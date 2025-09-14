Αυτόνομο ρομπότ στην Ολυμπία Οδό: Η νέα εποχή στη συντήρηση δρόμων με AI

Η Ολυμπία Οδός έκανε το επόμενο βήμα στην καινοτομία της οδικής ασφάλειας, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα αυτόνομο ρομπότ συντήρησης δρόμων. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε σε πραγματικές συνθήκες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου HERON, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020.

Το πρωτοποριακό ρομποτικό σύστημα με τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εντοπίζει φθορές, να σφραγίζει ρωγμές, να επισκευάζει λακκούβες, να ανανεώνει τις διαγραμμίσεις στους αυτοκινητόδρομους και να υποστηρίζει οπτικές επιθεωρήσεις. Επιπλέον, μέσω της συνεργασίας με drones και αλγορίθμους μηχανικής μάθησης, μπορεί να αναλάβει ακόμη και τη διαχείριση κυκλοφορίας, τοποθετώντας ή απομακρύνοντας κώνους με πλήρη ασφάλεια.

Αυτή η ρομποτική τεχνολογία δρόμων βελτιώνει την οδική ασφάλεια και μειώνει τις διακοπές κυκλοφορίας, αφού οι εργασίες γίνονται χωρίς την έκθεση των εργαζομένων σε επικίνδυνες συνθήκες. Παράλληλα, μειώνει το κόστος και αυξάνει την αποδοτικότητα της συντήρησης αυτοκινητοδρόμων.

Η Ολυμπία Οδός Λειτουργία Α.Ε., συμμετέχοντας ενεργά στο τετραετές πρόγραμμα HERON project, συνεργάζεται με ερευνητικούς φορείς από όλη την Ευρώπη για να αναπτύξει τεχνολογίες που θα αλλάξουν το μέλλον των έξυπνων αυτοκινητοδρόμων.

Τι γίνεται στο εξωτερικό

Η χρήση ρομπότ συντήρησης δρόμων δεν είναι πια σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το σύστημα ARRES Prevent (φωτογραφία ανοίγματος) χρησιμοποιείται για την ανίχνευση και επισκευή ρωγμών πριν εξελιχθούν σε επικίνδυνες λακκούβες, ενώ στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία γίνονται δοκιμές ρομποτικών συστημάτων που βάφουν διαγραμμίσεις και ενισχύουν τη διαχείριση υποδομών. Αυτές οι εφαρμογές δείχνουν ότι η ρομποτική στη συντήρηση δρόμων είναι η νέα διεθνής τάση.

Η παρουσία του ρομπότ στην Ολυμπία Οδό σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής: δρόμοι πιο ασφαλείς, πιο βιώσιμοι και με συντήρηση υψηλής ακρίβειας χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη.