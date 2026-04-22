Bloomberg: Deutsche Telekom και T-Mobile εξετάζουν το ενδεχόμενο συγχώνευσης

Η Deutsche Telekom εξετάζει σοβαρά την συγχώνευση με την αμερικανική θυγατρική της T-Mobile US, σε μια κίνηση που μπορεί να χαράξει νέο δρόμο στις παγκόσμιες τηλεπικοινωνίες και να γίνει η μεγαλύτερη δημόσια συμφωνία συγχωνεύσεων και εξαγορών στην ιστορία. Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η γερμανική εταιρεία (που ελέγχει ήδη το 53% της T-Mobile), συζητά τη δημιουργία νέας μητρικής εταιρείας για ανταλλαγή μετοχών και στις δύο επιχειρήσεις, αξίας συνολικά άνω των €380 δισεκατομμυρίων.

Οι συνομιλίες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, χωρίς να υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση, αλλά η είδηση έχει προκαλέσει ήδη άνοδο στη μετοχή της T-Mobile.



Πώς θα λειτουργήσει η συγχώνευση

Η πρόταση προβλέπει ότι η νέα μητρική εταιρεία θα αγοράσει τις ελεύθερες μετοχές των δύο εταιρειών. Αυτό θα ενισχύσει την κεφαλαιοποίηση της γερμανικής εταιρείας και θα δημιουργήσει τον μεγαλύτερο πάροχο κινητής παγκοσμίως, ξεπερνώντας ακόμη και την China Mobile. Η συγχώνευση θα φέρει εξοικονόμηση κερδών, καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια για ανάπτυξη δικτύων 5G/6G και νέες εξαγορές, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα έναντι σε εταιρείες όπως οι Verizon και AT&T. Ωστόσο, η κίνηση αυτή απαιτεί έγκριση από το FTC στις ΗΠΑ, τις γερμανικές αρχές (όπου το κράτος κατέχει το 28% μέσω του KfW) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.



Επιπτώσεις για τους καταναλωτές

Για τους Ευρωπαίους χρήστες, μια τέτοια κίνηση μπορεί να σημάνει φθηνότερα πακέτα roaming και καλύτερη κάλυψη σε όλο τον κόσμο, ενώ στις ΗΠΑ θα ενισχύσει σίγουρα τις ταχύτητες των δικτύων 5G. Οι αναλυτές βλέπουν θετικά την εξέλιξη, αλλά προειδοποιούν για καθυστερήσεις λόγω των ρυθμιστικών αρχών.

Η Deutsche Telekom αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο για το θέμα, αλλά η εξέλιξη αυτή ενισχύει το ενδιαφέρον των επενδυτών. Αν ολοκληρωθεί, θα είναι ένα εμβληματικό deal, στέλνοντας μήνυμα σε όλους τους ανταγωνιστές.