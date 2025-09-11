Χαμός στον Προαστιακό: Επιβάτης έβγαζε κρυφά φωτογραφίες – «Προσπάθησε να τις σβήσει» λέει μάρτυρας

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης, 9 Σεπτεμβρίου, μέσα σε βαγόνι του Προαστιακού στο δρομολόγιο Πειραιάς–Κιάτο, όταν ένας επιβάτης κατηγορήθηκε ότι τραβούσε κρυφά φωτογραφίες άλλων ανυποψίαστων επιβατών. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση και έντονη λογομαχία.

Όλα ξεκίνησαν όταν δύο άνδρες παρατήρησαν ύποπτες κινήσεις από συνεπιβάτη τους και διαπίστωσαν πως φαινόταν να φωτογραφίζει άλλους ανθρώπους μέσα στο βαγόνι. Χωρίς να χάσουν χρόνο, πλησίασαν τον άνδρα και του επιτέθηκαν λεκτικά, ζητώντας εξηγήσεις και απαιτώντας να διαγράψει τις επίμαχες φωτογραφίες από τη συσκευή του.

Ο ίδιος αρνήθηκε κάθε κατηγορία, κάτι που προκάλεσε περαιτέρω ένταση. Η φασαρία τράβηξε την προσοχή των υπόλοιπων επιβατών, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν γύρω από το σημείο, προσπαθώντας να κατανοήσουν τι συμβαίνει, ενώ κάποιοι προσπάθησαν να παρέμβουν και να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

«Εμείς καθόμασταν στις θέσεις μας και μπαίνει μέσα ο άνδρας αυτός και κάθισε μπροστά μας. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα ήρθαν τα παιδιά και του φώναζαν. Μετά πετάχτηκε και άλλη μια κυρία και του φώναζε και αυτή.

Αυτός προσπάθησε να σβήσει εκείνη την ώρα τις φωτογραφίες και του άρπαξε η κυρία το κινητό και τα βρήκαν όλα» ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας που επέβαινε στο ίδιο βαγόνι.

Τέλος, ο μάρτυρας δήλωσε για το περιστατικό πως κλήθηκε η Αστυνομία.