Αυτό είναι το Sako TRG M10 - Τα χαρακτηριστικά του νέου sniper rifle των Ειδικών Δυνάμεων

Ένα από τα πλέον σύγχρονα τυφέκια ελεύθερου σκοπευτή διεθνώς εντάχθηκε στη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ, ενισχύοντας περαιτέρω τις επιχειρησιακές της δυνατότητες.

Πρόκειται για το φινλανδικό Sako TRG M10, ένα σύστημα σχεδιασμένο για υψηλή ακρίβεια σε μεγάλες αποστάσεις και μέγιστη προσαρμοστικότητα στις απαιτήσεις της αποστολής.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις παρέλαβαν τα πρώτα 90 τυφέκια και θα ακολουθήσουν ακόμη 29, τα οποία θα διανεμηθούν στις Μονάδες της ΔΕΠ και συγκεκριμένα στο ΕΤΑ, στη Ζ΄ΜΑΚ, στα ΕΤΕΘ, στα «βατράχια» της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού και στους κομάντος της Μοίρας Επιχειρήσεων Έρευνας Διάσωσης της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τα χαρακτηριστικά του Sako TRG M10

Το TRG M10 ξεχωρίζει για τη δυνατότητα διαμόρφωσης ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες, προσφέροντας διαφορετικά διαμετρήματα και μήκη κάννης. Η σχεδίασή του επιτρέπει ταχεία αλλαγή ρυθμίσεων χωρίς τη χρήση εργαλείων, διευκολύνοντας την προσαρμογή στο πεδίο.

Διαθέτει γεμιστήρα μεγάλης χωρητικότητας και πλήρως ρυθμιζόμενο κοντάκι σε πολλαπλές διαμορφώσεις, το οποίο μπορεί να ασφαλιστεί όταν απαιτείται. Τα χειριστήρια είναι τοποθετημένα σε άμεση πρόσβαση από το χέρι βολής και έχουν σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιούνται και με γάντια, στοιχείο κρίσιμο για επιχειρήσεις σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στη συντήρηση, καθώς η πλήρως ρυθμιζόμενη σκανδάλη μπορεί να αποσυνδεθεί για έλεγχο και ρύθμιση χωρίς να απαιτείται περαιτέρω αποσυναρμολόγηση του όπλου. Παράλληλα, η εργονομική σχεδίαση επιτρέπει την πλήρη προσαρμογή στο σωματότυπο και το στυλ βολής κάθε χειριστή, τόσο για δεξιόχειρες όσο και για αριστερόχειρες.

Το Sako TRG M10 χρησιμοποιείται ήδη από ένοπλες δυνάμεις διαφόρων χωρών, μεταξύ των οποίων ο Φινλανδικός Στρατός και οι Καναδικές Ένοπλες Δυνάμεις, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διεθνή του αξιοπιστία.