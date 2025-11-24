Αυτοί εκλέχθηκαν στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Με ιδιαίτερα θετικό απολογισμό ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 23 Νοεμβρίου οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη των νέων τοπικών εκπροσώπων.

Περισσότερα από 122.000 ενεργά μέλη της Παράταξης προσήλθαν στις κάλπες για να εκλέξουν τους 2.500 υποψηφίους που διεκδίκησαν τις θέσεις Προέδρων και μελών στα Συμβούλια των 59 Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και των 330 Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ). Παράλληλα, αναδείχθηκαν 1.000 σύνεδροι που θα συμμετάσχουν στο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την άνοιξη του 2026.

Αξιοσημείωτη είναι η ανανέωση στα όργανα του κόμματος, καθώς το 70,2% των νέων Συμβουλίων αποτελείται από νέα πρόσωπα, επιβεβαιώνοντας τον στόχο της ανανέωσης στο στελεχιακό δυναμικό σε όλη τη χώρα.

Το ποσοστό ανανέωσης στους Προέδρους των ΔΗΜΤΟ φτάνει το 73,8%, ενώ στους Προέδρους των ΔΕΕΠ αγγίζει το 76,3%, με 45 από τους 59 να εκλέγονται για πρώτη φορά. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στο γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας εξελέγησαν 14 γυναίκες Πρόεδροι ΔΕΕΠ - έναντι 4 που είχαν εκλεγεί το 2021.

Ο κατάλογος των εκλεγέντων Προέδρων ΔΕΕΠ.