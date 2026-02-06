Αυτές είναι οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες δουλειές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη

Η αγορά εργασίας στο χώρο της τεχνολογίας εξελίσσεται και αλλάζει καθημερινά και η βασικότερη αιτία είναι -τι άλλο- η τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με έρευνα που προκύπτει από στοιχεία που ανεβαίνουν στην πλατφόρμα LinkedIn, οι δουλειές που δείχνουν μεγαλύτερη ανάπτυξη -τουλάχιστον για την αγορά των ΗΠΑ- και προσφέρουν μισθούς που ξεκινούν από τα αρκετές δεκάδες χιλιάδες δολάρια είναι οι εξής.

1. AI Engineers

Οι AI Engineers είναι οι άνθρωποι πίσω από την εξέλιξη κάθε γλωσσικού μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης. Η θέση τους θεωρείται η ταχύτερα αναπτυσσόμενη στο χώρο εργασίας, με στόχο την ενσωμάτωση του ΑΙ σε περισσότερες συσκευές και ρομποτικά συστήματα, τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων, όσο και σε επίπεδο τελικού καταναλωτή. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο μέσος ετήσιος μισθός ενός AI Engineer κυμαίνεται γύρω στα 145 χιλιάδες δολάρια.

2. AI Consultants και Strategists

Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι AI Consultants και Strategists, δηλαδή οι άνθρωποι που κατανοούν καλύτερα από κάθε άλλο την τεχνητή νοημοσύνη και βοηθούν εταιρείες να την ενσωματώσουν για να βελτιώσουν την απόδοσή τους και τη στρατηγική τους. Η θέση αυτή απαιτεί γνώσεις υπολογιστών, AI και επιχειρηματικής αντίληψης και ο μέσος μισθός φτάνει τα 200 χιλιάδες δολάρια.

3. Data Annotators

Η θέση των Data Annotators είναι υπεύθυνη για την επισήμανση δεδομένων που είναι απαραίτητα για την εκπαίδευση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Η θέση αυτή έρχεται με χαμηλότερες απαιτήσεις σε επίπεδο γνώσεων γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά σημειώνει τεράστια ζήτηση στην αγορά εργασίας. Οι αρχάριοι εκτιμάται πως αμείβονται με περίπου 20 δολάρια την ώρα, ενώ οι πιο έμπειροι μπορούν να φτάσουν σε περιπτώσεις και τα 100-180 δολάρια την ώρα.

4. AI και Machine Learning Researchers

Οι AI και Machine Learning Researchers είναι οι ερευνητές που σχεδιάζουν νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και βοηθούν στην εξέλιξη των αλγορίθμων για την generative AI. Σύμφωνα με την Apple, οι εργαζόμενοι σε αυτή τη θέση μελετούν την τεχνολογία και δημοσιεύουν συνεχώς σχετικές έρευνες. Η Google έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 1700 ενεργές αγγελίες για ρόλους σε διάφορες ερευνητικές ομάδες της γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, κάνοντας έτσι σαφές το πόσο σοβαρή τη θεωρεί για τα προγράμματα και τις υπηρεσίες της. Ο μέσος μισθός για αυτή τη θέση φτάνει τα 130 χιλιάδες δολάρια ετησίως.

5. Τεχνικοί Data Centers

Έκθεση της S&P Global αναφέρει ότι μόλις το 2025 δαπανήθηκαν πάνω από 61 δισεκατομμύρια δολάρια για την υποδομή data centers σε όλο τον κόσμο. Τα κόστη λειτουργίας αυτών των κέντρων είναι τεράστια και δημιουργούνται κατά βάση με κεφάλαια μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας. Οι ειδικοί που αναλαμβάνουν την επίβλεψη και συντήρησή τους έχουν αυτή τη στιγμή τεράστια ζήτηση και η θέση απαιτεί φυσικές και τεχνικές δεξιότητες. Ο μέσος μισθός για μια τέτοια θέση εργασίας φτάνει τα 68 χιλιάδες δολάρια ετησίως.