Χαμόγελο του Παιδιού: Τραγικό τέλος για τον 21χρονο Γρηγόρη που είχε εξαφανιστεί από την Αθήνα

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση του 21χρονου, Γρηγόρη Πανόπουλου, όπως ανακοίνωσε το Χαμόγελο του Παιδιού την Τετάρτη (5/11).

Ο εθελοντικός οργανισμός ενημερώθηκε για την τραγική κατάληξη της αναζήτησης καθώς ο Γρηγόρης Πανόπουλος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε τις Αστυνομικές Αρχές και ακολούθως διαπιστώθηκε ο θάνατος του από το νοσοκομείο.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Γρηγόρης Πανόπουλος είχε εξαφανιστεί στις 11/06/2025 από τον Αθήνα. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερωθεί για την εξαφάνιση και είχε προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα στις 11/07/2025, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του καθώς συνέτρεχαν λόγοι οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του Γρηγόρη Πανόπουλου και θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν.