Αυτή είναι η νέα, έξυπνη και πιο ασφαλής διασταύρωση της Ελλάδας, και είναι πανέμορφη από ψηλά

Εκεί όπου συναντώνται η Λεωφόρος Δεκελείας με τις οδούς Εθνικής Αντιστάσεως, Βρυούλων, Προύσης και Φαναρίου, λειτουργεί πλέον η

πιο έξυπνη και πιο σύγχρονη διασταύρωση της Ελλάδας.

Όπως φαίνεται κι από τις εναέριες εικόνες, οι φωτιζόμενες διαβάσεις με λευκά και κόκκινα LED δημιουργούν ένα εντυπωσιακό, σχεδόν εορταστικό μοτίβο πάνω στο οδόστρωμα — μια εικόνα που θυμίζει χριστουγεννιάτικο στολισμό, αλλά με απόλυτη λειτουργικότητα.

Σε συνδυασμό με τα «έξυπνα» φανάρια, τα οποία ενημερώνουν τόσο τους οδηγούς όσο και τους πεζούς για τον χρόνο που απομένει μέχρι την αλλαγή του σήματος, η διασταύρωση αυτή θέτει νέα πρότυπα για την ασφάλεια και την οργάνωση της κυκλοφορίας.



Οι νέες «έξυπνες» διαβάσεις είναι εξοπλισμένες με συσκευές αφής για πεζούς, LED σήμανση, μετεωρολογικό σταθμό, χρονομέτρα και αισθητήρες που καταγράφουν και αναλύουν τα κυκλοφοριακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.



Μια πρώτη γεύση από το πώς μπορεί να μοιάζει το μέλλον των ελληνικών δρόμων μπορειτε να πάρετε σήμερα, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ομάδα Up Stories βρέθηκε χθες το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια για να καταγράψει από ψηλά μια διασταύρωση που αλλάζει τα δεδομένα στην αστική ασφάλεια.