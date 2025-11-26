Αυτή είναι η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου με 41,9 εκατομμύρια κατοίκους - Ποια την απειλεί ως το 2050

Ο υπερπληθυσμός στην ασιατική ήπειρο έχει απασχολήσει κατά καιρούς τους ερευνητές με τον ΟΗΕ να σημειώνει ότι το 35% των ανθρώπων ζει πάνω σε αυτή.

Πριν από λίγα χρόνια, η Ινδία αναδείχθηκε η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο ξεπερνώντας την Κίνα η οποία κρατούσε τα σκήπτρα εδώ και κάποιες δεκαετίες. Ωστόσο, η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη δεν βρίσκεται ούτε στη μια χώρα αλλά ούτε και στην άλλη.

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση «World Urbanization Prospects 2025» του Τμήματος Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών, η πόλη που μετράει τους περισσότερους κατοίκους στον κόσμο είναι η πρωτεύουσα της Ινδονησίας, Τζακάρτα, με 41,9 εκατομμύρια πληθυσμό.

Στη δεύτερη θέση πλέον βρίσκεται η Ντάκα του Μπανγκλαντές με 36,6 εκατομμύρια κατοίκους σκαρφαλώνοντας από την ένατη θέση όπου βρισκόταν στην τελευταία μέτρηση. Όπως αναφέρει το Al Jazeera που δημοσίευσε την έκθεση, οι ερευνητές σημειώνουν ότι έως το 2050, η πόλη αυτή θα φτάσει στην πρώτη θέση αφού ο πληθυσμός της αυξάνεται ταχύτατα.

Από τη πρώτη στην τρίτη θέση

Μέχρι στο 2024, το Τόκιο (Ιαπωνία) βρισκόταν στην πρώτη θέση σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ που είχε δημοσιευθεί το 2000. Ωστόσο, όπως αποδεικνύουν τα στατιστικά, οι αριθμοί σταθεροποιήθηκαν κατατάσσοντάς το στην τρίτη θέση. Σήμερα μετράει 33,4 εκατομμύρια κατοίκους.

Πάντως, σύμφωνα με το πόρισμα, ο αριθμός των μεγαλουπόλεων – αστικών περιοχών με περισσότερους από 10 εκατομμύρια κατοίκους – έχει αυξηθεί σε 33, τέσσερις φορές περισσότερο από τις οκτώ μεγαλουπόλεις που υπήρχαν παγκοσμίως το 1975.

Η Ασία φιλοξενεί 19 από τις 33 μεγαλουπόλεις του κόσμου και εννέα από τις δέκα μεγαλύτερες.

Ποιες πόλεις ακολουθούν

Νέο Δελχί, Ινδία (30,2 εκατομμύρια),

Σανγκάη, Κίνα (29,6 εκατομμύρια),

Γκουάνγκτζου, Κίνα (27,6 εκατομμύρια),

Μανίλα, Φιλιππίνες (24,7 εκατομμύρια),

Κολκάτα, Ινδία (22,5 εκατομμύρια) και

Σεούλ, Νότια Κορέα (22,5 εκατομμύρια).

Με πληθυσμό 32 εκατομμυρίων κατοίκων, το Κάιρο της Αιγύπτου είναι η μόνη πόλη στην πρώτη δεκάδα (βρίσκεται στην τέταρτη θέση) που βρίσκεται εκτός Ασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ.

Το Σάο Πάουλο στη Βραζιλία, με 18,9 εκατομμύρια κατοίκους, είναι η μεγαλύτερη πόλη της Αμερικής, ενώ το Λάγος στη Νιγηρία επίσης αναπτύχθηκε ραγδαία, καθιστώντας το τη μεγαλύτερη πόλη της υποσαχάριας Αφρικής.

