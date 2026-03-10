Baja Greece 4-7 Ιουνίου 2026 – Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε

Tο Baja Greece να υποδέχεται κορυφαίους οδηγούς και ομάδες από όλο τον κόσμο. Ο διεθνής αγώνας, που αποτελεί μέρος του Παγκόσμιου και Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Baja της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου - FIA, επιστρέφει δυναμικά επιβεβαιώνοντας τη θέση της Ελλάδας στο παγκόσμιο χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Παράλληλα με τον αγώνα της FIA, το Baja Greece προσμετρά και στο πρωτοεμφανιζόμενο εθνικό έπαθλο Cross Country Rally που προκήρυξε για το 2026 η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδας – ΟΜΑΕ.

Με επίκεντρο το Άργος Ορεστικό και την ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς και Φλώρινας, το Baja Greece 2026 υπόσχεται εντυπωσιακές ειδικές διαδρομές, υψηλό ανταγωνισμό και μοναδικές εικόνες από τους απαιτητικούς δρόμους στα βουνά Βίτσι και Γράμμο. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να δοκιμάσουν τις αντοχές και τις ικανότητές τους σε γρήγορα κομμάτια και τεχνικά περάσματα με σημαντικές υψομετρικές διαφορές διασχίζοντας παράλληλα τοπία απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς.

Οι Ειδικές Διαδρομές αγγίζουν τα 600χλμ. ενώ το σύνολο του αγώνα πλησιάζει το 850χλμ. καθιστώντας το Baja Greece τον πιο μεγάλο σε μήκος μεταξύ των αγώνων του Παγκοσμίου και Ευρωπαϊκού Κυπέλλου.

Ο αγώνας θα φιλοξενήσει κατηγορίες αυτοκινήτων και SSV, συγκεντρώνοντας κορυφαία ονόματα του χώρου, ανερχόμενα ταλέντα και έμπειρα πληρώματα που διεκδικούν πολύτιμους βαθμούς για τη διεθνή και εθνική κατάταξη.

Πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, το Baja Greece αποτελεί μια γιορτή για την τοπική κοινωνία και τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Θεατές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά τη δράση, να επισκεφθούν το Service Park και να απολαύσουν ένα τετραήμερο γεμάτο ένταση και αδρεναλίνη.

Η διοργάνωση συνεχίζει να επενδύει στην εξωστρέφεια και την προβολή της χώρας μας, αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά και τη φιλοξενία της περιοχής, ενώ παράλληλα ενισχύει την τοπική οικονομία και τον αθλητικό τουρισμό, σεβόμενη παράλληλα το περιβάλλον σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου.

Σταθεροί αρωγοί στη προσπάθεια της Οργανωτικής Επιτροπής για τη τέλεση μιας υψηλού επιπέδου διοργάνωσης βρίσκονται το Υπουργείο Αθλητισμού, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, οι Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Φλώρινας και φυσικά ο οικοδεσπότης Δήμος Άργους Ορεστικού, ενώ η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας, τα Πυροσβεστικά κλιμάκια Καστοριάς και Φλώρινας καθώς και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί με τους Εθελοντές υποστηρίζουν την ασφάλεια του αγώνα.Χρυσοί Υποστηρικτές του Baja Greece είναι τα ελαστικά TOYO TIRES και ο ΔΕΣΦΑ ως “sustainability partner” της εκδήλωσης.

Πληροφορίες για το Baja Greece μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα: www.bajagreece.gr ενώ μπορείτε να ακολουθείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.