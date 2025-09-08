Χαμένοι στην άγρια φύση για 4 χρόνια - Νεκρός ο πατέρας που είχε εξαφανιστεί με τα τρία παιδιά του

Τραγικός ήταν ο επίλογος στο θρίλερ της εξαφάνισης τριών ανήλικων παιδιών και του πατέρα τους, Τομ Φίλιπς, σε μια ιστορία που είχε συγκλονίζει τη Νέα Ζηλανδία την τελευταία τετραετία. Ο φυγάς πατέρας έπεσε νεκρός σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία, μετά από απόπειρα διάρρηξης κι ενώ το ένα από τα παιδιά του, βρισκόταν μαζί του τη στιγμή που έπεσαν οι πυροβολισμοί.

Το θρίλερ σχετικά με το πού βρίσκεται ο Τομ Φίλιπς και τα παιδιά του είχε προκαλέσει πολλαπλές έρευνες, προσφορές αμοιβής και εκκλήσεις για πληροφορίες από μέλη της οικογένειας και την αστυνομία. Η Νέα Ζηλανδία δυσκολεύτηκε να καταλάβει πώς, σε μια χώρα με στενά συνδεδεμένες κοινότητες, ο Φίλιπς μπόρεσε να διαφύγει και να μην είναι δυνατόν να εντοπιστεί.

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2021, όταν ο Φίλιπς κατέφυγε στην άγρια ​​φύση του Waikato με τα παιδιά του, την Έμπερ, τώρα 9 ετών, τον Μάβερικ, 10 ετών, και την Τζάιντα, 12 ετών, μετά από μια διαμάχη με τη μητέρα τους. Ο Τομ Φίλιπς δεν είχε νόμιμη επιμέλεια των παιδιών του.

Η απέραντη περιοχή Waikato, όπου φέρεται να κρυβόταν ο Φίλιπς, αποτελείται από μεγάλη ακτογραμμή στα δυτικά, δάση και γεωργικές εκτάσεις, ασβεστολιθικά σπήλαια και μικρές αγροτικές πόλεις και οικισμούς.

Ο Φίλιπς καταγόταν από μια αγροτική οικογένεια από έναν μικρό παραθαλάσσιο οικισμό με λιγότερους από 100 κατοίκους.

Ενώ δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι η οικογένειά του βοήθησε τον Φίλιπς, το ερώτημα ήταν πώς κατάφερε να κρυφτεί μαζί με τα τρία παιδιά του -και να επιβιώσει, οδηγώντας σε εικασίες ότι άλλα μέλη της κοινότητας μπορεί να τον βοήθησαν.

Αυτή βέβαια δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Φίλιπς εξαφανιζόταν, όπως τονίζει ο Guardian. Τον Σεπτέμβριο του 2021, ο ίδιος και τα τρία παιδιά του δηλώθηκαν αγνοούμενοι και το αυτοκίνητό του βρέθηκε εγκαταλελειμμένο κατά μήκος της ακτογραμμής του Μαροκόπα, με αποτέλεσμα μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας σε ξηρά και θάλασσα.



Δεκαεννέα ημέρες αργότερα, ο Φίλιπς και τα παιδιά μπήκαν στο αγρόκτημα των γονιών του λίγο έξω από το Μαροκόπα. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι είχε πάει τα παιδιά του σε μια μεγάλη εκδρομή και κατασκήνωσαν σε περιοχή με πυκνή βλάστηση σε μια προσπάθεια να καθαρίσει το μυαλό του. Κατηγορήθηκε για σπατάλη χρόνου και πόρων της αστυνομίας.



Αλλά λιγότερο από τρεις μήνες αργότερα, οι τέσσερις δηλώθηκαν ξανά αγνοούμενοι και όταν ο Φίλιπς δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο τον Ιανουάριο του 2021, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής του.

Ληστρικές επιδρομές

Οι θεάσεις του Φίλιπς και των παιδιών του κατά τη διάρκεια των σχεδόν τεσσάρων ετών ήταν σπάνιες και φευγαλέες. Είχαν ελάχιστη επαφή με την κοινωνία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου -αν και ο Φίλιπς πήρε τουλάχιστον ένα παιδί από την άγρια ​​φύση τον Μάιο του 2023, όταν φέρεται να διέπραξε ένοπλη ληστεία τράπεζας στο κοντινό Τε Κούιτι και τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, όταν φέρεται να επιχείρησε να ληστέψει ένα μικρό παντοπωλείο. Ενώ υπήρξαν αρκετές άλλες θεάσεις στα μέσα του 2023 και μια αμοιβή 80.000 δολαρίων είχε δοθεί για πληροφορίες τον Ιούνιο, τα ίχνη του χάθηκαν.

Η αστυνομία περιέγραψε τον Φίλιπς ως κάποιον που «δεν ζει έναν συμβατικό τρόπο ζωής», αποφεύγοντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα πώς ο Φίλιπς και τα παιδιά του επέζησαν όλα αυτά τα χρόνια. Οι αγορές του ωστόσο σε είδη κάμπινγκ και σπόρους φυτών υποδηλώνουν ότι ζούσε από τη γη.

Τον Οκτώβριο του 2024, κυκλοφόρησε βίντεο που έδειχνε έναν ενήλικα και τρία παιδιά να περπατούν σε γεωργικές εκτάσεις στη Μαροκόπα, μετά από μια τυχαία συνάντηση με κυνηγούς χοίρων, οι οποίοι έβγαλαν τα τηλέφωνά τους και άρχισαν να βιντεοσκοπούν. Η αστυνομία πίστευε ότι επρόκειτο για τον Φίλιπς και τα τρία παιδιά του. Η αστυνομική έρευνα στην περιοχή την επόμενη μέρα δεν τους βρήκε.

Καθώς οι μήνες περνούσαν, λίγα πράγματα αποκαλύφθηκαν για την αγνοούμενη οικογένεια. Τον περασμένο μήνα, μέλη της οικογένειας του Φίλιπς τον κάλεσαν να επιστρέψει σπίτι.

Μία εβδομάδα αργότερα, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα υλικό από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που πιστεύεται ότι έδειχνε τον Φίλιπς και ένα από τα παιδιά του να εισβάλλουν και να κλέβουν από ένα παντοπωλείο.

Νεκρός από σφαίρες

Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025, γράφτηκε ο τραγικός επίλογος, αφού η αστυνομία κλήθηκε σε ένα εμπορικό ακίνητο, μετά από αναφορές για διάρρηξη σε ένα κατάστημα γεωργικών εφοδίων. Ο Φίλιπς και ένα από τα παιδιά του διέφυγαν από το σημείο με μια «γουρούνα», έχοντας αρπάξει αντικείμενα από το κατάστημα, δήλωσε εκπρόσωπος των αρχών.

Αστυνομικοί τοποθέτησαν καρφιά σε μια διασταύρωση, τα οποία ακινητοποίησαν το όχημα. Ένας αστυνομικός που έσπευσε στο σημείο δέχτηκε πυρά και χτυπήθηκε στο κεφάλι. Μια δεύτερη μονάδα περιπολίας έφτασε και πυροβόλησε τον Φίλιπς.

Ένα από τα παιδιά του Φίλιπς εντοπίστηκε στο σημείο, καθώς και πολλά πυροβόλα όπλα. Τα άλλα δύο εντοπίστηκαν χωρίς τραυματισμούς μετά από ώρες έρευνας αργότερα μέσα στην ημέρα.

Η μητέρα των παιδιών, Cat, εξέδωσε δήλωση στην οποία τόνισε ότι ήταν «βαθιά ανακουφισμένη» που η «δοκιμασία» για τα παιδιά της είχε τελειώσει.



«Μου λείπουν πολύ κάθε μέρα για σχεδόν τέσσερα χρόνια και ανυπομονούμε να τα καλωσορίσουμε σπίτι με αγάπη και φροντίδα», είπε.