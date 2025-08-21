Χανιά: Τη μια μέρα ντυνόταν ιερέας, την άλλη αστυνομικός - Χειροπέδες σε 53χρονο στην Κίσσαμο

Πότε παπάς, πότε αστυνομικός της ΟΠΚΕ, πότε αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. φαίνεται πως ντυνόταν -και όχι για τις Απόκριες- ένας 53χρονος από τον Πλατανιά Χανίων, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης (20/8) και κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.

Φωτό: ΕΛΑΣ

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν πληροφορίες, ότι ο συγκεκριμένος άνδρας ντύνεται πότε ιερέας και πότε αστυνομικός και προβαίνει σε διαρρήξεις ιερών ναών, ενώ εκτός από χρήματα κατηγορείται ότι έκλεβε ράσα και πετραχήλια. Κάπως έτσι εντοπίστηκε και συνελήφθη, έχοντας νωρίτερα διαρρήξει μία ακόμη εκκλησία και συγκεκριμένα τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Γερακιανών στα Χανιά.

Φωτό: ΕΛΑΣ

Στον κατοχή του, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Είδη ένδυσης ιερέα (ράσο, ιερατικά καλπάκια-καπέλα, πετραχήλι, δερμάτινες ζώνες μοναχού με εκκλησιαστικά σύμβολα κ.ά.), εκκλησιαστικά είδη (σάβανο, επίχρυσο δεσποτικό εγκόλπιο), έξι εκκλησιαστικές εικόνες, ένα εκκλησιαστικό βιβλίο, τέσσερα μπουφάν με διακριτικά της ΕΛΑΣ, ένα ζεύγος χειροπέδων, μία θήκη γεμιστήρων πιστολιού, μία θήκη πτυσσόμενου γκλοπ, μία επιχειρησιακή ζώνη (εξάρτηση) με προσαρμοσμένα σε αυτήν θήκη πιστολιού, θήκη γεμιστήρα, θήκη γκλοπ και θήκη χειροπέδων, ένας λειτουργικός φορητός πομποδέκτης (ασύρματος), ένα θερινό πουκάμισο αστυνομικής στολής με διακριτικά σήματα της ΕΛΑΣ, ένα επιχειρησιακό γιλέκο, με διακριτικά σήματα της ΕΛΑΣ, ένα αστυνομικό πηλήκιο και δύο αστυνομικά τζόκεϊ με διακριτικά της ΕΛΑΣ, δύο αεροβόλα όπλα, έξι πακέτα με μεταλλικά σφαιρίδια, ένα ξίφος και τρία μαχαίρια.

Φωτό: ΕΛΑΣ

Να σημειώσουμε πως τα πειστήρια κατασχέθηκαν και φυλάσσονται στο Α..Τ. Κισσάμου, προκειμένου επιδειχθούν στους εφημέριους των Ιερών Ναών που έχουν διαρρηχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενώ ο 53χρονος θα οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.