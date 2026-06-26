Αυταπάτες και εξαπατήσεις έρχονται για 4 ζώδια σήμερα 26/6

Αναβλητικές θα είναι οι διαθέσεις της Παρασκευής, μίας απατηλής μέρας που αναμένεται να φέρει συγχύσεις αλλά και αυταπάτες, καθώς κορυφώνεται το τετράγωνο του Ήλιου από τον Καρκίνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό! Αυτή η πλανητική επιρροή συνδέεται με ασάφεια, λανθασμένες εκτιμήσεις, υπερβολικές προσδοκίες και δυσκολία να αξιολογήσουμε αντικειμενικά πρόσωπα και καταστάσεις.

Αστρολογικά, ο Ήλιος συμβολίζει τη συνειδητή βούληση, την ταυτότητα και την προσωπική κατεύθυνση. Ο Ποσειδώνας, αντίθετα, σχετίζεται με το όραμα, το ιδανικό, τη φαντασία αλλά και τις ψευδαισθήσεις. Όταν οι δύο αυτοί πλανήτες βρίσκονται σε όψη τετραγώνου, η διάκριση ανάμεσα στο πραγματικό και στο επιθυμητό γίνεται πιο δύσκολη. Για τον λόγο αυτό, η ημέρα δεν θεωρείται κατάλληλη για σημαντικές αποφάσεις που βασίζονται αποκλειστικά σε υποσχέσεις, εντυπώσεις ή συναισθηματικές παρορμήσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα παρορμητικά ζώδια δηλάδη: Κριοί γεννημένοι 22–26 Μαρτίου, Καρκίνοι 24–28 Ιουνίου, Ζυγοί 25–29 Σεπτεμβρίου και Αιγόκεροι 23–27 Δεκεμβρίου. Για τους εκπροσώπους αυτών των ζωδίων, είναι πιθανό να υπάρξουν συγχύσεις σε σχέσεις, επαγγελματικές υποθέσεις ή προσωπικές αποφάσεις.

Η εικόνα της ημέρας βελτιώνεται αισθητά τις απογευματινές ώρες, καθώς η Σελήνη από τον Σκορπιό σχηματίζει τρίγωνο με τον Δία στον Καρκίνο. Η όψη αυτή λειτουργεί εξισορροπητικά, προσφέροντας στήριξη, συναισθηματική ανακούφιση και ευνοϊκές εξελίξεις σε οικογενειακές και προσωπικές υποθέσεις. Ιδιαίτερα θετική είναι η επιρροή για το τρίτο δεκαήμερο των ζωδίων του Νερού — Καρκίνους, Σκορπιούς και Ιχθύες.

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Κριός – Πρόσεξε τις βιαστικές εκτιμήσεις

Η σημερινή Παρασκευή απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή στον τρόπο που αξιολογείς πρόσωπα και καταστάσεις φίλε μου Κριέ. Το τετράγωνο του Ήλιου από τον Καρκίνο με τον Ποσειδώνα από το ζώδιό σου επηρεάζει την κρίση σου και μπορεί να σε οδηγήσει σε συμπεράσματα που δεν στηρίζονται σε πλήρη δεδομένα. Αν έχεις γεννηθεί από 22 έως 26 Μαρτίου, η επιρροή είναι πιο έντονη και ίσως χρειαστεί να επανεξετάσεις μία προσωπική ή οικογενειακή υπόθεση. Απόφυγε να στηριχθείς αποκλειστικά σε υποσχέσεις ή σε πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Το απόγευμα, μία θετική εξέλιξη σε οικονομικό ή συναισθηματικό θέμα σε βοηθά να δεις τα πράγματα πιο καθαρά.

AstroTip: Η διαίσθηση είναι πολύτιμη όταν συνοδεύεται από αντικειμενική παρατήρηση.

Ταύρος – Δεν είναι όλα όπως φαίνονται

Η σημερινή αστρολογική επιρροή λειτουργεί περισσότερο σε παρασκηνιακό επίπεδο για εσένα φίλε μου Ταύρε. Το τετράγωνο Ήλιου – Ποσειδώνα δείχνει ότι ίσως υπάρχουν πληροφορίες ή δεδομένα που δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί πλήρως. Γι’ αυτό είναι προτιμότερο να παρατηρείς παρά να βιάζεσαι να δράσεις. Η ημέρα δεν ευνοεί σημαντικές αποφάσεις που βασίζονται αποκλειστικά στο συναίσθημα. Αντίθετα, σε βοηθά να αφουγκραστείς καλύτερα το περιβάλλον σου και να κατανοήσεις τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τις λέξεις. Το βράδυ φέρνει πιο θετικό κλίμα στις σχέσεις.

AstroTip: Μην πιέζεις απαντήσεις. Κάποιες αλήθειες αποκαλύπτονται στον σωστό χρόνο.

Δίδυμοι – Ξεχώρισε τις ευκαιρίες από τις προσδοκίες

Η Παρασκευή σε καλεί να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός σε οικονομικές υποθέσεις, επενδύσεις ή συζητήσεις που αφορούν μελλοντικά σχέδια φίλε μου Δίδυμε. Το τετράγωνο του Ήλιου με τον Ποσειδώνα μπορεί να δημιουργήσει υπερβολικές προσδοκίες ή να σε κάνει να δεις μία κατάσταση πιο αισιόδοξα από όσο επιτρέπουν τα πραγματικά δεδομένα. Η ημέρα δεν είναι αρνητική, αλλά απαιτεί έλεγχο των πληροφοριών και αποφυγή βιαστικών δεσμεύσεων. Ευτυχώς, η απογευματινή επιρροή της Σελήνης με τον Δία βοηθά να βρεθούν λύσεις σε θέματα καθημερινότητας και εργασίας.

AstroTip: Όσο πιο καλά ενημερωμένος είσαι, τόσο καλύτερες αποφάσεις θα πάρεις.

Καρκίνος – Μην αφήσεις το συναίσθημα να θολώσει την κρίση

Ο Ήλιος κινείται στο δικό σου ζώδιο και σχηματίζει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό, επηρεάζοντας άμεσα εσένα φίλε μου Καρκίνε. Αν έχεις γεννηθεί από 24 έως 28 Ιουνίου, είναι πιθανό να νιώσεις αβεβαιότητα γύρω από μία επαγγελματική ή προσωπική υπόθεση. Η τάση της ημέρας είναι να βλέπεις αυτό που ελπίζεις να συμβεί και όχι απαραίτητα αυτό που συμβαίνει πραγματικά. Γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή σε αποφάσεις που αφορούν συνεργασίες ή σημαντικές προσωπικές επιλογές. Το απόγευμα όμως, το τρίγωνο της Σελήνης με τον Δία στο ζώδιό σου λειτουργεί εξαιρετικά ευνοϊκά, προσφέροντας στήριξη, αισιοδοξία και θετικές εξελίξεις.

AstroTip: Περίμενε να ξεκαθαρίσει το τοπίο πριν δεσμευτείς οριστικά.

Λέων – Άκουσε το ένστικτο σου αλλά μη ξεφεύγεις από την πραγματικότητα

Η σημερινή ημέρα έχει πιο εσωτερικό χαρακτήρα για εσένα φίλε μου Λέοντα. Το τετράγωνο Ήλιου – Ποσειδώνα ενεργοποιεί σκέψεις, προβληματισμούς και ερωτήματα που σχετίζονται με το μέλλον, τα σχέδιά σου ή μία υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μπορεί να νιώσεις ότι κάποια δεδομένα δεν είναι ακόμη ξεκάθαρα ή ότι χρειάζεσαι περισσότερο χρόνο πριν πάρεις μία απόφαση. Η ημέρα ευνοεί την παρατήρηση, την έρευνα και την προετοιμασία. Από το απόγευμα και μετά, η διάθεσή σου βελτιώνεται αισθητά και μία ευχάριστη συνάντηση ή συζήτηση μπορεί να σου δώσει αισιοδοξία.

AstroTip: Η σοφότερη κίνηση σήμερα είναι να παρατηρείς περισσότερο και να βιάζεσαι λιγότερο

Παρθένος – Μην επενδύεις σε υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα

Η σημερινή Παρασκευή σε καλεί να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός στις προσδοκίες που δημιουργείς για ανθρώπους και καταστάσεις φίλε μου Παρθένε. Το τετράγωνο του Ήλιου από τον Καρκίνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό επηρεάζει κυρίως τον τομέα των οικονομικών συμφωνιών, των δεσμεύσεων και των κοινών υποθέσεων. Μία πρόταση μπορεί να ακούγεται εξαιρετική, όμως ίσως να μην περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεται να γνωρίζεις. Η ημέρα δεν είναι κατάλληλη για οικονομικά ρίσκα ή για αποφάσεις που βασίζονται αποκλειστικά στην εμπιστοσύνη. Από το απόγευμα και μετά, μία θετική επικοινωνία μπορεί να σου δώσει μεγαλύτερη σιγουριά.

AstroTip: Ζήτησε αποδείξεις και όχι μόνο διαβεβαιώσεις.

Ζυγός – Οι σχέσεις χρειάζονται όρια

Η σημερινή αστρολογική επιρροή αγγίζει άμεσα τον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών σου φίλε μου Ζυγέ. Το τετράγωνο Ήλιου – Ποσειδώνα μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση γύρω από τις προθέσεις ενός προσώπου ή να σε κάνει να βλέπεις μία κατάσταση πιο ιδανικά από όσο είναι στην πραγματικότητα. Αν υπάρχουν εκκρεμότητες σε μία σχέση ή μία συνεργασία, καλό είναι να αποφύγεις οριστικές αποφάσεις μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ευτυχώς, η απογευματινή επιρροή της Σελήνης με τον Δία ευνοεί οικονομικές υποθέσεις και σου προσφέρει μεγαλύτερη ψυχική ασφάλεια.

AstroTip: Η αλήθεια δεν χρειάζεται εξωραϊσμό για να είναι σημαντική.

Σκορπιός – Έλεγξε τις λεπτομέρειες

Η Παρασκευή απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή σε θέματα καθημερινότητας, εργασίας και πρακτικών υποχρεώσεων φίλε μου Σκορπιέ. Το τετράγωνο του Ήλιου με τον Ποσειδώνα δείχνει ότι μπορεί να υπάρξουν παρανοήσεις, λάθη συνεννόησης ή πληροφορίες που δεν είναι απολύτως ακριβείς. Γι’ αυτό χρειάζεται να είσαι σχολαστικός με έγγραφα, προγράμματα και επαγγελματικές συζητήσεις. Παράλληλα, μην αφήσεις το άγχος να σε οδηγήσει σε βιαστικά συμπεράσματα. Το τρίγωνο της Σελήνης από το ζώδιό σου με τον Δία στον Καρκίνο λειτουργεί ιδιαίτερα ευνοϊκά και σου προσφέρει υποστήριξη, αισιοδοξία και μία αίσθηση ότι τα πράγματα τελικά εξελίσσονται υπέρ σου.

AstroTip: Σήμερα η ακρίβεια είναι ο καλύτερος σύμμαχός σου.

Τοξότης – Πρόσεξε την εξιδανίκευση

Τα άστρα για σήμερα Παρασκευή θα σε παρασύρουν σε υπερβολικές προσδοκίες στα αισθηματικά ή σε ένα προσωπικό σχέδιο που σε ενθουσιάζει φίλε μου Τοξότη. Το τετράγωνο Ήλιου – Ποσειδώνα επηρεάζει τον τομέα του έρωτα, της δημιουργικότητας και των προσωπικών επιθυμιών, κάνοντάς σε πιο επιρρεπή στην εξιδανίκευση προσώπων ή καταστάσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάτι είναι αρνητικό, αλλά ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να φανεί η πραγματική του διάσταση. Το απόγευμα, η υποστηρικτική όψη της Σελήνης με τον Δία ευνοεί συναισθηματικές συζητήσεις και προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στις σχέσεις.

AstroTip: Άφησε τον χρόνο να αποδείξει αν κάτι είναι τόσο καλό όσο φαίνεται σήμερα

Αιγόκερως – Μην πιέζεις καταστάσεις που δεν έχουν ξεκαθαρίσει

Η σημερινή Παρασκευή σε επηρεάζει πιο άμεσα φίλε μου Αιγόκερε, ιδιαίτερα αν έχεις γεννηθεί από 23 έως 27 Δεκεμβρίου. Το τετράγωνο του Ήλιου από τον Καρκίνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό ενεργοποιεί τον άξονα σχέσεων και οικογένειας, δημιουργώντας μία αίσθηση ασάφειας γύρω από πρόσωπα ή καταστάσεις που θεωρούσες δεδομένες. Είναι πιθανό να υπάρξουν παρερμηνείες, λανθασμένες προσδοκίες ή δυσκολία να αξιολογήσεις αντικειμενικά μία προσωπική ή επαγγελματική συνεργασία. Αστρολογικά, η ημέρα δεν προσφέρεται για οριστικές αποφάσεις αλλά για παρατήρηση και επανεκτίμηση δεδομένων. Από το απόγευμα και μετά, η Σελήνη από τον Σκορπιό σε τρίγωνο με τον Δία στον Καρκίνο βοηθά να αποκατασταθούν ισορροπίες μέσα από μία συζήτηση ή μία θετική εξέλιξη σε σχέση ή συνεργασία.

AstroTip: Περίμενε να περάσει η θολούρα της στιγμής πριν βγάλεις συμπεράσματα.

Υδροχόος – Πρόσεξε πληροφορίες και συμπεράσματα

Για σήμερα φίλε μου Υδροχόε, το τετράγωνο Ήλιου – Ποσειδώνα επηρεάζει κυρίως τον τρόπο που επικοινωνείς, ενημερώνεσαι και αντιλαμβάνεσαι τα γεγονότα γύρω σου. Είναι πιθανό να υπάρξουν παρανοήσεις, καθυστερήσεις ή πληροφορίες που δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Αν χρειάζεται να πάρεις μία σημαντική απόφαση, φρόντισε να ελέγξεις τα δεδομένα δύο φορές. Η ημέρα ευνοεί περισσότερο τη συλλογή πληροφοριών παρά την τελική λήψη αποφάσεων. Ευτυχώς, η απογευματινή επιρροή της Σελήνης με τον Δία λειτουργεί υποστηρικτικά σε επαγγελματικά και πρακτικά ζητήματα, βοηθώντας σε να βρεις λύσεις εκεί που υπήρχε αβεβαιότητα.

AstroTip: Μην θεωρείς δεδομένο ότι γνωρίζεις όλη την εικόνα μιας υπόθεσης.

Ιχθύες – Η διαίσθηση χρειάζεται και επιβεβαίωση

Η επιρροή του κυβερνήτη σου Ποσειδώνα είναι έντονη σήμερα φίλε μου Ιχθύ, γι’ αυτό και χρειάζεται να διαχωρίσεις τη διαίσθηση από την επιθυμία. Το τετράγωνο του Ήλιου από τον Καρκίνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό μπορεί να σε κάνει να βλέπεις μία αισθηματική, οικονομική ή προσωπική υπόθεση μέσα από το πρίσμα των προσδοκιών σου και όχι των πραγματικών δεδομένων. Παρ' όλα αυτά, η ημέρα δεν είναι αρνητική. Αντίθετα, το τρίγωνο της Σελήνης από τον Σκορπιό με τον Δία στον Καρκίνο σε ευνοεί ιδιαίτερα, ειδικά αν ανήκεις στο 3ο δεκαήμερο του ζωδίου σου. Μπορεί να υπάρξει μία ευχάριστη εξέλιξη στα αισθηματικά, μία δημιουργική επιτυχία ή μία είδηση που θα σου δώσει αισιοδοξία και χαρά.

AstroTip: Άκουσε το ένστικτό σου, αλλά ζήτησε και τα στοιχεία που θα επιβεβαιώσουν αυτό που νιώθεις.