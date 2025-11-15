Χάος στην πρεμιέρα του «Wicked: For Good»: Άγρια επίθεση μανιακού θαυμαστή στην Αριάνα Γκράντε - Βίντεο

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη, την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, όταν μανιακός θαυμαστής της Αριάνα Γκράντε όρμησε πάνω στην ηθοποιό αγκαλιάζοντάς την, την ώρα που περπατούσε στο κόκκινο χαλί για τη νέα ταινία που πρωταγωνιστεί.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου ο άνδρας, με τα μακριά μαύρα μαλλιά και τις μπλε ανταύγειες, πέρασε το χέρι του γύρω της και την τράβηξε κοντά του, ενώ εκείνη προσπαθούσε να απομακρυνθεί. Αμέσως η Σίνθια Ερίβο και συμπρωταγωνίστρια της Αριάνα Γκραντε επενέβη αποφασιστικά, μπαίνοντας ανάμεσά τους και φωνάζοντας στον εισβολέα. Σύντομα η ασφάλεια τον απομάκρυνε.

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως ένας 26χρονος Αυστραλός ονόματι Τζόνσον Γουέν, ο οποίος έχει ξανά απασχολήσει τις αρχές, κάνοντας ανάλογες επιθέσεις στο παρελθόν στοχοποιώντας celebrities όπως η Κέιτι Πέρι και ο The Weeknd.

Χιλιάδες χρήστες κατέκριναν το νέο του «κατόρθωμα», κάνοντας λόγο για εγκληματική συμπεριφορά, ενώ πολλοί υπενθύμισαν ότι η Αριάνα Γκράντε έχει βιώσει σοβαρό ψυχικό τραύμα μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ το 2017. Παράλληλα, έντονη κριτική δέχθηκε και η ασφάλεια της εκδήλωσης για την αδυναμία της να αποτρέψει την εισβολή. O 26χρονος αν και συνελήφθη αφέθηκε ελεύθερος και αναμένεται να επιστρέψει στο δικαστήριο τη Δευτέρα, ανέφερε το CBS News.

Σύμφωνα με τις αρχές της Σιγκαπούρης, η συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να επιφέρειπρόστιμο έως και 2.000 δολάρια Σιγκαπούρης (λίγο λιγότερα από 1.500 ευρώ). Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική αγανάκτηση με πολλούς θαυμαστές να ζητούν αυστηρότερη τιμωρία, ακόμη και απέλαση.

Δείτε βίντεο: