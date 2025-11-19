Barilla: Εγκαινίασε το νέο Kέντρο Kαινοτομίας στην Πάρμα

Η Barilla εγκαινιάζει στην Πάρμα το Barilla Innovation & Technology Experience (BITE), τη μεγαλύτερη επένδυση της εταιρείας στην καινοτομία τροφίμων των τελευταίων ετών. Ένας σύγχρονος χώρος 13.800 τ.μ., με επένδυση άνω των 20 εκατ. ευρώ και επιπλέον 2 εκατ. ευρώ ετησίως σε τεχνολογικές αναβαθμίσεις, όπου η έρευνα, η τεχνολογία και η διεθνής τεχνογνωσία συναντιούνται για να διαμορφώσουν το μέλλον των ζυμαρικών, των σαλτσών και των αρτοσκευασμάτων της Barilla.

Στόχος του BITE είναι να επιταχύνει την ανάπτυξη νέων προϊόντων για όλες τις μάρκες του Ομίλου, μεταφέροντας την ιταλική γεύση σε περισσότερες από 100 χώρες. Με μια ομάδα 200 εξειδικευμένων επαγγελματιών και 30 νέων ταλέντων κάθε χρόνο, το νέο Innovation Center λειτουργεί ως σημείο συνάντησης ερευνητών, τεχνολόγων τροφίμων, μηχανικών, designers, επαγγελματιών γευσιγνωσίας και σεφ. Παράλληλα, αποτελεί την «καρδιά» ενός διεθνούς δικτύου 84 συνεργασιών με πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς από την Ιταλία, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

Όπως δήλωσε ο Guido Barilla, Πρόεδρος του Ομίλου Barilla:

«Στη Barilla, όπου το προϊόν βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο, γνωρίζουμε ότι οφείλουμε να φανταζόμαστε και να δημιουργούμε ποιοτικές λύσεις που εξελίσσονται μαζί με τις ανάγκες των ανθρώπων. Το BITE, πέρα από το να διαμορφώνει τα προϊόντα του αύριο, αποτελεί μια ξεκάθαρη επιχειρηματική επιλογή: η Barilla πρέπει να οδηγεί και να προβλέπει τις τάσεις, απευθυνόμενη σε αγορές όλο και πιο ανοιχτές και διεθνοποιημένες.»

Το BITE συγκεντρώνει κάτω από την ίδια στέγη όλα τα στάδια ανάπτυξης νέων προϊόντων της Barilla. Στο Innovation Center των 4.800 τ.μ. στεγάζονται χώροι Design Thinking, εργαστήρια γευσιγνωσίας και αισθητηριακής έρευνας, καθώς και πειραματικές κουζίνες για ζυμαρικά και αρτοσκευάσματα.

Οι πιλοτικές εγκαταστάσεις των 9.000 τ.μ. περιλαμβάνουν προηγμένα ερευνητικά εργαστήρια και πειραματικές γραμμές παραγωγής, όπου αναπτύσσονται, δοκιμάζονται και βελτιστοποιούνται νέες συνταγές, διαδικασίες και λύσεις συσκευασίας.

Εδώ παίρνει μορφή όλη η πορεία ενός προϊόντος, από την ιδέα έως το ράφι, μια διαδικασία που διαρκεί κατά μέσο όρο 2 χρόνια, και έως 10 χρόνια για πιο σύνθετα projects. Από την επιλογή ποικιλιών καλλιέργειας και πρώτων υλών έως τις πολυεπίπεδες αισθητηριακές δοκιμές με panels ειδικών αλλά και καταναλωτών.

Όπως εξηγεί ο Michele Amigoni, Head of RDQ του Ομίλου Barilla:

«Η καινοτομία σημαίνει να τοποθετούμε τις επιθυμίες των ανθρώπων στο κέντρο. Να κατανοούμε πώς θα εξελιχθούν οι ανάγκες τους στο φαγητό και στη διατροφή και να μετατρέπουμε αυτές τις ανάγκες σε νέες, ποιοτικές και βιώσιμες λύσεις. Το BITE είναι ένα κέντρο ανοιχτό στον κόσμο, όπου μπορεί κανείς να δει και να καταλάβει πώς η Barilla οραματίζεται το μέλλον της τροφής.»

Παράλληλα, προηγμένα εργαλεία όπως η ηλεκτρονική «μύτη», οι αισθητήρες τεχνητής νοημοσύνης, η τρισδιάστατη εκτύπωση , τα συστήματα ολογραφικού σχεδιασμού και το όργανο ακριβούς μέτρησης τραχύτητας για τη μέτρηση της υφής των ζυμαρικών σε μικρομετρική κλίμακα επιταχύνουν την έρευνα και διασφαλίζουν σταθερή ποιότητα, προσφέροντας στους καταναλωτές την ίδια εμπειρία Barilla σε όλο τον κόσμο.

Παγκόσμιες συνεργασίες που ενισχύουν την καινοτομία

Το BITE αποτελεί τον πυρήνα ενός διεθνούς οικοσυστήματος ανοιχτής καινοτομίας με 84 ενεργές συνεργασίες με κορυφαία πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς και startups, από το Ludwig-Maximilians στη Γερμανία έως το Purdue στις ΗΠΑ και το Wageningen στην Ολλανδία.

Το πρόγραμμα επιτάχυνσης Good Food Makers της Barilla έχει προσελκύσει από το 2019 περισσότερες από 1.200 αιτήσεις startups από 41 χώρες και έχει οδηγήσει σε 28 συνεργασίες σε τομείς όπως η βιώσιμη indoor γεωργία, τα AI logistics και η ιχνηλασιμότητα συστατικών.

Βιώσιμος και προσβάσιμος σχεδιασμός

Το BITE έχει σχεδιαστεί με πλήρη προσανατολισμό στη βιωσιμότητα και την προσβασιμότητα. Λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, ενώ περιβάλλεται από χώρους έρευνας αφιερωμένους στην αναγεννητική γεωργία.

Μέσω της συνεργασίας με το Dynamo Academy, το κτήριο διαθέτει πλήρως προσβάσιμες υποδομές, απτικές κατόψεις και ευέλικτους χώρους, προσφέροντας μια φιλόξενη εμπειρία για όλους.

BARILLA INNOVATION & TECHNOLOGY EXPERIENCE – ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ