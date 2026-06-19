Bρετανία: Σε ύψη ρεκόρ έλλειμμα και χρέος - Το μεγαλύτερο από την... εποχή των Beatles

Στα 23,3 δισ. στερλίνες ανήλθε το δημοσιονομικό έλλειμμα του Ηνωμένου Βασιλίου τον Μάιο, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο για τον συγκεκριμένο μήνα εδώ και έξι χρόνια, καθώς το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους εκτινάχθηκε σε ιστορικό υψηλό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS) που επικαλείται το Bloomberg, το έλλειμμα ξεπέρασε σημαντικά τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων για 18,9 δισ. στερλίνες, ενώ ήταν αυξημένο κατά 5,4 δισ. στερλίνες σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Το συνολικό ύψος του δανεισμού κατά τους δύο πρώτους μήνες του νέου δημοσιονομικού έτους διαμορφώθηκε στα 46,3 δισ. στερλίνες, ποσό αυξημένο κατά 7,7 δισ. στερλίνες σε σχέση με τις προβλέψεις του Γραφείου Δημοσιονομικής Ευθύνης (OBR) που είχαν δημοσιευθεί τον Μάρτιο.

Τα στοιχεία της ONS έδειξαν ότι το δημόσιο χρέος ανήλθε στο 95,1% του ΑΕΠ, παραμένοντας στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές της δεκαετίας του 1960.

Το κόστος του χρέους πιέζει τα δημόσια οικονομικά

Το κόστος εξυπηρέτησης του βρετανικού δημόσιου χρέους ανήλθε τον Μάιο στα 11,7 δισ. στερλίνες, αυξημένο κατά 4,1 δισ. στερλίνες σε ετήσια βάση και στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ για τον συγκεκριμένο μήνα.

Η εξέλιξη αποδίδεται εν μέρει στην άνοδο του Δείκτη Τιμών Λιανικής (RPI), ο οποίος αυξάνει τις πληρωμές για τα κρατικά ομόλογα που είναι συνδεδεμένα με τον πληθωρισμό.

Η αναπληρώτρια επικεφαλής οικονομολόγος της Capital Economics, Ρουθ Γκρέγκορι, δήλωσε: «Το σοκ στις τιμές της ενέργειας ασκεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση στα ήδη εύθραυστα δημόσια οικονομικά. Η συνολική εικόνα είναι ότι τα δημόσια οικονομικά παραμένουν εύθραυστα και αυτό θα περιορίσει όποιον βρεθεί στην πρωθυπουργία».

Πιέσεις για τον επόμενο πρωθυπουργό

Τα στοιχεία αναδεικνύουν τις δημοσιονομικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο επόμενος πρωθυπουργός, σε μια περίοδο όπου οι δαπάνες για κοινωνική πρόνοια, τόκους χρέους και δημόσιες υπηρεσίες αυξάνονται, ενώ η ασθενής οικονομική ανάπτυξη περιορίζει τα φορολογικά έσοδα.

Την ίδια ώρα, οι αγορές εκφράζουν ανησυχίες ότι μια πιθανή αλλαγή ηγεσίας στους Εργατικούς θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο χαλαρή δημοσιονομική πολιτική, αν και ο Άντι Μπέρναμ έχει δεσμευθεί ότι θα τηρήσει τους ισχύοντες δημοσιονομικούς κανόνες.