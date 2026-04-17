Αυξητική στήθους με λίπος από... πτώματα - Γιατρός προειδοποιεί για κίνδυνο καρκίνου

Μια νέα τάση στην αισθητική ιατρική που βασίζεται σε υλικό προερχόμενο από δότες μετά θάνατον προκαλεί έντονες συζητήσεις στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες στρέφονται σε ενέσιμα fillers που παράγονται από επεξεργασμένο λιπώδη ιστό από ανθρώπινους δότες που έχουν αποβιώσει, με στόχο την αυξητική και τη διαμόρφωση του σώματος, ακόμη και στην περιοχή του στήθους.

Ωστόσο, κορυφαίος πλαστικός χειρουργός της Νέας Υόρκης εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις, αρνούμενος να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο υλικό σε επεμβάσεις στήθους.

Ο Δρ. Tommaso Addona, πρόεδρος του New York Plastic Surgical Group, δήλωσε ότι αν και το υλικό μπορεί να έχει εφαρμογές στην αισθητική ιατρική, το στήθος αποτελεί «ιδιαίτερο όργανο που απαιτεί αυξημένη προσοχή».

Όπως αναφέρει, τα μέχρι τώρα επιστημονικά δεδομένα είναι περιορισμένα, ειδικά όσον αφορά τις μακροχρόνιες επιπτώσεις, και γι’ αυτό δεν αισθάνεται άνετα να το χρησιμοποιεί σε αυξητική στήθους.

Ένας από τους βασικούς προβληματισμούς αφορά το ενδεχόμενο το υλικό να επηρεάσει εξετάσεις όπως η μαστογραφία, δημιουργώντας ψευδείς ενδείξεις ή ύποπτες αλλοιώσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε λανθασμένες διαγνώσεις και άγχος για καρκίνο.

Η νέα μόδα που προκαλεί ανησυχία

Επιπλέον, οι ειδικοί εκφράζουν ανησυχίες για πιθανή ανάπτυξη λιπώδους νέκρωσης ή τη δημιουργία κύστεων και αποτιτανώσεων, που ενδέχεται να εμφανίζονται ως ύποπτες μάζες στις απεικονιστικές εξετάσεις.

Το νέο υλικό, γνωστό εμπορικά ως AlloClae, προέρχεται από επεξεργασμένο λιπώδη ιστό δοτών, από τον οποίο έχει αφαιρεθεί το DNA και έχει αποστειρωθεί, διατηρώντας όμως τη δομή του λίπους. Προωθείται ως εναλλακτική των εμφυτευμάτων, με πιο φυσικό αποτέλεσμα και γρήγορη αποθεραπεία.

Η διαδικασία γίνεται με ενέσεις στο ιατρείο, χωρίς γενική αναισθησία, και οι ασθενείς μπορούν να επιστρέψουν στις δραστηριότητές τους μέσα σε λίγες ώρες.

Παρά την αυξανόμενη δημοτικότητά του στα social media και την προώθησή του από ορισμένους πλαστικούς χειρουργούς, η επιστημονική κοινότητα εμφανίζεται επιφυλακτική, καθώς τα μακροχρόνια δεδομένα για την ασφάλεια της μεθόδου παραμένουν περιορισμένα.

Ο Δρ. Addona επισημαίνει ότι απαιτούνται εκτεταμένες μελέτες διάρκειας ετών πριν το υλικό χρησιμοποιηθεί ευρέως, ειδικά σε επεμβάσεις αυξητικής στήθους, ενώ μέχρι τότε, όπως λέει, θα συνεχίσει να το αποφεύγει σε τέτοιες περιπτώσεις.