννα Βασιλική Αναστασία Κωνσταντίνα Σοφία Δήμητρα Άννα Γεωργία Χριστίνα Ευαγγελία Ειρήνη Δέσποινα Αγγελική Παναγιώτα Νικολέτα Νεφέλη Αλεξάνδρα Ζωή Μελίνα Λυδία Παρασκευή Φωτεινή Στυλιανή Μαρίνα Θεοδώρα Δανάη Αθανασία

Ο Γιώργος είναι πονηρός

Στους άνδρες, αν και πιστεύεται ότι το Γιάννης είναι το πλέον δημοφιλές, τα στοιχεία δείχνουν ανατροπή. Από το 1940 έως και το 2021, οπότε και έγινε η τελευταία απογραφή του πληθυσμού, το όνομα Γιώργος βρίσκεται σταθερά στην κορυφή, παρουσιάζοντας ωστόσο πτώση στα ποσοστά του (10,59% το 1940, 7,58% το 2021).

Στις κορυφαίες θέσεις της λίστας με τα ανδρικά ονόματα εξάλλου, δεν παρατηρούνται μεγάλες διαφοροποιήσεις, με τα «κλασικά» Γιώργος, Γιάννης, Κωνσταντίνος, Δημήτρης και Νίκος να είναι διαχρονικά μεταξύ των δημοφιλέστερων επιλογών.

♬ πρωτότυπος ήχος - Hellenic Statistical Authority @statistics.gr Τα 20 επικρατέστερα ανδρικά ονόματα κατά έτος γέννησης (1940-2021) όπως προέκυψαν απο την #Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ( #ΕΛΣΤΑΤ ). Επικρατέστερα ονόματα κατά έτος γέννησης, ως ποσοστό % των ατόμων που γεννήθηκαν στην Ελλάδα το αντίστοιχο έτος και ανήκουν στον μόνιμο πληθυσμό με ελληνική ή ελληνική και άλλη ιθαγένεια. Στα διπλά ονόματα υπολογίστηκε μόνο το πρώτο. Περισσότερα: https://www.statistics.gr The 20 most common male names by year of birth (1940–2021), as recorded in the 2021 Population and Housing Census of the Hellenic Statistical Authority ( #ELSTAT

Τα 30 επικρατέστερα ανδρικά ονόματα (έτος γέννησης 2021)