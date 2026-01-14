Πενήντα φορές πλουσιότερος από τον Κάρολο: Ο βασιλιάς με τα 17.000 σπίτια που σπάει κάθε ρεκόρ

Έχει στην κατοχή του μόνο... 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη. Με περιουσία που ξεπερνά τα 37 δισεκατομμύρια ευρώ, η Αυτού Μεγαλειότητα Βασιλιάς της Ταϊλάνδης Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, ποιος γνωστός ως Βασιλιάς Rama X, είναι μακράν ο πλουσιότερος μονάρχης στον πλανήτη.

Χωρίς να υπολογίσει κανείς την περιουσία του Στέμματος (που εκτιμάται στα 17 δισεκατομμύρια ευρώ και τυπικά ανήκει στον μονάρχη, αλλά διαχειρίζεται εμπορικά για λογαριασμό του), η προσωπική περιουσία του Βασιλιά Καρόλου εκτιμάται σε περίπου 740 εκατομμύρια ευρώ. Κι αν αυτό ακούγεται ένα αστρονομικό ποσό, μπροστά στην περιουσία του βασιλιά της Ταϊλάνδης μοιάζει... πενταροδεκάρες.



Ο μονάρχης της Άπω Ανατολής έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα απίστευτο χαρτοφυλάκιο, επενδύοντας μέρος της περιουσίας των 37 δισεκατομμυρίων ευρώ σε 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη.



ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA

Ο βασιλιάς της Ταϊλάνδης ανέβηκε στον θρόνο το 2016, δύο μήνες μετά τον θάνατο του βασιλιά Bhumibol Adulyadej. Καθυστέρησε μάλιστα τη στέψη του για να έχει αρκετό χρόνο να θρηνήσει τον πατέρα του. Όταν έγινε ο 10ος μονάρχης της δυναστείας Chakri - η οποία κυβερνά την Ταϊλάνδη από το 1782 - ο Rama κληρονόμησε περιουσία αξίας περίπου 37 δισεκατομμυρίων ευρώ, που τον έκανε αμέσως τον πλουσιότερο μονάρχη στον κόσμο. Εκτιμάται ότι είναι περίπου 50 φορές πλουσιότερος από τον βασιλιά Κάρολο.



Ο Rama X μάλιστα, φέρεται να έχει διαχειριστεί τον απίστευτο πλούτο του με πολύ έξυπνο τρόπο, επενδύοντας σε ακίνητα και στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών για να αυξήσει σημαντικά την ήδη τεράστια περιουσία του, σύμφωνα με την Express.



Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων του βασιλιά περιλαμβάνει εμπορικά κτίρια και πολυτελή ξενοδοχεία, καθώς και ιστορικά παλάτια. Λέγεται επίσης ότι κατέχει μια συλλογή από περίπου 300 πολυτελή αυτοκίνητα - που κυμαίνονται από vintage Rolls-Royce μέχρι υπερσύγχρονα supercars. Ο Rama διαθέτει επιπλέον μια ιδιωτική «αεροπορική δύναμη» με 38 ελικόπτερα και αεροσκάφη, πολλά από τα οποία έχουν προσαρμοστεί στις μοναδικές του απαιτήσεις.



Σύμφωνα με την ταϊλανδέζικη παράδοση, διαθέτει επίσης έναν τελετουργικό στόλο από 52 χρυσές φορτηγίδες, τις οποίες χρησιμοποιεί για τακτικές πομπές σε ποτάμια που τονίζουν τον ισχυρό πολιτιστικό δεσμό της μοναρχίας με τη χώρα.

Όπως και η βρετανική Crown Estate, η Ταϊλάνδη διαθέτει μια υπηρεσία που ονομάζεται Crown Property Bureau, η οποία ελέγχει μεγάλο μέρος των επιχειρηματικών συμμετοχών της άρχουσας οικογένειας. Ωστόσο, ο Rama ασκεί προσωπικό έλεγχο στην οργάνωση.



Στην Ταϊλάνδη η εξουσία του Rama έχει αμφισβητηθεί, καθώς κάποιοι ζητούν δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, τροποποιήσεις του συντάγματος και την κατάργηση των νόμων περί lèse-majesté της Ταϊλάνδης, νόμοι που καθιστούν παράνομη οποιαδήποτε κριτική κατά του βασιλιά.



Έχουν τεθεί ερωτήματα σχετικά με τον πλούτο του βασιλιά, που έρχεται σε αντίθεση με την οικονομική ανέχεια των κατοίκων της Ταϊλάνδης.



Οι άγνωστες πτυχές της ζωής του Rama X



Γεννημένος στις 28 Ιουλίου 1952 στην Μπανγκόκ, ο Rama X ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Βασιλικό Στρατιωτικό Κολέγιο, στην Καμπέρα της Αυστραλίας. Η εκπαίδευσή του χωρίστηκε σε δύο μέρη, στρατιωτική εκπαίδευση από τον Αυστραλιανό Στρατό και πτυχίο υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Το 1982, ολοκλήρωσε το δεύτερο πτυχίο του στη Νομική, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Sukhothai Thammathirat.



Στις 6 Νοεμβρίου 1978, σε ηλικία 26 ετών, ο Rama, που τότε ήταν πρίγκιπας, χειροτονήθηκε μοναχός στο Wat Phra Kaew. Σύμφωνα με τη βασιλική παράδοση, παρέμεινε στο Wat Bowonniwet Vihara για 15 ημέρες, με το μοναστικό όνομα «Vajiralongkornno». Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, υπηρέτησε ως αξιωματικός καριέρας στον Βασιλικό Στρατό της Ταϊλάνδης. Είναι στρατιωτικός πιλότος με προσόντα να πετάει τα Northrop F-5, F-16 και Boeing 737-400.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA

Κάποτε ήταν γνωστός ως ο «πρίγκιπας του ποδοσφαίρου», λόγω της αγάπης του για το άθλημα, παίζοντας ως επιθετικός και κεντρικός αμυντικός, αλλά είναι περισσότερο γνωστός για την ενασχόλησή του με την ποδηλασία. Έχει επίσης δείξει έντονο ενδιαφέρον για άλλα αθλήματα από τότε που ήταν μικρός. Ασχολήθηκε ακόμη με την ιππασία, το ράγκμπι, την κωπηλασία και την ιστιοπλοΐα.

Το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου ζει στη Βαυαρία της Γερμανίας, όπου έχει περάσει ένα σημαντικό μέρος της ενήλικης ζωής του, ενώ έχει παντρευτεί πέντε φορές.



Η βασιλεία του μαστίζεται από αντιπαραθέσεις και η εικόνα του επηρεάζεται από τη φήμη του ως αθεράπευτα ερωτύλου. Το 2020, η Ταϊλάνδη βίωσε εκτεταμένες και πρωτοφανείς διαμαρτυρίες κατά της διακυβέρνησής του.



Ο Rama X προστατεύεται από έναν από τους πιο αυστηρά εφαρμοσμένους νόμους περί lèse majesté στον κόσμο. Για πολλά χρόνια, η κριτική κατά του βασιλιά, της βασίλισσας, του πρίγκιπα διαδόχου και, πιο πρόσφατα, των πρώην βασιλιάδων, των μελών της βασιλικής οικογένειας, ακόμη και των κατοικίδιων ζώων τους απαγορεύεται αυστηρά.



Οι παραβάσεις επιφέρουν μεγάλα πρόστιμα και ποινές φυλάκισης έως και 35 ετών. Ωστόσο, η ιδιωτική ζωή του Rama X εξακολουθεί να αποτελεί αμφιλεγόμενο θέμα συζήτησης στην Ταϊλάνδη, αν και όχι δημόσια.