«Χάλκινη» η Στέλλα Μαρεντάκη στο Grand Slam ταεκβοντό της Κίνας

Με την Ελλάδα στο παγκόσμιο βάθρο ολοκληρώθηκε το Grand Slam της Κίνας, αφού χάρη στην Στέλλα Μαρεντάκη προστέθηκε ακόμα ένα χάλκινο στην πόλη Γουσί, μετά το τρομερό χάλκινο του Άρη Ψαρρού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που προηγήθηκε.

Η Μαρεντάκη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα -67 κιλά γυναικών στην τελευταία αγωνιστική μέρα της διοργάνωσης, ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδας ταεκβοντό στην Κίνα.

Μπορεί η 18χρονη να μην συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που προηγήθηκε στην Γουσί καθώς είχε μείνει τρίτη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης στις αρχές Σεπτεμβρίου και το εισιτήριο είχε πάει στη νικήτρια, Νεφέλη Ντε Ρέκε Μουρκούση, αλλά η αθλήτρια του ΑΣ Αίαντας Αγίου Δημητρίου είχε δεύτερη ευκαιρία για διεθνή διάκριση μέσω του Grand Slam, και το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία με τρεις διαδοχικές νίκες στο ταμπλό, προτού ηττηθεί στον ημιτελικό από την μετέπειτα νικήτρια, την Κινέζα Σουγιάν Τσεν. Παρά την ήττα, η Ελληνίδα είχε την ψυχραιμία να κάνει έναν εξαιρετικό αγώνα στον μικρό τελικό και να επικρατήσει με 2-0 της Σεβίνς Χαγίτοβα (Ουζμπεκιστάν) κατακτώντας χάλκινο μετάλλιο. Η επιτυχία αυτή αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την Μαρεντάκη που πήρε πολύτιμους βαθμούς για την παγκόσμια κατάταξη του ταεκβοντό.