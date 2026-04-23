Αυτές είναι οι πέντε αγαπημένες ξένες σειρές του Ντέμη Νικολαΐδη

Ποιος είπε ότι οι κορυφαίοι άνθρωποι του ποδοσφαίρου δεν έχουν... χρόνο να απολαύσουν κάποια σειρά στον ελεύθερο τους χρόνο; Ο Ντέμης Νικολαΐδης αποκάλυψε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram τις πέντε κορυφαίες -για τον ίδιο- ξένες σειρές, τοποθετώντας στην κορυφή την πασίγνωστη και άκρως επιτυχημένη σειρά «Friends».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η συγκεκριμένη τηλεοπτική επιτυχία τον «συντροφεύει» εδώ και περίπου 20 χρόνια, έχοντας μάλιστα δει «πάνω από 50 φορές το κάθε επεισόδιο».

Η λίστα συνεχίζεται με την αστυνομική σειρά «The Wire», ενώ ακολουθεί το «Band of Brothers», το οποίο αφορά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και είχε βραβευτεί με 7 Emmy και μια Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία Καλύτερης Μίνι Σειράς.

Από την λίστα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει το «The Crown», με τις επίσης γνωστές σειρές «Narcos» και «House M.D» να συμπληρώνουν την λίστα του θρύλου της ΑΕΚ, σχετικά με την δική του λίστα με σειρές που αγάπησε από το εξωτερικό.