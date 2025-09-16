Αυτή είναι η πιο καινοτόμα χώρα στον κόσμο και βρίσκεται στην Ευρώπη

Ευρωπαϊκές είναι οι έξι χώρες που βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα των πιο καινοτόμων στον κόσμο, αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι η Κίνα «εκτόπισε» από τις δέκα πρώτες θέσεις τη Γερμανία και μπήκε για πρώτη φορά στην κατάταξη.

Τα παραπάνω έδειξε έκθεση των Ηνωμένων Εθνών που δημοσιεύτηκε την Τρίτη (16/9). Η Ελβετία κατέλαβε την πρώτη θέση, την οποία διατηρεί από το 2011. Η Σουηδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέλαβαν τη δεύτερη και τρίτη θέση, αντίστοιχα, στην έρευνα του Παγκόσμιου Δείκτη Καινοτομίας (GII) του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, η οποία αξιολόγησε 139 οικονομίες με βάση 78 δείκτες.

Ακολούθησαν η Νότια Κορέα, η Σιγκαπούρη, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Φινλανδία, οι Κάτω Χώρες και η Δανία, με αυτή τη σειρά. Η Κίνα κατέλαβε τη 10η θέση, ενώ η Γερμανία έπεσε στην 11η θέση σε σύγκριση με την 9η θέση που κατείχε το προηγούμενο έτος.

Στη Δυτική Ευρώπη, η Γαλλία κατέλαβε την 13η θέση, η Ιρλανδία την 18η, η Ιταλία την 28η, η Ισπανία την 29η και η Πορτογαλία την 31η.

Πηγή: Euronews

«Παρατηρείται μια αλλαγή»

Ο GII 2025, ο οποίος κατέταξε τις χώρες χρησιμοποιώντας δεδομένα του 2024, ανέφερε ότι υπήρξαν ισχυρές επιδόσεις σε οικονομίες μεσαίου εισοδήματος, όπως η Κίνα, η Ινδία, η Τουρκία και το Βιετνάμ, οι οποίες, σύμφωνα με τον δείκτη, συνεχίζουν να ανεβαίνουν στην κατάταξη.

Επιπλέον, υπογράμμισε τη Σενεγάλη, την Τυνησία, το Ουζμπεκιστάν και τη Ρουάντα, αναφέροντας ότι «αναδύονται ως δυναμικές χώρες με εξαιρετικές επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας».

Σύμφωνα με το Euronews, η έκθεση ανέφερε ότι «μετά από μια δεκαετία ταχείας επέκτασης των δαπανών [έρευνας και ανάπτυξης, ή Ε&Α] και των επενδύσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου, παρατηρούμε μια αλλαγή». Επεσήμανε επίσης ότι «η ανάπτυξη της Ε&Α έχει μειωθεί στο χαμηλότερο ρυθμό της από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και οι παγκόσμιες συναλλαγές επιχειρηματικών κεφαλαίων δεν έχουν ανακάμψει από τη σοβαρή ύφεση του 2023».

Ο GII ανέφερε ότι η Κίνα είναι σε καλό δρόμο για να καταστεί η χώρα με τις μεγαλύτερες δαπάνες για Ε&Α και ότι συνέβαλε με τον μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας πέρυσι, με περίπου το ένα τέταρτο του συνόλου των διεθνών αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Ωστόσο, η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες σημείωσαν μείωση στον αριθμό των διεθνών αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ο οποίος αποτελεί σημαντικό δείκτη καινοτομίας. Όμως, η μελέτη ανέφερε ότι «ακόμη και αν οι επενδύσεις στην καινοτομία βρίσκονται σε στασιμότητα, η ίδια η καινοτομία δεν βρίσκεται».

Παραμένει ισχυρή η τεχνολογική πρόοδος

Η μελέτη σημείωσε ότι οι πράσινοι υπερυπολογιστές καταρρίπτουν νέα ρεκόρ αποδοτικότητας και ότι οι τιμές των μπαταριών έχουν μειωθεί, επιταχύνοντας τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Ανέφερε επίσης ότι τα ηλεκτρικά οχήματα, το 5G και η ρομποτική γνωρίζουν άνθηση, «αν και με ανισότητες μεταξύ των περιοχών», με το 5G να είναι πλέον διαθέσιμο στο μισό του πλανήτη. Η έκθεση ανέφερε ότι «ενώ ο πλήρης αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει αβέβαιος, το μετασχηματιστικό της δυναμικό είναι αναμφίβολο». Το κόστος της αλληλουχίας του γονιδιώματος συνεχίζει επίσης να μειώνεται, γεγονός που έχει ανοίξει νέες δυνατότητες για την εξατομικευμένη ιατρική και τη βιολογική έρευνα. Ωστόσο, σημειώνεται επίσης ότι οι εγκρίσεις φαρμάκων μειώθηκαν κατά περίπου 19 %, «αντανακλώντας την εγγενή πολυπλοκότητα της φαρμακευτικής καινοτομίας, παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις».

Συνολικά, η μελέτη διαπίστωσε ότι η τεχνολογική πρόοδος παραμένει ισχυρή σε όλους τους τομείς, με εξαίρεση τις εγκρίσεις φαρμάκων.

Ωστόσο, αναφέρει ότι, ενώ η υιοθέτηση της τεχνολογίας επεκτάθηκε σε όλους τους τομείς πέρυσι, «κάθε μεμονωμένος δείκτης υστέρησε σε σχέση με τη μακροπρόθεσμη τάση ανάπτυξης – ένα σαφές σημάδι ότι η δυναμική υιοθέτησης επιβραδύνεται, παρά τη συνεχή τεχνολογική πρόοδο».