Bruno Mars: Ιστορική επιστροφή στην κορυφή του Billboard 200 μετά από 13 χρόνια

Το νέο άλμπουμ του Bruno Mars με τίτλο «The Romantic» έκανε το ντεμπούτο του στο Νο.1 του Billboard 200, αποτελώντας την πρώτη δισκογραφική δουλειά του καλλιτέχνη που ξεκινά την πορεία της απευθείας από την κορυφή. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Mars καταλαμβάνει την πρώτη θέση, μετά το «Unorthodox Jukebox» το 2013, το οποίο όμως χρειάστηκε τρεις μήνες για να σκαρφαλώσει στη κορυφή.

Την περασμένη εβδομάδα, πολλοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έμειναν έκπληκτοι μαθαίνοντας πως το προηγούμενο σόλο άλμπουμ του, «24K Magic» (2016), είχε περιοριστεί στο Νο.2, καθώς οι Metallica με το «Hardwired… to Self-Destruct» του είχαν στερήσει την πρωτιά. Αντίστοιχα, το «An Evening with Silk Sonic» του 2021, το πρότζεκτ του Mars ως μέλος του ντουέτου Silk Sonic, είχε φτάσει επίσης μέχρι τη δεύτερη θέση.

Όπως επισημαίνει το Billboard, το διάστημα των 13 ετών που μεσολάβησε μεταξύ των δύο No.1 του Mars αποτελεί το μεγαλύτερο κενό για εν ζωή σόλο άνδρα καλλιτέχνη, μετά την επιστροφή του Paul McCartney στην κορυφή το 2018 με το «Egypt Station», μετά από παύση 36 ετών.

Σύμφωνα με το Variety, η επιτυχία τού «The Romantic» ενισχύθηκε σημαντικά, από την κυκλοφορία δέκα διαφορετικών εκδόσεων βινυλίου. Ο Mars είχε δώσει μια γεύση του πρότζεκτ με το τραγούδι «I Just Might», το οποίο χάρισε στον καλλιτέχνη το δέκατο Νο.1 της καριέρας του στο Billboard Hot 100.

Στις υπόλοιπες θέσεις, το «Debí Tirar Más Fotos» του Bad Bunny διατηρείται σταθερά στο Νο.2 ενώ ακολουθούν το «I'm the Problem» του Morgan Wallen, το «Octane» του Don Toliver και το «The Art of Loving» της Olivia Dean.

Το «Cloud 9» της Megan Moroney, που βρισκόταν στην κορυφή την περασμένη εβδομάδα, υποχώρησε στο Νο.6, ενώ ο νέος δίσκος των Gorillaz με τίτλο «The Mountain» έκανε είσοδο στο Νο.7. Οι Blackpink εξασφάλισαν την τρίτη τους παρουσία στο Top 10 με το «Deadline» (Νο.8), ενώ η Taylor Swift με το «The Life of a Showgirl» και η Mitski με το «Nothings About to Happen to Me» συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.