Αυτό είναι το λαχανικό που «απογειώνει» την υγεία του εγκεφάλου

Για πολλούς, πρόκειται για ένα «παρεξηγημένο» λαχανικό, που όμως κρύβει σημαντικά οφέλη για την υγεία του εγκεφάλου. Οι περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν τρόπους να βελτιώσουν τη διατροφή τους όχι μόνο για τη συνολική σωματική υγεία αλλά και ειδικά για την καλή λειτουργία του εγκεφάλου.

Η κατανόηση των τροφών που συμβάλλουν στη γνωστική υγεία είναι το πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ένα λαχανικό που ξεχωρίζει για τη συμβολή του στη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου, σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, είναι το μπρόκολο.

Το μπρόκολο και τα οφέλη του

Το μπρόκολο ανήκει στην κατηγορία των σταυρανθών λαχανικών, στην οποία περιλαμβάνονται επίσης το λάχανο, το κουνουπίδι και τα λαχανάκια Βρυξελλών, γνωστά για τις θρεπτικές τους ιδιότητες.

Έρευνες που επικεντρώνονται στις ευεργετικές ιδιότητες αυτών των λαχανικών δείχνουν ότι η συχνή κατανάλωσή τους μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή και να προστατεύσει από τον καρκίνο, σύμφωνα με την Ακαδημία Διατροφής και Διαιτολογίας. Επιπλέον, πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν ότι ενώσεις που περιέχονται στο μπρόκολο και άλλα σταυρανθή λαχανικά έχουν θετική επίδραση στη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου κατά τη διαδικασία της γήρανσης.

Η σημασία της σουλφοραφάνης

Το μπρόκολο είναι πλούσιο σε σουλφοραφάνη, μια ένωση που τραβά το ενδιαφέρον των επιστημόνων για τα οφέλη της στη γνωστική λειτουργία. Παρότι μπορεί να είναι ένας λιγότερο γνωστός όρος, η σουλφοραφάνη ενδέχεται σύντομα να γίνει τόσο κοινή στη διατροφική μας ορολογία όσο το β-καροτένιο και τα φλαβονοειδή.

Σύμφωνα με ανασκόπηση του Μαρτίου 2021 που δημοσιεύτηκε στο International Journal of Molecular Sciences, οι ενώσεις αυτές είναι κεντρικό σημείο ερευνών για την επίδρασή τους στη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου. Ο William Li, MD, ειδικός επιστήμονας και συγγραφέας του βιβλίου Eat to Beat Disease: The New Science of How Your Body Can Heal Itself, αναφέρει ότι η κατανάλωση μπρόκολου μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας.

