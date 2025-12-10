Αύξηση της βίας κατά γυναικών δημοσιογράφων και ακτιβιστριών αποκαλύπτει έκθεση του ΟΗΕ

Στο στόχαστρο βρίσκονται οι γυναίκες δημοσιογράφοι και οι ακτιβίστριες, που υποφέρουν από επιθέσεις βίας και διαδικτυακή κακοποίηση.



Περισσότερες από τα 2/3 των γυναικών δημοσιογράφων, υπερασπιστριών των δικαιωμάτων και ακτιβιστριών έχουν αναφέρει βία στο διαδίκτυο, με πάνω από το 40% να λέει ότι έχει αντιμετωπίσει επιθέσεις στον πραγματικό κόσμο που συνδέονται με ψηφιακή κακοποίηση, σύμφωνα με νέα μελέτη για τις γυναίκες, που δημοσιεύθηκε από τον ΟΗΕ.



Η έκθεση με τίτλο «Σημείο Ανατροπής» επικεντρώνεται στην κλιμάκωση της βίας που στοχεύει τέτοιες γυναίκες, παράλληλα με την άνοδο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της τεχνητής νοημοσύνης, και βασίζεται σε στοιχεία από περισσότερες από 6.900 υπερασπίστριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφους και ακτιβίστριες σε 119 χώρες.



Η μελέτη του UN Women, του οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών που προωθεί τα δικαιώματα των γυναικών, την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών, έρχεται σε συνέχεια παρόμοιας έκθεσης του πολιτιστικού και εκπαιδευτικού οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) το 2021 που τόνισε το ίδιο ζήτημα.



«Η διαδικτυακή βία κατά των γυναικών έχει εξελιχθεί σε μια αυξανόμενη παγκόσμια κρίση», δήλωσε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για τις Γυναίκες. «Αυτό που ξεκινά σε μια οθόνη μπορεί γρήγορα να τροφοδοτήσει την παρενόχληση, τον εκφοβισμό, ακόμη και τη βλάβη στον πραγματικό κόσμο».



Επιθέσεις, κακοποίηση και παρενόχληση



Περίπου το 41% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έχουν βιώσει επιθέσεις, κακοποίηση ή παρενόχληση εκτός διαδικτύου, τις οποίες συνέδεσαν με διαδικτυακή βία, με τη μορφή σωματικής ή σεξουαλικής επίθεσης, παρενόχλησης, λεκτικής παρενόχλησης και «swatting», μιας τακτικής για να αναγκαστούν οι Αρχές να απαντήσουν σε μια διεύθυνση, διατυπώνοντας ψευδείς ισχυρισμούς για βία που λαμβάνει χώρα σε εσωτερικό χώρο.

Οι γυναίκες συγγραφείς, influencers και πάροχοι περιεχομένου μέσων κοινωνικής δικτύωσης που επικεντρώνονται στα ανθρώπινα δικαιώματα πλήττονται συχνότερα από τέτοια διαδικτυακή βία, μέσω της χρήσης νέων εργαλείων όπως οι deepfake εικόνες ή το χειραγωγημένο περιεχόμενο, σύμφωνα με τη μελέτη που διεξήχθη με τη συμμετοχή εταίρων όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.



Όπως αναφέρει το Euronews, η επικεφαλής ερευνήτρια Julie Posetti, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Γενεύη την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025, δήλωσε ότι ο αριθμός των περιστατικών κακοποίησης στον πραγματικό κόσμο που συνδέονται με τη διαδικτυακή βία κατά γυναικών δημοσιογράφων έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια, με το 42% των ερωτηθέντων το 2025 να αναγνωρίζει «αυτή την επικίνδυνη και δυνητικά θανατηφόρα πορεία».



Ψηφιακή μισογυνία



Η Julie Posetti εξέφρασε επίσης ανησυχίες σχετικά με την «ψηφιακή μισογυνία» και την «ανδρόσφαιρα» που προωθείται από ορισμένους υψηλού προφίλ διαδικτυακούς influencers και τις προσωπικές επιθέσεις εναντίον ορισμένων γυναικών δημοσιογράφων από κυβερνητικούς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτό αποτελεί μέρος αυτού που αποκαλώ συνεχή βία κατά των γυναικών ή την ενθάρρυνση της βίας κατά των γυναικών στη δημόσια ζωή», είπε. «Όταν ένας πρόεδρος ή ένας πρωθυπουργός ή κάποιος ανώτερος αξιωματούχος κάνει τόσο κραυγαλέα σχόλια, τείνει να ξεσηκώνει το πλήθος στο διαδίκτυο».



«Δεν είναι ένα σφύριγμα για τον σκύλο, το οποίο είναι ένα είδος ανεπαίσθητου τρόπου πυροδότησης της αντίδρασης του όχλου. Είναι μια απροκάλυπτη επίθεση», πρόσθεσε η Julie Posetti.



Αυστηροποίηση των νόμων



Οι συγγραφείς της μελέτης ζητούν αυστηρότερους νόμους και καλύτερη παρακολούθηση για τον εντοπισμό της βίας κατά των γυναικών που συνδέεται με την τεχνολογία, μεγαλύτερη λογοδοσία για τις εταιρείες τεχνολογίας και αυξημένες προσπάθειες για την ενίσχυση των φωνών των ανδρών και άλλων ώστε να μιλήσουν ανοιχτά κατά τέτοιων πρακτικών.



«Οι γυναίκες που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματά μας, μεταδίδουν ειδήσεις ή ηγούνται κοινωνικών κινημάτων γίνονται στόχος κακοποίησης που έχει ως στόχο να τις ντροπιάσει, να τις φιμώσει και να τις απομακρύνει από τον δημόσιο διάλογο», δήλωσε η Sarah Hendricks, διευθύντρια πολιτικής του ΟΗΕ για τις Γυναίκες.



«Όλο και περισσότερο, αυτές οι επιθέσεις δεν σταματούν στην οθόνη - καταλήγουν στις μπροστινές πόρτες των γυναικών».