Benevril: Νέα αποτελεσματική λύση κατά της τριχόπτωσης με μινοξιδίλη σε μορφή αφρού

Tο Benevril της InterMed αποτελεί τη νέα θεραπευτική επιλογή με μινοξιδίλη σε μορφή αφρού, ειδικά σχεδιασμένη για την αντιμετώπιση της ανδρογενετικής αλωπεκίας (AGA).

Ο αφρός μινοξιδίλης προσφέρει:

· Αυξημένη μεταφορά της δραστικής ουσίας στο σημείο-στόχο και εύκολη διείσδυση λόγω τοπικής εφαρμογής.

· Πρακτικότητα στη χρήση, καθώς στεγνώνει ταχύτερα και περιορίζει τη διάχυση σε παρακείμενες περιοχές.

· Καλύτερη αισθητική αποδοχή καθώς δεν λαδώνει τα μαλλιά και η εφαρμογή του μπορεί να συνδυαστεί με τη χρήση προϊόντων styling.

· Καλύτερη ανεκτικότητα, με λιγότερο ερεθισμό, γεγονός που ενισχύει τη συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία.

O μηχανισμός δράσης της μινοξιδίλης

Η μινοξιδίλη διεγείρει την έκφυση τριχών και σταθεροποιεί την απώλεια μαλλιών σε άτομα με πρώιμα και μέτρια στάδια κληρονομικής τριχόπτωσης (ανδρογενετική αλωπεκία). Εμφανίζεται στους άνδρες ως υποχώρηση της γραμμής των μαλλιών και εμφάνιση φαλάκρας στην περιοχή της κορυφής. Η μινοξιδίλη μπορεί να σταματήσει τη διαδικασία τριχόπτωσης και να διεγείρει την έκφυση τριχών στην ανδρογενετική αλωπεκία με τα ακόλουθα μέσα:

1. Αύξηση της διαμέτρου του στελέχους της τρίχας- έτσι η τρίχα δείχνει οπτικά πιο γερή, αποκτά καλύτερη ανθεκτικότητα και προσφέρει συνολικά την αίσθηση μεγαλύτερης πυκνότητας.

2. Παράταση της αναγενούς φάσης – επιμηκύνει τη διάρκεια ανάπτυξης των τριχών, κάνοντάς τις πιο πυκνές και ισχυρές.

3. Διέγερση κυττάρων – ενεργοποιεί τα κύτταρα των τριχοθυλακίων, επανεκκινώντας την ανάπτυξη ακόμη και αδρανών τριχών.

Σημειώνεται πως το Benevril προορίζεται αποκλειστικά για εφαρμογή στο τριχωτό της

κεφαλής.

· Ενδείκνυται για άνδρες 18 ετών και άνω με κοινή κληρονομική τριχόπτωση.

· Δρα με την αναζωογόνηση των τριχοθυλακίων, ενισχύοντας την τριχοφυΐα και σταθεροποιώντας την τριχόπτωση.

· Το τριχωτό πρέπει να είναι στεγνό πριν από την εφαρμογή.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ Ή ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΑΣ.

Πριν τη χρήση, συμβουλευτείτε τον γιατρό εάν πάσχετε από καρδιακή νόσο. Μην χρησιμοποιηθεί εάν το τριχωτό της κεφαλής είναι ερυθρό, ερεθισμένο ή επώδυνο ή παρουσιάζει φλεγμονή.